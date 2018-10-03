Первым на послематчевую пресс-конференцию по итогам матча ЦСКА – «Реал» (1:0) пришел наставник сливочных Хулен Лопетеги. Настроение его было предсказуемо мрачным, поэтому он сразу попросил, чтобы много вопросов не задавали. Но на заданные отвечал довольно подробно.

Лопетеги: Нет смысла зацикливаться на безголевых сериях

- Чего не хватило «Реалу» в этом матче?

- Нам не хватило удачи. Мы создали много голевых моментов, били по воротам издалека, с фланга из центра штрафной, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что соперник играл дома, и ему помог быстрый гол, для ЦСКА это была идеальная ситуация. Тем не менее, у нас были шансы, но мы не сумели ими воспользоваться. Именно этого нам и не хватило.

- Безголевая серия «Реала» уже составляет больше пяти часов. Вы уверены, что причина этому лишь невезение?

- Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Уверен, что рано или поздно с такой самоотдачей мы начнем забивать. Нет смысла зацикливаться на безголевых сериях и неудачных моментах. Нам надо думать о следующем матче в чемпионате Испании. В первом туре мы провели отличный матч против «Ромы», а значит, что можем показывать хорошую игру и забивать.

- В этой ситуации крайне важна фигура центрального нападающего. Вы продолжаете доверять Кариму Бензема?

- Не только Бензема, все игроки в «Реале» пользуются моим безусловным доверием. Бензема прекрасно начал сезон, так что отсутствие забитых мячей не только его проблема, но и всех игроков группы атаки. Он не может в одиночку нести за это ответственность. С тем количеством моментов, которые мы создаем, обязательно начнут забивать и Бензема, и его партнера.

- Как оцените дебют защитника Серхио Регилона?

- Он провел прекрасный матч, и несмотря на поражение, может занести себе его в актив.

- Насколько тяжелая травма у Даниэля Карвахаля?

- У него мышечная травма. Чтобы сказать точнее, нужно дождаться результатов анализов.

Гончаренко: Надеюсь, нам удастся избежать ошибок БАТЭ

Следом за Лопетеги под аплодисменты журналистов в зал для пресс-конференций вошел главный триумфатор вечера Виктор Гончаренко. Он начал разговор с журналистами сам.

- Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить эту победу моему другу и второму отцу Анатолию Капскому (многолетний руководитель белорусского БАТЭ, где играл и начинал тренерскую карьеру Гончаренко – прим ред), который недавно ушел из жизни. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Думаю, сегодня он порадуется этой прекрасной победе вместе с нами.

Что касается игры, то мы были смелыми, сплоченными и дерзкими, о чем говорим последний месяц. Мы хорошо оборонялись. Забитый мяч с одной стороны усилил давление на нашу оборону, а с другой снял оковы. «Реал» один из лучших клубов, и он опасен в любом сочетании. Мадридцы могут создавать моменты в любую минуту, и до последних секунд нельзя думать о том, что ты уже выиграл. Тем не менее, это произошло.

Мы наслаждаемся сегодняшним вечером, но мне надо через вас сделать заявление. На моей памяти тот матч, в котором БАТЭ обыграл «Баварию» (в октябре 2012 года – прим ред). Кстати, Кроос участвовал в той встрече. Мы тогда выиграли 3:1, но эта победа стала концом той команды. Поэтому я опасаюсь эмоционального спада командной игры. Надеюсь, что в силу молодости команде удастся это преодолеть, и мы будем развиваться дальше.

- Что вы сказали в перерыве матча, что на второй тайм ЦСКА вышел более уверенным в себе?

- В раздевалке команду скорее надо больше успокаивать. Многим игрокам с трудом верилось в то, что мы ведем 1:0. Нам надо было продолжать следовать тому плану, который у нас был до игры. Считаю, в какой-то мере второй тайм мы провели лучше концовки первого. Мы даже могли выйти в атаку и что-то создать или даже забить. В общем, надо было придерживаться того плана, который у нас был до игры.

- Что случилось в эпизоде с удалением Игоря Акинфеева?

- Игра уже заканчивалась, и не думаю, что стоило давать после первой желтой карточки вторую. Надеюсь, что Игорь отделается дисквалификацией на одну игру, потому что для нас он больше половины команды.

- Что вы сказали вышедшему на замену на 98-й минуте Георгию Кырнацу?

- Сказал ему, что время вышло, и лучше если удар от ворот сделает защитник. Чтобы не было ситуации, что он от волнения ошибется при ударе.

- Кто будет стоять в матче следующего тура в Риме?

- Думаю, в нем сыграет Помазун. У него неприятная травма, но она позволяет играть, и мы вернем его в строй.

- Как оцените выступление Николы Влашича?

- Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо быть лидером этого пионеротряда. Он взял эту ношу на себя, отлично отрабатывая и в атаке, и в обороне. Сегодня вот забил гол «Реалу». Это характеризует, насколько много он приносит команде пользы.

Он амбициозен, не хочет сидеть в «Эвертоне» на скамейке. Считаю, для его переход в ЦСКА – правильный шаг, и сегодня его гол приносит команде победу над «Реалом».

- Так или иначе, но теперь у Кырнаца сухой матч в Лиге чемпионов, - улыбнулся пресс-атташе армейцев Сергей Аксенов и завершил пресс-конференцию.