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Неужели во вторник наша сборная и Мальте проиграет?
05 сентября 22:29
автор: Виталий Славин
автор фото: Егор Слизяк / РФС

Неужели во вторник наша сборная и Мальте проиграет?

Послезавтра лично для меня главным будет матч с Мальтой в Химках, а не в Тушине. Команда Карпина обязана обыгрывать островитян. А вот что покажет российская молодежка – большой вопрос.

Четыре очка в двух матчах с новым тренером вроде должны были успокоить взыскательную публику, убежденную, что 41-я сборная рейтинга ФИФА должна уничтожать первую (Бельгия) и десятую (Дания) команды мировой классификации времен Евро-2020. Но нет. Ничья с вице-чемпионами мира-2018 и 2:0 на Кипре снова обернулись массовым скепсисом вплоть до хейта. Опять нет игры. Опять отскочили. Опять не феерично. А тут еще во второй половине и попросту сдохли. После долгожданного финального свистка вся российская рать повалилась на газон, пытаясь отдышаться и почувствовать руки с ногами.

Никак не пойму, откуда эти залихватские настроения, если у России даже игроков крепкого европейского уровня не осталось? Взяли три очка – абсолютно все равно как! – и ладушки. Сколько, кстати, градусов в Никосии было? Хорошенько за тридцать? После ночных заморозков в Новогорске. Пара дней достаточно для адаптации? Нет, конечно. Потому парни и задохнулись. В отличие от хозяев, привычных к осенней жаре.

В Москве в эту температурную ловушку угодит уже Мальта. Правда, к нам она приедет транзитом через Любляну, где вчера стойко отбивалась до конца первого тайма, пропустив единственный от словенцев мяч с пенальти.

Это национальная команда. Молодежка (игроки до 21 года) выступила в пятницу куда успешнее: разгромила дома Северную Ирландию – 4:1, забив три безответных гола уже к перерыву. Мальтийцы после стартового тура возглавили группу 3 квалификационного турнира молодежного Евро-2023. По три очка также у Испании и Словакии, по нулю – у Литвы, Северной Ирландии и… России. Да, в своем матче открытия бойцы Михаила Галактионова в провинции Бадахос продули испанцам – 1:4, хотя и открыли счет.

В этом, в паблисити и раскрутке, принципиальное отличие в РФ юниорского футбола от хоккея. Молодежный чемпионат мира – главное новогоднее спортивное событие нашей страны. Давеча ради прямого эфира матча Россия – Германия (!) Первый канал даже программой «Время» пожертвовал – и не прогадал! Четвертьфинал молодежного ЧМ по телерейтингу убрал всю остальную бездарную праздничную мишуру начала января.

Наш молодежный футбол о таком и мечтать не смеет. А если широкий круг болельщиков не в курсе, что творится с ближайшим резервом главной команды, откуда взяться адекватным оценкам, дабы без конца не обламываться на ожиданиях и проблемах.

Все, кто хоть чуть-чуть интересуется хоккеем, осведомлены о 16-летнем вундеркинде СКА Мичкове, уже дебютировавшем в КХЛ. Равно как с тинейджерских времен не только мы, но и Канада с США, следили за взлетом Ковальчука и Радулова, Овечкина и Малкина, Василевского и Капризова. Есть таковые в нынешних юниорских футбольных сборных России? А кто его знает! Хотя тот факт, что наши 23-летние после развала СССР ни разу не сумели отобраться на Олимпиаду, говорит о многом. Да практически обо всем! Нет в 145-миллионой державе достойной смены, а значит, нет и футбола. А коли рожа крива, какие претензии к Черчесову, Карпину и далее по списку?!

Чтобы в этом убедиться очередной раз, достаточно взглянуть фрагменты пятничного матча в Альмендралехо. Сошлись посланцы разных галактик. Радушные испанцы подарили нам гол уже на 10-й минуте, когда Гонсалес неудобно откинул мяч вратарю Тенасу - Карапузов с Агаларовым наказали хозяев за небрежность. Однако спустя три минуты гостям поставили детский мат в три хода, будто их на своей половине поля и не было вовсе. Диагональ от Гильямона из центрального круга на правый фланг мимо четырех наблюдателей в белых футболках, резкий вход в штрафную Пино, которого сопровождал Хлусевич, и покатушка с одиннадцатиметровой отметки Ниньо в пустую рамку.

На первый тайм, впрочем, сил хватило. Но во втором испанцам потребовалось всего десять минут, чтобы реализовать подавляющее преимущество во всех компонентах игры №1. Нет никакого смысла описывать остальные три снаряда в ворота Будачева, а вот две фамилии победителей обязательно надо запомнить: Фер Ниньо (№9) – дубль, Йереми Пино (№10) – дубль и две передачи. Вот они – преемники Хави и Ди Стефано, Иньесты и Рауля, Йерро и Вилья.

А где новые Стрельцовы и Блохины, Симоняны и Воронины, Колотовы и Черенковы, Понедельники и Белановы, Заваровы и Численко? Риторический вопрос. Тем не мене мы все равно верим и надеемся. Любой турнир на любом уровне пишем с чистого листа. Строим песчаные замки, а после нескольких волн прибоя рвем на себе волосы и ставим гильотины на Красной площади.

Но, может, я все сильно преувеличиваю? Одно поражение по большому счету ничего ведь не значит. Потому и хочется посмотреть, что в 19:00 наша молодежка противопоставит в Химках сенсационному лидеру группы 3. Ну а потом в 21:45 переключиться на главный матч вторника. В Тушине нужно забивать по максимуму. У хорватов тоже 10 очков. Вполне возможно, что все в итоге решит разница мячей.

источник: «Советский спорт»
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