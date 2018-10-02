80 тысяч собравшихся на трибунах болельщиков вдохновили армейских юниоров на победу над действующим победителем Лиги чемпионов.

«Наши стены – стадион Песчаный!»

Лига чемпионов возвращается в Москву! Столичные ЦСКА и «Локомотив» стартовали в главном клубном турнире Старого Света с гостевых встреч и только во втором туре принимают соперников на своем поле. Открывать в столице лигочемпионский сезон (матчи квалификационного раунда не в счет) выпало армейцам. И сразу матчем против действующего обладателя титула мадридского «Реала», сделавшего весной невозможное – сливочные выиграли ЛЧ третий раз кряду.

Эта игра была обречена на аншлаг. Объявившие в межсезонье новый призыв молодых футболистов армейцы отлично начали сезон в РПЛ и даже опередили в прошедшем туре в турнирной таблице московский «Спартак», всерьез готовившийся к борьбе за чемпионский титул. Игра подопечных Виктора Гончаренко вдохновила болельщиков, билеты на игру с «Реалом» разлетались, как горячие пирожки в зимнюю стужу.

Немало способствовали стопроцентной посещаемости и поклонники мадридского суперклуба, которых в России в традиционно много. Перед «Лужниками» в этот вечер было замечено множество зрителей с «розами» испанского гранда. К стартовому свистку свободными оставались только вип-ложи, все остальные билеты были распроданы.

Такого ажиотажа не получилось бы, играй армейцы на родной «ВЭБ-Арене», вмещающей всего 30 тыс зрителей. Переезд в «Лужники» (пусть и временный) вызвал в болельщицкой среде неоднозначную оценку.

- Отличное решение! Прекрасный большой стадион, на котором будет совсем иная атмосфера. 80 тыс болельщиков будут гнать ЦСКА вперед и не дадут проиграть, - рассказал болельщик красно-синих Максим, поддержавший решения Евгения Гинера. В разговорах с болельщиками эта позиция доминировала, но к началу матча фанаты вывесили баннер «Наши стены – стадион Песчаный».

К тому же «Лужники» для ЦСКА стадион фартовый. Единственный раз в истории красно-синие сражались с «Реалом» шесть лет назад, в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда на февральском морозе в присутствии 70 тыс болельщиков армейцы добились почетной ничьей 1:1. На гол Криштиану Роналду хозяева ответили точным ударом Понтуса Вернблума в компенсированное время матча.

Шарфы, сувениры и горячая кукуруза

Из участников той встречи с первых минут появились два футболиста – по одному с каждой стороны: полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Карим Бензема. Бессменный первый номер красно-синих Игорь Акинфеев в 2012 году лечился от травмы, поэтому уступил место в рамке Сергею Чепчугову. А вот проведший 90 минут Георгий Щенников травмирован сейчас. Его не оказалось даже в заявке.

У сливочных достаточно своих проблем. В Москву из-за травм не прилетели Гарет Бэйл, Марсело и Иско, остался в Мадриде по решению Хулена Лопетеги и Серхио Рамос. Отсутствие ряда лидеров настраивало российских болельщиков на позитивный лад.

- Когда обыгрывать «Реал», если не сейчас? – вопрошает перед матчем Владимир из Реутова. – У них нет лучших игроков, и Гончаренко должен этим воспользоваться. Сейчас это не тот «Реал», который всех громил, играть с ними можно. Думаю, ничью зацепим.

Ничья оказалась самым популярным прогнозом перед стартовым свистком. И наверняка болельщики красно-синих утвердились в своих предположениях, когда увидели стартовые составы. У гостей с первых минут появились молодой защитник Регилон, а в средней линии появился Себальос. Конечно, он здорово помог мадридцам в мадридском дерби, но все же все понимают, что по уровняю мастерства он пока уступает Луке Модричу. Хорват остался в запасе.

Время начала матча выпало на 22 часа по московскому времени, что для России, конечно, поздновато. Многим на следующий день на работу, а если они живут за городом, то добраться домой после финального свистка будет довольно затруднительно. Зато есть и плюс. Поскольку большинство зрителей ехали с работы, многие приехали на стадион заранее. В результате проход на арену был удобным и комфортным – болельщики проходили турникеты небольшими группами, не мешая друг другу.

На территории «Лужников» встречали заводные барабанщики, чьи музыкальные инструменты красиво светились в темноте красно-синими цветами. В остальном все стандартно – шарфы, сувениры, горячая кукуруза, да волонтеры со своим привычным «дай пять». О полноценной развлекательной программе, даже перед таким статусным матчем, к сожалению, речь по-прежнему у нас не идет. Из забавного – картонные кокошники, похожие на те, в которых на матче сборной России против Испании засветилась «жующая троица». Впрочем, особым успехом у зрителей они не пользовались.

