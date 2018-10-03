МОУРИНЬЮ В БЕДЕ, ЧЕРЫШЕВ – НА СКАМЕЙКЕ

Обстановка, которую в последние месяцы создал вокруг себя Жозе Моуринью, негативно сказалась на всех составляющих «Манчестер Юнайтед»: футболистах (поссорился с Полем Погба и Алексисом Санчесом), болельщиках (с ними тоже поссорился) и руководстве (аналогично). Все это естественно сказалось еще и на результатах. К встрече против «Валенсии» англичане подходили в ужасной форме: в последних пяти встречах «МЮ» победил только два раза и однажды сыграл вничью. Иными словами, Моуринью в беде.

Положение «Валенсии» чем-то напоминало позицию «Юнайтед». Турнирую. И те и другие застряли в середине таблиц АПЛ (10-е место) и примеры (12). Но валенсийцы потихоньку набирают общекомандную форму, и в игре с «Манчестером» не считались фаворитом только из-за статуса гостя. До этого клубы пересекались друг с другом восемь раз, «Валенсия» победила единожды, в середине 1980-х.

Хозяева вышли в привычной для себя 4-3-3 с Давидом де Хеа на воротах, Люком Шоу и Антонио Валенсией на флангах, и Крисом Смоллингом и Эрикой Байи в центре обороны. Мощный опорно-разгоняющий кулак в середине образовали Погба, Неманья Матич и Маруан Феллайни. Ртутную тройку форвардов составили Маркус Рэшфорд, Санчес и Ромелу Лукаку.

Исходя из логики «второго номера» испанцы выстроились в классические 4-4-2. Место в рамке занял Нето, его защищали Хосе Гайя, Габриэль Паулиста, Кристиан Пиччини и Эсекьель Гарай. В середине играли Жоффре Кондогбиа, Франсис Коклен, Даниэль Парехо и Гонсалу Гедеш, а у чужих ворот действовали Родриго и Миши Батшуайи.

БЭКХЭМ И НЭВИЛЛ В ШОКЕ

Озлобленный поражением от «Вест Хэма» (1:3) «Юнайтед» понесся вперед с первых минут. И предсказуемо раскрыл зоны на флангах. С Моуринью точно все в порядке? Последние поражения «МЮ» случились как раз-таки из-за гектаров свободного пространства на краях. Поэтому игра сразу превратилась в авантюру. Зная о любви «Валенсии» к контратакам «Манчестер» давал ей все необходимое для успеха в надежде забить первым. Дэвид Бэкхэм и Гарри Нэвилл, присутствовавшие на трибуне «Олд Траффорд», вряд ли одобрили такой подход к важнейшему матчу в Лиге чемпионов.

Батшуайи и Гедеш постоянно сваливались на левый фланг, где в поте лица трудился и не всегда справлялся с ними Валенсия. В итоге на 16-й минуте Антонио врезал Гедешу по ахиллу, чтобы тот не маячил в его зоне. Проходы «Валенсии» слева приносили «МЮ» одни неприятности, что в перспективе второго тайма позволяло Марселино выпустить в слабую зону соперника свежего Дениса Черышева. Но к середине первой половины игра выровнялась. Единоборств прибавилось, мелких фолов – тоже. И практически никаких позиционных атак, в приоритете скоростные. Потому что иначе, да чтобы продуктивно, команды действовать не могли.

В конце тайма футбол превратился в тяни-толкай. Три представителя «Валенсии» в ходе фолов сели на карточки, а «Юнайтед» мучился с грамотным расположением в атаке. Англичане пытались впятером войти в штрафную и закатить мяч в ворота едва ли не носом. Испанцы, изрядно набегавшись, перешли к дальним ударам. Лучше всех получалось у Гедеша, но опасными эти выстрелы назвать нельзя. Итог: ни одного стопроцентного момента на оба коллектива в первой 45-минутке.

ЧЕРЫШЕВ СЫГРАЛ 10 МИНУТ

Спустя минут десять после перерыва «Валенсия» потихоньку стала переходить на оборонительную модель. «Юнайтед» практически прописался у штрафной Нето, но никаких дивидендов из шести-восьми классных возможностей не извлек. На мучения Алексиса было больно смотреть, на отрезанного от мяча Лукаку – тоже. Погба пахал за всех, но стараний одного футболиста оказалось мало.

Такой футбол в исполнении соперника устраивал «Валенсию» больше, чем в первой половине встречи. Теперь в контратаку бежалось легче и свободнее, но и гости свои шансы пороли раз за разом. Первый по-настоящему опасный момент получился только на 67-й минуте. Батшуайи каким-то чудом с пяти метров не забил после скидки Родриго, бельгиец зарядил куда-то в небеса. Возможно он и «Валенсии» не задержится.

Ответ «МЮ» последовал тут же. На 71-й минуте Лукаку закрыл мяч от двух защитников и пробил в дальний угол, войдя в штрафную с правого полуфланга. Нето в прыжке перевел мяч на угловой. Спустя еще 15 минут Пиччини сфолил на свежем Антони Марсьяле в 20 сантиметрах от штрафной. С острого угла в дальнюю «девятку» почти закрутил Рэшфорд. Маркусу не хватило везения, мяч попал в крестовину.

Черышев провел на поле 10 минут. Россиянину не хватило времени на что-то большее, чем заработать для своей команды угловой. Таким образом «Ман Юнайтед» без победы уже в четвертом матче подряд, а «Валенсия» ценой полуавтобуса во втором тайме и шести желтых карточек в сумме взяла очко и сохранила неплохие шансы на выход из группы.