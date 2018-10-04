К приезду пражской "Славии" в Санкт-Петербурге подготовились основательно. Во-первых, закрыли крышу стадиона на Крестовском острове. После того, как "Зенит" стал играть на новой арене, одной из главных интриг перед каждым матчем стала именно она – крыша. У нее, как известно, есть даже свой собственный аккаунт в твиттере, где утром в четверг появилась запись: "Сегодня я буду закрыта". Решение более чем разумное – в Петербург пришла настоящая осень, с Финского залива дул ледяной ветер, а 47 тысячам зрителей, которые собрались на этот матч, наверняка хотелось не только красивого футбола, но и комфортной обстановки. Для сравнения, в недавнем матче против "Локо" играли еще при открытой крыше.

Одним словом, с комфортом болельщиков на трибунах проблем не возникло. Фанаты приготовили для своей команды в этот вечер крутой перфоманс с использованием, пожалуй, самого известного чешского персонажа – Кртека из мультфильма еще советских времен. Он был наряжен в красно-белую футболку цветов "Славии", а над ним грозно склонились еще четверо персонажей – знаменитых мультяшных хоккеистов, разумеется, в цветах "Зенита" со стрелкой на груди.

Но куда больший ажиотаж вызвал другой посыл болельщицкого сообщества общественности. Весь матч за воротами красовалась хорошо заметная надпись о том, что "в цветах "Зенита" нет фиолетового". Напомним, что именно в форме такого цвета, которая является для команды третьим комплектом после белого и лазурного, сине-бело-голубые проиграли матч в Махачкале. На этот крик души моментально отозвался знаменитый петербургский боксер, большой поклонник "Зенита" Николай Валуев:

"Поддерживаю позицию фан-движа относительно цветов игровой формы команды, – написал Валуев в твиттере. – В цветах "Зенита" нет фиолетового цвета. Не надо ничего выдумывать. Традиции ленинградского футбола дороги нам. Сине-бело-голубые мы".

В игре со "Славией" все эти традиции были соблюдены, зенитовцы играли в классической лазурной экипировке. Что касается состава, ротации которого теперь всегда ждут от Сергея Семака, то больших сюрпризов наставник "Зенита" не преподнес. Разве что оставил в запасе Смольникова, который "привез" гол в Каспийске, полировал лавку и Далер Кузяев. С капитанской повязкой команду вывел на игру Александр Анюков, уже 36-летний защитник, переживающий, похоже третью молодость.

Но с красивым и результативным футболом в исполнении "Зенита", которого в этот вечер ждали трибуны, были сложности. В первом тайме у хозяев поля совершенно не получалась игра в атаке, как ни старались у чужих ворот Артем Дзюба и компания. "Славия" же наоборот была настроена крайне решительно, хотя играла фактически без номинальных нападающих. С задачами в атаке неплохо справлялись полузащитники. В середине тайма два отличных момента были у словака Мирослава Стоха – в первом не высоте оказался голкипер "Зенита" Андрей Лунев, а через три минуты Лунев уже лишь провожал глазами пущенный Стохом с 25 метров мяч. Слава футбольному богу – зенитовцев спасла перекладина! Был у Лунева и еще один неприятный момент до перерыва – при выносе мяча голкипер попал в спину игрока "Славии", но снова удача оказалась на стороне вратаря.

Во втором тайме трибуны с нетерпением ждали появления на поле Александра Кокорина. Форвард, набирающий форму, уже забивал после возвращения в строй – в кубковом матче в Астрахани, но тогда ставки были не так высоки. Несмотря на то, что Владислав Радимов накануне матча сказал о том, что задача "Зенита" – не шесть побед на групповом этапе, а выход в весеннюю стадию, обыграть "Славию" на своем поле после поражения от "Анжи" было делом чести. И Кокорин, ставший автором единственного спасительного гола, появился на поле на 63-й минуте, заменив Роберта Мака. Но до этой замены чехи создали у ворот "Зенита" еще несколько крайне неприятных моментов – дальние удары Стоха наверняка еще долго будут сниться болельщикам "Зенита" и Андрею Луневу в ночных кошмарах. За двадцать минут до финального свистка хозяева не нанесли в створ ворот ни одного удара против девяти у "Славии", но с выходом Кокорина и Кузяева сине-бело-голубые наконец создали стопроцентный момент. Увы, Александр пробил выше ворот с верной позиции. Но тревожный звонок у ворот чехов прозвенел очень громко, и свой момент Кокорин реализовал уже через четыре минуты, замкнув с острого угла пас Леандро Паредеса. В концовке у "Славии" был отличный шанс сравнять счет, но Лунев потащил удар в упор от Нгаде.

После двух туров "Зенит" занимает вторую строчку таблицы, имея равное количество очков с "Копенгагеном". В следующем туре зенитовцы встретятся с "Бордо", который пока с нулем очков замыкает таблицу.

«Зенит» (Россия) – «Славия» (Чехия) – 1:0 (0:0)

Гол: Кокорин, 80

«Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Анюков, Набиуллин (Заболотный, 90+3), Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак (Кузяев, 64), Дриусси (Кокорин, 63), Дзюба

«Славия»: Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал (Фридрих, 83), Нгаде-Нгаджуи, Матоушек (Бэлуцэ, 53), Стох, Траоре (Дели, 89), Гушбауэр, Змргал, Соучек

Предупреждения: Нету, 90+5 – Соучек, 36; Бэлуцэ, 60