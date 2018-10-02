Руководитель судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о спорных эпизодах в матчах 9-го тура РПЛ, а также коснулся других вопросов, связанных с работой арбитров.

Пенальти после игры рукой Идову был

– Возмущение главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова? Если бы все так возмущались, как Рашид Маматкулович, я бы вообще не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я позвонил руководителям «Ахмата» и принес им извинения. К сожалению, такие моменты случаются, но в клубе работают адекватные люди, они приняли мои извинения.

Есть спорные моменты, которые можно обсуждать и которым можно искать причину. Здесь обсуждать нечего. Это необъяснима ошибка со стороны главного арбитра Евгения Турбина и со стороны его ассистента. Судейская бригада получила неудовлетворительную оценку и будет достаточно серьезно наказана.

Критика Безбородова Тереховым? Афонин вообще должен был быть удален

– Возможно, скажу немного резковато. Защитник Сергей Терехов, которые давал комментарий после матча «Оренбург» – ЦСКА, наверное, перепутал передачу и думал, что участвует в «Минуте славы». Более того, судья Владислав Безбородов пожалел футболиста «Оренбурга» Афонина, не удалив его с поля в ситуации с назначенным пенальти. Когда такая шпага и шипы в голову – должна быть красная карточка. Поэтому пускай Терехов лучше займется своим делом, а то мы его быстро правилам научим. Безбородов очень хорошо провел этот матч, во всех ситуациях разобрался правильно.

Помните мы говорили о том, чтобы запретить критиковать действия арбитров? Наверное, это лишнее, но вот вам пример – вышел человек и обвинил арбитра в предвзятости. Если так, докажи, приведи пример эпизода. Какая в нем должна быть трактовка? Я этого не понимаю, все мы делаем общее дело и должны уважать друг друга.

За игру рукой Надсон должен был быть удален

– Вам не показалось. Игра рукой со стороны Надсона в концовке матча «Рубин» – «Крылья Советов» (2:1) была. Это должен был быть пенальти и удаление защитника за лишение явной возможности забить гол.

Тот факт, что «Рубин» все равно выиграл, никак не смягчает этой ошибки арбитра Кирилла Левникова. Если бы в итоге был 1:1, мы бы до сих пор переписывались с руководством казанского клуба. За демонстративную затяжку времени можно давать желтую хоть на первой минуте

Почему в РПЛ наказывают футболистов за затяжку времени только в самом конце матча? Это интересная тема, которой мы посвятим время на ближайших сборах. Если голкипер демонстративно тянет время, можно дать предупреждение и на первой минуте. Здесь тонкая грань, не надо рубить с плеча. Мы обратим на это внимание.

Если так будет продолжаться, быстро найдем осиновый кол

– Я этому мальчику (защитник «Томи» Дмитрий Тихий, назвавший арбитра Низовцева безбожником за то, что тот перед матчем ФНЛ против «Луча» запретил футболисту играть с православной нитью – Прим. ред.) , который мнит себя верующим человеком и говорит такие вещи, могу сказать только одно: «Господи, вразуми его, ибо он не ведает, что творит». Такое вообще недопустимо говорить. Его высказывания можно расценивать как разжигание розни на религиозной почве. У них тренер до этого на туре на поле демонов призывает себе в помощь, потом игрок монахов афонских призывает в помощь. Мы быстренько осиновый кол найдем, если так будет продолжаться.

Есть правила футбола, и их надо придерживаться. Лет пять назад ФИФА и УЕФА опубликовали инструкцию – вне зависимости от того, какой религии придерживается футболист, он должен выполнять правила игры. Хоть он православный, хоть католик, хоть иудей, хоть мусульманин. Всем сказали: религия отдельно, футбол отдельно. Хотите играть в футбол, играйте по правилам. Для всего остального можете идти в храм, мечеть или синагогу.

Так что арбитр был абсолютно прав. В свое время Александр Кержаков обманывал арбитров и как-то прятал крестик, чтобы видно не было. Но тут речь идет о полоске на руке. Будет он вытирать пот, а там что-то выпирает. Это неправильно. Четки эти были видны наружу, поэтому его и попросили их снять.

Собираюсь поехать в Томск поговорить с руководством и этим игроком о недопустимости этих вещей. И всех прошу обратить на это внимание, чтобы подобного больше не случалось. Критиковать человека на том основании, верующий он или нет, крещеный или нет, неправильно. Что это меняет? Правила игры одни для всех. Мы же никого на религиозной почве не оскорбляем. Это вообще недопустимо.

Поддержите Волошина!

– У нас не появятся классные арбитры, новые Валентины Ивановы, если мы не будем давать молодым арбитрам работать в больших матчах. В прошедшем туре в такой статусной игре, как «Спартак» – «Ростов», дебютировал Николай Волошин. Я специально не поехал на стадион, смотрел игру по телевизору и вел свои записи.

Могу сказать, что в первые 15-17 минут ему было очень тяжело, он очень волновался. В это время его судейство было ему несвойственно – Николай пропустил несколько мелких фолов. С участием Александра Гацкана, например. Но именно через такие игры арбитры и растут. Поэтому хотел бы попросить всех поддержать молодого арбитра. Если не давать ему такие матчи, он никогда на этом уровне судить и не сможет.

Через это все прошли. Когда у меня было за плечами игр 10, Роберто Розетти дал мне игру «Зенит» – «Динамо». Это был риск для обоих, но риск осознанный. Поэтому прошу – поддержите Волошина. Все мы ошибаемся, и наша задача – снизить количество ошибок до минимума.