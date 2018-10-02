Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с «Шальке» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Игорь Денисов и Ведран Чорлука готовы сыграть?

- Состояние футболистов не изменилось. Больные все те же, что и перед «Ахматом» (2:0). С составом определимся завтра. Кто есть, те готовятся к игре. Кого нет – не готовятся.

- Какие у вас эмоции перед игрой? Лиги чемпионов в Черкизове не было 14 лет.

- Лига чемпионов это уже эмоция. Гимн ЛЧ перед матчем – эмоции. И сама игра тоже. Это турнир, в котором не каждому игроку и тренеру дано поучаствовать. Конечно есть определенное напряжение не только у нашей команды, но и у всех. В том числе у «Шальке». Мы ждем тяжелого, интересного матча.

- Подробно говорили с Бенедиктом Хеведесом о «Шальке»?

- Конечно я с ним разговаривал. Если у нас есть футболист, который там играл, это нужно использовать. Мы имели приятную беседу, мне было интересно. Еще сегодня вечером поговорим.

- Чем вас удивил «Шальке» в тех матчах, которые вы просмотрели?

- «Шальке» представляет бундеслигу, а там громадное значение имеют агрессия и выигранные единоборства. Они не исключение. Не зря они в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате Германии. Я бы отметил быстрые контратаки и агрессию в борьбе за мяч. Плюс они хороши на стандартах, у них есть высокорослые футболисты.

Остальные нюансы оставьте нам. Мы расскажем о них игрокам. Расскажем, кто из соперников обводит влево, кто вправо, кто куда смещается. «Шальке» – хорошая команда.

- У «Локо» две победы подряд. Для команды это ключевой матч на данном отрезке сезона?

- Знаете как… Если побеждаем, говорят «ключевая игра». Если не выигрываешь – «жизнь закончилась». А жизнь не заканчивается, она продолжается. Конечно это важный и серьезный матч. Мы хотим, чтобы футболисты провели свою лучшую игру, чтобы болельщики нас поддерживали.

ГИЛЕРМЕ: ПОСЛЕ ДВУХ ПОБЕД ПРИОБРЕЛИ УВЕРЕННОСТЬ

Капитан железнодорожников вратарь Гилерме также ответил на вопросы журналистов.

- Насколько плодотворной была подготовка к этой встрече?

- Как всегда. Мы знаем, что играем дома против очень сильного соперника. Для нас важен позитивный результат. Собственно как против остальных.

- Насколько важно было вернуть Лигу чемпионов в Черкизово?

- Очень важно, это большой плюс. Давно не играли в этом турнире. Ответственность большая. Ми должны выдать максимум на поле, потому что болельщик ждет от нас хорошей игры.

- Локомотив два матча подряд выиграл. Команда набирает прошлогоднюю форму?

- Мы ждем, что позитивная серия продолжиться. Пока в этом сезоне у нас не получалось показать стабильной игры. После двух побед приобрели уверенность. Завтра, думаю, у нас будет соответствующая игра. Очень важно взять первые очки дома.

- Бенедикт Хеведес рассказал какие-то секреты о «Шальке»?

- Да нет. Мы знаем, что они молодая команда, в составе много молодых быстрых футболистов. Мы еще будем смотреть их сегодня по видео. Будем разбирать их.

- «Шальке» начал сезон ужасно. Есть ли мысли, что все будет легко?

- Нет, это другой турнир. В ЛЧ нет слабых команд. Не знаю, почему они так плохо стартовали в чемпионате Германии (4 очка, 17-е место). Для нас это не важно. Завтра будет сложная игра.