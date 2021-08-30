Мбаппе между Парижем и Мадридом. Трансфер за 170 млн – самоубийство для Переса и «Реала»

Конечно, Мбаппе на протяжении трех последних лет подтверждает свой класс и в целом стоит этих денег, но не в нынешнем положении. И тот факт, что Флорентино Перес продолжает ползать на коленях ради перехода любимого футболиста, говорит о том, что центр тяжести в европейском футболе сместился. Теперь денежные мешки без единой победы в Лиге чемпионов вроде «ПСЖ» диктуют 13-кратным победителям ЛЧ, имеющим значительно более мощную фан-базу, свои требования, потому что банально богаче их.

Поэтому «ПСЖ» заламывает баснословные суммы за переход Мбаппе. Ну серьезно – просить 170 млн евро (плюс, как насмешка, 10 млн бонусами) за футболиста, который одной ногой уже покинул клубную базу, надо умудриться. Для сравнения, тот же Неймар стоил 222 млн, но лишь потому, что эта сумма была прописана в контракте и считалась недосягаемой. А из «Монако» Килиан приходил за 145 млн и тоже в совершенно иной ситуации, когда конкуренция с другими европейскими грандами за него была очень велика.

Во-первых, такого суперзвездного состава не было ни у кого в истории, и интерес к команде в течение сезона будет ошеломительным. Во-вторых, удержать игрока сейчас – значит сохранить шанс на продление контракта в будущем. Они уже проворачивали такой финт с Неймаром, заскучавшим по передачам Месси. Теперь они будут играть вместе в Париже, а не на «Камп Ноу». Почему бы не повторить трюк?

Сам нападающий в данный момент находится в распоряжении сборной Франции и со стороны наблюдает за происходящим, поскольку ни для кого не секрет – мыслями он уже в Мадриде, а переход не состоялся только из-за принципиальной позиции «ПСЖ». Катарские шейхи не хотят отпускать свою звезду, даже понимая, что через год он может уйти бесплатно, по двум причинам.

Если Килиан Мбаппе успеет перейти из «ПСЖ» в «Реал», это трансферное окно (оно закрывается в ночь на 1 сентября) официально станет самым безумным в истории. За два летних месяца прописку сменили Лионель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Ромелу Лукаку, Джейдон Санчо, Рафаэль Варан, Мемфис Депай, Давид Алаба, Джанлуиджи Доннарумма… Список впечатляющий, однако если в нем окажется и Мбаппе, значит, футбольный мир окончательно сошел с ума.

И мадридцы ничего не могут с этим поделать. Перес находится в патовой ситуации – или завалить весь бюджет клуба (еще неизвестно, кстати, зарегистрирует ли вообще строгая ла лига с ее потолком зарплат дорогостоящего игрока), или остаться с носом на глазах у всего мира. Любой исход будет выглядеть сомнительно в глазах болельщиков, избирателей, экспертов, футболистов и тренера Карло Анчелотти.

Этот переход был бы одним из величайших свершений Переса, если бы ему хватило терпения подождать всего год. Все-таки почти 200 млн на дороге не валяются. Сэкономив эту сумму (поменьше, конечно, если учесть подъемные – писали о 40 млн футболисту в этом случае), можно неплохо укрепить команду двумя-тремя классными игроками прямо сейчас, а украсить эту картину французом в конце следующего сезона. Или Перес боится, что команда опять завалит сезон, и Килиан передумает и уйдет в «Ливерпуль»?

На самом деле, даже острой необходимости в этом приобретении сейчас нет, у Анчелотти вполне адекватная обойма футболистов. Слева в нападении позиции заняли Винисиус Жуниор (должен играть, чтобы развиваться и расти в цене) и Эден Азар (должен играть, чтобы отбить затраты и иметь шансы на перепродажу), справа есть талантливый Родриго, дисциплинированный Лукас Васкес и вернувший себе в «Тоттенхэме» уверенность Гарет Бэйл (специалист по реабилитации звезд Анчелотти наверняка найдет к нему подход), а в центре под Каримом Бензема (легенда, которую не усадить на лавку) сидит Лука Йович. Последний совсем не оправдал вложений, но должен иметь шанс зацепиться за основу, иначе 63 млн будут выброшены на ветер. И все это без учета Марко Асенсио и Иско, способных сыграть на обоих флангах.

Куда важнее для Анчелотти было бы получить хотя бы одного сильного игрока в середину поля, где на три позиции претендуют пять игроков – Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (основная тройка), Федерико Вальверде и Дани Себальос. Причем немец выбыл до 1 октября, и это показательно – стоит одному игроку получить травму или дисквалификацию, и выбора у Анчелотти, по сути, не остается. А без таких потерь длительный сезон не пройти. Поэтому один игрок – необходимый минимум.

Вот и получается, что сиюминутный переход Мбаппе при всей его гениальности и легендарности является классическим примером попыток Переса реализовать свои мокрые мечты, которые могут не только не помочь команде, но и навредить. Если «Реал» все же переведет в Париж почти 200 млн, это может стоить клубу серьезных финансовых проблем, а конкретно Пересу – отставки.

Впрочем, шансы на этот переход не так уж велики. Кажется, что сам Мбаппе уже смирился с тем, что еще год проведет во Франции. Любопытное наблюдение – в воскресенье Килиан не просто вышел на поле в дебютном матче Месси в Реймсе, но и оформил дубль. Когда футболист находится на грани перехода, зачастую его стараются не задействовать в играх, чтобы не рисковать здоровьем. Так, защитник «Севильи» Жюль Кунде (его сватают в «Челси») в выходные пропустил выезд в гости к «Эльче». Или вот близкий нам пример – Никола Влашич выпал из состава ЦСКА и очень берег себя, выйдя на замену в Петербурге.

Мбаппе никогда не говорил, что он несчастен в столице Франции, поэтому еще год наверняка отработает без проблем. Не на это ли он намекнул, когда после игры оставил комментарий в инстаграме со словами про «идеальную ночь»? Что он имел в виду? Хотел красиво попрощаться с болельщиками? Или же отметил таким образом первую из многих игру в компании Месси?