«Бавария» и «Аякс», флагманы немецкого и голландского футбола на мюнхенской «Альянц Арене» потрясающий спектакль. Ближе к победе были гости, но матч лидеров группы Е завершился вничью 1:1.

НОСТАЛЬГИЯ: КРОЙФ ПРОТИВ БЕККЕНБАУЭРА

Эх, как бы я хотел вернуться в 70-е и посмотреть матч «Бавария» - «Аякс». Эти две команды задавали тон в европейском футболе почти все десятилетие. Ринус Михелс собрал в Амстердаме Йохана Кройфа, Джонни Репа, Дика ван Дейк, Руди Крола… Он придумал тотальный футбол и научил играть в него своих подопечных. В 1969-м году «Аякс» дошел до финала Кубка чемпионов, но был не готов к оглушительному триумфу и уступил «Милану» 1:4. Но через два года (в 1971, 1972, 1973 годах) голландцы брали самый престижный трофей мирового клубного футбола трижды подряд! В этот период «Аякс» регулярно громил «Баварию», флагмана немецкого футбола. А ФРГ завоевала золото чемпионата Европы-1972 и чемпионата мира-1974. У Удо Латтека тоже подобралась приличная банда – Франц Беккенбауэр, Пауль Брайтнер, Ули Хенесс, Зепп Майер, Герд Мюллер, Франц Шварценбек…

Именно «Бавария» сменила «Аякс» в списках обладателей Кубка чемпионов. Ее капитаны поднимали заветный кубок над головой в 1974, 1975, 1976 гг.

Что интересно, команды доминировали в Европе, но в финале КЧ друг с другом ни разу не встречались.

Былые победы «Аякса» остались далеко в прошлом. Последний раз лучшим в Европе голландский клуб становился в 1995 году, в следующем сезоне играл в финале.

«Бавария» еще держится: в 2012-м у мюнхенцев был проигранный по пенальти финал «Челси» (причем, на родной «Альянц Арене»), а в 2013-м в Лондоне капитан «Баварии» поднимал над головой знаменитый «ушастый» кубок.

В СВОЕМ ЧЕМПИОНАТЕ «БАВАРИЯ» ЗАБУКСОВАЛА

В межсезонье «Бавария» получила нового главного тренера и был риск того, что Нико Ковач не будет авторитетом для футболистов, многие из которых выиграли золото чемпионата мира-2014. Но команда стартовала очень достойно. Правда ничья с «Аугсбургом» и поражение от «Герты» лишило команду лидерства. Но на длинной дистанции, думаю, в чемпионате Германии у мюнхенцев конкурентов не будет.

В стартовом матче ЛЧ против «Бавария» выиграла в гостях у «Бенфики» 2:0. Игра с «Аяксом» - возможность реабилитироваться за неудачи в чемпионате страны.

«Аякс» в ЛЧ-2018/19 играет уже давно. Летом команда тен Хага выбила из розыгрыша бельгийский «Стандарт» и киевское «Динамо». После домашних побед 3:0 и 3:1 соответственно, на выезде «красно-белые» спокойно играли вничью. В 1-м туре группового этапа ЛЧ амстердамцы уверенно переиграли греческий АЕК 3:0.

БЕРЕГИСЬ ЗАЩИТНИКОВ

«Бавария» начала по-хозяйски. Полузащитник хозяев Роббен уже к третьей минуте дважды успел пробить по воротам из пределов штрафной. И тут же голландец выступил в роли ассистента. После фланговой передачи Роббена центральный защитник Хуммельс выскочил из-за спин своих голландских коллег и головой отправил мяч в сетку – 1:0! Кстати, голландец Роббен, который в «Аяксе» никогда не играл, заявил накануне встречи, что цель «Баварии» - выиграть Лигу чемпионов-2018/19 и привезти заветный трофей в Мюнхен.

Мюнхенцы еще какое-то время продолжили натиск, но уже без прежнего рвения. «Аякс» за эти минуты сумел адаптироваться и начал поднимать голову. Пришлось даже вратарю «Баварии» Нойеру пару раз по-настоящему спасать свою команду.

Однако на 22-й минуте и он оказался бессилен. Увидев, что атакующие игроки прикрыты, вперед пошел правый защитник гостей Мазрауи. Он сыграл в стенку с Тадичем, получил мяч уже в штрафной и, не побоявшись грозной четверки мюнхенских оборонцев, точно пробил в нижний угол – 1:1.

В перерыве молодой «Аякс» окончательно успел избавиться от трепетного отношения к сопернику. Голландцы принялись с завидным постоянством обстреливать ворота Нойера. Были попытки даже забить с центра поля! Ван де Бек бил почти в упор – мяч просвистел рядом со стойкой.

Спасать ситуацию хозяева бросили Хамеса Родригеса. Тот чуть ли не в первой своей атаке четко пробил с восьми метров – и как только Онана смог среагировать и дотянуться до этого мяча?!

И все же последний «укус» остался за гостями – Лассе со штрафного зарядил в перекладину, а повторный удар выловил Нойер.

В итоге – ничья и обе команды продолжают лидировать в своей группе Е.