Крынац провел на поле ровно 49 секунд. Из них 20 он добирался от центра поля до своего рабочего места. Потом был «удар от ворот», выполненный Бекао, удар в сторону чужих ворот от Влашича и долгожданный финальный свисток. Георгий даже ни разу не коснулся мяча, ведь перед выходом на поле наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сказал молодому голкиперу, чтобы тот доверил пробить «от ворот» полевому игроку. «Могло быть волнение, из-за которого Кырнац мог сорвать этот вынос», – отметил Гончаренко.

20 лет Георгию исполнилось 26 июня. Он утверждает, что у него молдавская фамилия. Но есть и другая версия. Некоторые источники утверждают, что фамилия Кырнац зародилась из Жонино (Рязанская область). В реестре города Киев в 1498 году указывается лудильщик Ермил Кырнац.

Крынац родился в Москве и начал заниматься футболом в школе «Спартака». Причем, поначалу был полевым игроком. В 2005-м году мальчик перешел в ДЮСШ ЦСКА. «ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, а я пришел к Павлу Георгиевичу Ковалю, который, между прочим, также был детским тренером Игоря Акинфеева. Мой отец, будучи болельщиком ЦСКА, искал любую возможность, чтобы поскорее состоялся мой футбольный переезд на Песчанку», – вспоминал позже вратарь. Через несколько лет он сделал совместное фото с Игорем Акинфеевым. Интересно, помнит ли об этом наш «вратарь республики»?

Его рост – 192 см, вес 82 кг. В этом сезоне Крынац провел 7 матчей за молодежку ЦСКА и был в заявке основной армейской команды во всех 9 встречах РПЛ. Но если в первых шести турах он считался третьим вратарем ЦСКА, то после травмы Ильи Помазуна стал первым на замене. Случись что с Игорем Акинфеевым в играх с «Уфой», «Спартаком» и «Оренбургом», в воротах армейцев появился бы именно Георгий.

В соцсетях Георгий присутствует как @Gosha_Kyrnats и не скрывает, что с детства болеет за «Манчестер Юнайтед» и… «Реал». Но в Твиттере он не был с 25 декабря 2017 года, а в "ВКонтакте" не заходил аж с 21 сентября 2016-го. Это вполне естественно: парень повзрослел и для него начался взрослый футбол.

В "ВК" у Кырнаца 284 друга, 550 подписчиков, 245 фотографий и 817 видеозаписей. Там у него, кстати, указано, что обучается Георгий в МГУ.