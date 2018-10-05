После матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» своим мнение поделились владелец «Спаратка» Леонид Федун, полузащитники красно–белых Фернандо и Михаил Игнатов, а также защитник москвичей Сальваторе Боккетти.

– Как вам игра? – вопрос Федуну.

– Игра хорошая. Это, пожалуй, единственная игра в сезоне, которая мне понравилась. А результат не очень хороший.

– Что случилось на последних минутах?

– Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья не засчитал чистый мяч Мелгарехо.

– В Карреру верим?

– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый результат.

«Эта ничья для нас как поражение»

– Как оцениваете матч? – вопрос Фернандо.

– Мы очень хорошо играли, команда показала большое желание. Уступая по ходу встречи, мы смогли закончить ее вничью. У «Вильяррела» хорошая команда.

– Как относитесь к критике, которая в последнее время идет в сторону команды?

– Что касается критики, то это нормальна ситуация. Мы работаете над тем, чтобы команда прибавляла. Когда начнем выигрывать, будет все хорошо.

– «Спартак» хорошо играл, виден прогресс. Что вы думаете об этом?

– Нам нужно многое улучшать, но мы на верном пути. В матче с ЦСКА мы тоже были лучшими. Нам нужно будет больше концентрироваться в следующих встречах. В целом игра получилась тяжелая для нас. Соперник забил нам первым, потом мы отыгрались, и нам забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас – как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли.

– Леонид Федун назвал игру «Спартака» лучшей в сезоне. Согласны?

– Она не лучшая, потому что мы не победили. А вот по игре, пожалуй, да. Мы продемонстрировали целеустремленность и играли самоотверженно, особенно учитывая ситуацию, что нам пришлось отыгрываться.

«Как можно было назначить такой пенальти?»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Боккетти.

– Нам было тяжело, потому что мы играли девяносто пять минут. Моменты у нас были, мы старались, бились, боролись, но не повезло.

– Расстроены?

– Конечно. Потому что играл девяносто пять минут, а не девяносто четыре.

– Пенальти был в конце матча?

– Не видел, но как можно давать такой пенальти?

– Леонид Федун сказал, что это была лучшая игра "Спартака" по качеству. Согласны?

– Конечно. Были моменты, и все играли хорошо. Отдали силы. Когда есть такая самоотдача и если мы продолжим ее демонстрировать, то все будет хорошо.

– Федун сказал, что этот матч ему понравился больше, чем все остальные в сезоне. А вам?

– Мне тоже. Было много моментов. Даже при счете 2:1 мы пытались играть с самоотдачей. Я рад, что мы вернулись. Рад, что "Спартак" показал хороший футбол.

– За счет чего получилось его показать?

– Раньше мы были расстроены после двух поражений. Это непросто психологически.

– Вы говорили об этом с ребятами, было какое-то собрание?

– Конечно. Между нами были разговоры на тему того, что с нами, как выйти из этого положения. Хорошо, что мы сегодня играли так. Если продолжим играть с такой же самоотдачей, все будет хорошо.

«Мы играли лучше и заслужили победу»

– Волнение присутствовало во время игры? – вопрос Игнатову.

– Конечно, было волнение, как и у всех. Но оно ушло с первым касанием. Старались показывать свой футбол: что-то получалось, что-то – нет. Трибуны помогали, гнали нас вперед. Это было очень приятно, не описать словами.

– Слышно было, что кричали болельщики с трибун?

– Это был мой первый матч при полных трибунных. Это очень приятно. Это надо почувствовать.

– «Спартак» больше владел мячом, больше атаковал, но проигрывал в счете по ходу встречи. Почему?

– Это стечение обстоятельств. Мы играли лучше и заслужили победу, но это футбол. Всякое может случиться.

– Судья чудил в конце игры?

– Мне это некорректно обсуждать. Пусть все останется на совести судьи.

– Вы чувствуете прогресс в своей игре, во взаимопонимании с партнерами по команде?

– Конечно, чувствую. С «Вильярреалом» мы играли достаточно хорошо и с каждый матчем будем прибавлять.

– Что Каррера говорил в раздевалке в перерыве?

– Он хорошо мотивирует. Всегда заряжает на игру. Второй тайм это доказывает.

– У «Спартака» одно очко после двух матчей Лиги Европы. Насколько реален выход из группы?

– Все по силам. Мы справимся.

– Вы в Карреру верите?

– Это провокационный вопрос, я не хочу на него отвечать.