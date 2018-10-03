Шесть недель понадобилось Головину, чтобы восстановиться после серьезной травмы голеностопа, которую получил на второй тренировке, - пишет L’Equipe. - Клуб предпринял все возможное, чтобы ускорить процесс восстановления, целая бригада массажистов трудилась над футболистом, такое особое внимание к новичку некоторые футболисты даже посчитали не слишком справедливым.

Поправившись, Головин принял участие в трех матчах. 18 минут против «Нима» (1:1) были авансом, против «Анже» (0:1) он стал одним из немногих, кто не заслуживал критики. Против «Сэнт-Этьена» (0:2) тренер Жардим бросил в бой Головина за полчаса до конца мачта, в надежде, что тот спасет игру.

Что показал в том матче Головин? Прекрасный дриблинг, отличное видение поля, элегантность, стремление обострить игру (в отличие от партнеров, все время передерживающих мяч). Однако все это не воплотилось ни в голы, ни в голевые передачи. Газета приводит мнение российского «Спорт-Экспресса»: «Головин - плеймейкер, он не боится идти в обводку, но ему еще не хватает должного взаимопонимания с партнерами. В результате передачи не проходят. Головин выделялся, но что толку - ничем не мог помочь команде».

В Монако этот 22-летний парень из России поселился со своей подружкой, - сообщает газета. - Начал изучать французский, но учение дается с большим трудом. Это его первый опыт работы заграницей, но, можно сказать, адаптация проходит успешно.

«Он - настоящий боец, - приводит газета слова вице-президент «Монако» Вадима Васильева, опекающего новичка. – Он прекрасно понимает, что ситуация паршивая, но никогда не опустит рук. Он страстно хочет помочь команде. Не знаю, что думает тренер, но по моему дебют Головину удался».

В Дортмунде сегодня вечером Головина ждет испытание в Лиге, знакомой ему по играм за ЦСКА – за три года сыграл в 13-ти матчах. «Головин выйдет в основе, - сообщил газете тренер Жардим. – Мало по малу, но он выходит на свой уровень. Классный футболист, жалко, только приехал – получил травму, да еще на тренировке. Но вот уже десять дней тренируется в общей группе, прибавляет».

По информации газеты против «Боруссии» Головин будет играть выше, чем обычно, скорее инсайда, под единственным нападающим - Фалькао.

«Очень жалко, что он так быстро травмировался, - говорит вратарь «Монако» Диего Бенальо. – Ведь как только приехал, на тренировке все сразу поняли, какой это классный футболист. Здорово, что восстановился, это тот, кто может делать результат».

Конечно, нельзя сразу требовать от Головина этого самого результата, - заключает L’Equipe. - Слишком мало матчей сыграл за новый клуб. Хотя, почему бы и нет. Класс есть класс…

Так считает газета L’Equipe, посвятившая в сегодняшнем номере новичку «Монако» целую полосу. Приводим статью в сокращенном виде.

Шесть недель понадобилось Головину, чтобы восстановиться после серьезной травмы голеностопа, которую получил на второй тренировке, - пишет L’Equipe. - Клуб предпринял все возможное, чтобы ускорить процесс восстановления, целая бригада массажистов трудилась над футболистом, такое особое внимание к новичку некоторые футболисты даже посчитали не слишком справедливым.

Поправившись, Головин принял участие в трех матчах. 18 минут против «Нима» (1:1) были авансом, против «Анже» (0:1) он стал одним из немногих, кто не заслуживал критики. Против «Сэнт-Этьена» (0:2) тренер Жардим бросил в бой Головина за полчаса до конца мачта, в надежде, что тот спасет игру.

Что показал в том матче Головин? Прекрасный дриблинг, отличное видение поля, элегантность, стремление обострить игру (в отличие от партнеров, все время передерживающих мяч). Однако все это не воплотилось ни в голы, ни в голевые передачи. Газета приводит мнение российского «Спорт-Экспресса»: «Головин - плеймейкер, он не боится идти в обводку, но ему еще не хватает должного взаимопонимания с партнерами. В результате передачи не проходят. Головин выделялся, но что толку - ничем не мог помочь команде».

В Монако этот 22-летний парень из России поселился со своей подружкой, - сообщает газета. - Начал изучать французский, но учение дается с большим трудом. Это его первый опыт работы заграницей, но, можно сказать, адаптация проходит успешно.

«Он - настоящий боец, - приводит газета слова вице-президент «Монако» Вадима Васильева, опекающего новичка. – Он прекрасно понимает, что ситуация паршивая, но никогда не опустит рук. Он страстно хочет помочь команде. Не знаю, что думает тренер, но по моему дебют Головину удался».

В Дортмунде сегодня вечером Головина ждет испытание в Лиге, знакомой ему по играм за ЦСКА – за три года сыграл в 13-ти матчах. «Головин выйдет в основе, - сообщил газете тренер Жардим. – Мало по малу, но он выходит на свой уровень. Классный футболист, жалко, только приехал – получил травму, да еще на тренировке. Но вот уже десять дней тренируется в общей группе, прибавляет».

По информации газеты против «Боруссии» Головин будет играть выше, чем обычно, скорее инсайда, под единственным нападающим - Фалькао.

«Очень жалко, что он так быстро травмировался, - говорит вратарь «Монако» Диего Бенальо. – Ведь как только приехал, на тренировке все сразу поняли, какой это классный футболист. Здорово, что восстановился, это тот, кто может делать результат».

Конечно, нельзя сразу требовать от Головина этого самого результата, - заключает L’Equipe. - Слишком мало матчей сыграл за новый клуб. Хотя, почему бы и нет. Класс есть класс…