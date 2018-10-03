Теперь основного вратаря ЦСКА ждет дисквалификация на 1 или 2 матча. Кто же может заменить казалось бы незаменимого голкипера на посту №1 23 октября в игре против “Ромы” в Риме?

На первый взгляд, ответ очевиден – Георгий Кырцан, который вышел на замену после удаления Акинфеева 2 октября в «Лужниках». Он же был единственным резервным вратарем у армейцев во время матча первого тура группового этапа против «Виктории».

Но это потому, что номинальный второй вратарь ЦСКА Илья Помазун в начале сентября получил травму. 30 августа он отыграл матч молодежного первенства против «Урала», 1 сентября был в резерве на встрече основных составов.

Настораживает, правда, один момент: Помазун в этом сезоне провел лишь три матча за армейскую молодежку. У Кырцана таких встреч – семь. Но за 22-летнего Помазуна – опыт. Он на два года старше Кырцана и все-таки периодически играет в чемпионате и Кубке России.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко все-таки больше надеется на Илью Помазуна. По его словам, к игре против «Ромы» через три недели все должно быть в порядке: «Думаю, Кырнац не знает всех своих возможностей. Но у нас есть Помазун. Наверное, он будет играть. Мы его поставим в строй. Думаю, он сыграет с "Ромой".

Интересно, что в список А заявки на Лигу чемпионов-2018/19 ЦСКА включил лишь двух вратарей – Игоря Акинфеева и Илью Помазуна. А Герогий Кырцан попал в «молодежный» список В. Но это ни о чем не говорит, ведь в списке В также находятся Федор Чалов, который против «Реала» вышел в основном составе и Тимур Жамалетдинов, игравший против «Виктории».