Влашич пробудил «Лужники»

Не успели зрители расположиться на своих местах, как хозяева открыли счет. Тони Кроос неудачно сыграл в пас на своей половине поля, что привело к прорыву Николы Влашича. Хорват избежал столкновения с Рафаэлем Вараном, ворвался в штрафную и сильным ударом в ближний угол пробил Кейлора Наваса, защищающего ворота «Реала» в Лиге чемпионов. Шла вторая минута встречи.

Гол вдохновил армейцев, и следом они провели еще несколько попыток забить, неизменно поддерживаемых живущим игрой стадионом. Каждое удачное действие красно-синих сопровождалось громогласными криками поддержки, даже когда Акинфеев выбивал мяч на угловой . Гости же до поры до времени не очень понимали, куда приехали. После ухода Криштиану Роналду и Зинедина Зидана мадридцы переживают перестройку не столько по составу, сколько в части стиля игры. Если при французе они стремились проводить быстрые вертикальные атаки, то теперь делают значительную ставку на владение мячом.

Новая модель «Реала» подразумевает не только тотальное владение мячом, но и постоянные перемещения футболистов атакующей группы. И главное – слаженные. В этом аспекте испанцам еще есть над чем работать. Завладеть мячом им удалось, но в штрафную Акинфеева они входили нечасто. Показательно, что самым опасным в первые полчаса стал удар Карлоса Каземиро из-за пределов штрафной. Акинфеев до мяча не дотягивался, но ему помогла штанга.

С каждой минутой гости все больше привыкали к окружающей обстановке. Прибрав мяч к ногам, они с угрожающей регулярностью стали находить свободные зоны в армейской штрафной и пару раз были по-настоящему близки к тому, чтобы отыграться. В одном из эпизодов Карим Бензема беспрепятственно бил по воротам с нескольких метров. Вновь Акинфеев был бессилен, но и теперь стойка пришла ему на выручку – перекладина.

Перед самым свистком на перерыв Лопетеги заметил Даниэля Карвахаля на Альваро Одриосолу. Момента с получением защитником травмы на трибунах никто не заметил, но он сразу ушел в подтрибунное помещение, минуя скамейку запасных.

А «король»-то голый

Гончаренко понимал, что отсутствие контригры может привести к печальным последствиям, и после перерыва ЦСКА, как и в первые 20 минут, стал регулярно убегать в контратаки. Правда, испанцы были к этому готовы уже лучше и добежать до ворот Кейлора Наваса соперникам не позволяли. Но и у ворот Акинфеева моменты пропали напрочь.

Лопетеги начал волноваться, и уже к 58-й минуте использовал две оставшиеся замены, выпустив Модрича и молодого нападающего Мариано Диаса. Сказать, что замены усилили игру гостей – слукавить против истины. Напротив, москвичи надежно окопались у своих ворот и периодически выбегали в контратаку. За 25 минут до финального свистка Гончаренко снял с игры «наевшегося» Дзагоева. Вместо него появился Дмитрий Ефремов.

Вслед за тренеров начали нервничать и мадридцы. Владение владением, а моментов-то не стало совсем. Испанцы стали торопиться и сваливаться на банальные фланговые подачи, с которыми легко справлялись Родриго Бекао сотоварищи. Причем навалом это не назвать. Преимущество «Реала» было, если так можно выразиться, контролируемым. Лишь эпизод в самой концовке, завершившийся третьим ударом в стойку ворот Акинфеева, выбивался из ряда.

Уже в компенсированное арбитром время Акинфеев был неожиданно удален с поля после сутолоки у штрафной ЦСКА. На последние секунды в воротах появился молодой Георгий Кырнац, для которого это был дебют во взрослом футболе. Но на итоговом результате это сказаться уже не могло.

В итоге ЦСКА довольно уверенно довел матч до победы и таким образом набрал в двух турах Лиги чемпионов четыре очка. Серьезная заявка на борьбу за выход из группы в весну. И вполне вероятно даже, в лигочемпионскую. Для этого теперь красно-синим надо удачно сыграть спаренные матчи против «Ромы», разгромившей дома четвертого соперника по квартету G «Викторию Плзень».

P.S. Отдельно отметим прекрасную инициативу московского правительства, согласно которой метро и МЦК в этот вечер работали до двух часов ночи. Объявление об этом по стадиону удостоилось отдельных аплодисментов собравшейся публики. Хочется верить, что это не разовое начинание, ведь впереди еще целый евросезон, включающий поздние матчи.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

ЦСКА – Реал – 1:0 (1:0)

Гол: Влашич, 2 – 1:0.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Ахметов, Бийол, Дзагоев (Ефремов, 65), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

Реал (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Регилон, Варан, Начо, Каземиро (Модрич, 58), Себальос, Кроос, Асенсио, Васкес (Диас, 58), Бензема.

Предупреждения: Бийол, 66. Обляков, 90+3.

Удаление: Акинфеев, 90+5.

Судья: Хацеган (Румыния).