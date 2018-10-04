– Ожидаемо тяжелая игра была. Нужно было раньше забить, может быть, тогда было бы более интересно. Появились возможности для быстрых атак после забитого мяча. Но и соперник был хорош – комбинировали, били много с дальних дистанций. Были шероховатости у нас. Все однозначно сыграли не лучшую игру. Выкладывались, старались и добились важного результата.

– «Славия» нанесла 23 удара по воротам, из них 13 – в створ. Почему давали делать это? Заслужил ли «Зенит» эту победу?

– Считаете, не заслужил? Прекрасный мяч забили, шикарная передача получилась у Паредеса. Кокорин мог забивать еще. Количество ударов не может радовать, но победа важная, поздравляю команду и болельщиков с этим. Повторюсь, фаворитов в группе нет. Если кто-то считает иначе, то я не согласен. Почему много ударов? Не всегда встречали соперников, но большинство ударов не были опасны. Количество ударов нельзя проецировать на их опасность. Били много, потому что у «Славии» есть футболисты с поставленным и хорошим ударом. Не хватало компактности между линиями и в центральной зоне, из-за чего возникали моменты, которыми пользовались соперники. Хорошая, трудовая победа, которая далась непросто. Но просто и не бывает, об этом мы не раз говорили.

– Кокорин снова выходит и забивает. Что с его контрактом? Идут ли переговоры?

– Насколько я знаю, переговоры идут. И не только мне, но и болельщикам хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее, чтобы он переподписал соглашение с клубом. Очень важный игрок для нас, мы очень рады его возвращению. По поводу контракта – вопрос о том, насколько стороны продвинулись в этом вопросе, нужно задавать нашему руководству.

– Ход матча и то, что вы отдали инициативу, – это ваша идея или «Славия» заставила отойти?

– Прекрасно понимали, что соперник любит и умеет контролировать мяч. Команда действует разносторонне, не только через контроль мяча, много обостряет. Были шансы и в первом тайме, когда могли извлечь выгоду в быстрых атаках. В первом тайме не получилось, во втором – получилось. В современном футболе контроль не имеет принципиальной важности. Вопрос в создании моментов, тактики, которая выбирается исходя из способностей игроков. Прессинговать или играть внизу – все зависит от конкретного матча. У нас были моменты в матче, когда не хватило немного, чтобы накрыть соперника. В целом, контроль мяча для меня не имеет принципиального значения.

– Смольников и Кузяев остались в запасе из-за результативных ошибок в игре с «Анжи»?

– Это не связано с их ошибками в Махачкале. У нас есть Смольников и Анюков на позиции правого защитника. Мы не сомневаемся в способностях Александра, пытаемся его беречь. Если есть возможность ротировать состав, мы это делаем. Что касается Кузяева, то в последних двух матчах мы ждали от него более качественной игры. Он остался в запасе по спортивным причинам. Дали шанс Краневиттеру, который хорошо сыграл в кубковом матче и хорошо проявил себя в тренировочном процессе. Сегодня у Матиаса была возможность сыграть.

– Краневиттер не так часто играет в последних матчах. Как оцените его связку с Паредесом? Кого бы хотели выделить по сегодняшней игре?

– Очень редко отмечаю игроков, выиграла команда. Что касается комментария по Краневиттеру, то на первый взгляд он сыграл неплохо. В дальнейшем сделаем разбор матча и пристально посмотрим на его действия. Думаю, вряд ли кого-то можно выделить сегодня. Все сыграли на одинаковом уровне. Больших претензий к Матиасу нет.

– Ваш коллега, главный тренер «Славии», похвалил Лунева. Андрей так сильно сыграл из-за того, что почувствовал, что может стать первым номером в сборной России?

– Ошибки были у всех и Андрей не исключение. У него было достаточно ошибок, он может сыграть лучше. Он выручает, делая свою работу, поэтому играет в стартовом составе и поэтому вызывается в сборную. Что касается комментария Трпишовски, то хорошо, когда соперник хвалит наших футболистов. Могу сказать то же самое и о «Славии» – сыграли хорошо, создали много моментов, игра получилась зрелищная. Но и нашу команду могу похвалить.