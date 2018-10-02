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ЦСКА, «РЕАЛ», «ЛУЖНИКИ». ПОЧТИ 7 ЛЕТ СПУСТЯ

Это был дебют Понтуса Вернблума. ЦСКА впервые в истории рубился с «Реалом». В 2012-м у армейцев еще не было своего стадиона, и они стабильно проводили еврокубковые матчи в «Лужниках». С командой Жозе Моуринью ЦСКА встретился в 1/8 финала ЛЧ, первый матч москвичи проводили дома. В февральский мороз. На синтетическом поле. В том матче отличились Криштиану Роналду и дебютант Вернблум. Швед на последней минуте затолкал мяч в ворота Икера Касильеса после корявой скидки кого-то из Березуцких.

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Кто возьмет билетов пачку. ЛЧ в «Лужниках» уже принесла ЦСКА почти 9 млн евро

Но то было давно. Сейчас новый этап, где между собой сыграют по сути новые команды с новыми лидерами. Неизменно лишь место встречи. У «Реала» из того состава остался только Серхио Рамос (не полетел на матч), а у ЦСКА – Алан Дзагоев. У мадридцев за это время в середине образовался космический треугольник из Тони Кросса, Луки Модрича и Каземиро, а москвичи этим летом вынужденно перепрошили все линии кроме вратарской. И все равно на бумаге «Реал» выглядит фаворитом. Хотя он он в 95% встреч является таковым.

При Викторе Гончаренко ЦСКА стал смелее и наглее. Парковать автобус у своих ворот хозяева точно не будут, но и лезть в атаку сломя голову тоже не стоит. «Реал» в любом случае круче по всем показателям, и даже при отсутствии Иско, Рамоса, Марсело и Гарета Бэйла (травмы) ничья с победителем последних трех ЛЧ будет успехом.

Прошлогодние матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» показали, что у ЦСКА Гончаренко проблемы с самоконтролем. Речь о ситуациях, когда против прокаченного соперника логичнее сыграть на удержание. Но ЦСКА действует от себя. И получает за это не менее четырех голов.

«ВАЛЕНСИЯ» И ЧЕРЫШЕВ НА ХОДУ. «МЮ» – НЕТ

Мы уже несколько раз писали о проблемах Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед». Португалец поругался с лидерами (Поль Погба, Алексис Санчес), руководством (Эд Вудворд) и болельщиками. Все это сказывается на результатах, в этом сезоне «МЮ» не побеждал соперников хотя бы в чем-то сопоставимых с ним по классу. Что уж говорить о топ-оппонентах. Команда продолжает испытывать проблемы в матчах, где нужно противостоять быстрым контратакам и много и долго позиционно созидать.

У «Валенсии» все немного лучше. При Марселино футбол стал интереснее, вариативнее, но у своих ворот по-прежнему пожар. В последних матчах команда испытывает проблемы с реализацией (2 гола в 5 встречах), но это никак не сказывается на впечатлении от игры. Кажется, что они на ходу и в полном порядке. Выезд в Англию может помочь «Валенсии» выйти на пик. А может свалить в яму посредственных результатов.

Скорее всего в стартовом составе на эту встречу появится хавбек сборной России Денис Черышев. Он отлично сыграл против «Реала Сосьедад» (1:0), отдал голевую передачу на Кевина Гамейро и вообще набирает от матча к матчу. У гостей из-за повреждения точно не будет форварда Санти Мины, у хозяев все здоровы.

«БАВАРИЯ» ПРОТИВ МОЛОДНЯКА, А «СИТИ» ЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ

В остальных парах игрового дня особых или дополнительных интриг нет. Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити» отправился в гости в «Хоффенхайму», и фаворита в этой встрече мы назовем не думая. У «Баварии» скорее всего тоже будет легкая, но более интересная встреча. Мюнхенцы сыграют с ярким «Аяксом», за представителей которого топ-клубы кусаются с начала сентября (в частности – за Френки де Йонга).

Конкуренты ЦСКА и «Реала» по группе встретятся в Италии: «Рома» сыграет с боевой «Викторией». «Ювентус» без Роналду примет на своем поле «Янг Бойз». Кстати, швейцарцы огорчены дисквалификацией Криштиану. Но матч от этого вряд ли будет менее огненным.

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