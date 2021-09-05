Неужели во вторник наша сборная и Мальте проиграет?

Четыре очка в двух матчах с новым тренером вроде должны были успокоить взыскательную публику, убежденную, что 41-я сборная рейтинга ФИФА должна уничтожать первую (Бельгия) и десятую (Дания) команды мировой классификации времен Евро-2020. Но нет. Ничья с вице-чемпионами мира-2018 и 2:0 на Кипре снова обернулись массовым скепсисом вплоть до хейта. Опять нет игры. Опять отскочили. Опять не феерично. А тут еще во второй половине и попросту сдохли. После долгожданного финального свистка вся российская рать повалилась на газон, пытаясь отдышаться и почувствовать руки с ногами.

Никак не пойму, откуда эти залихватские настроения, если у России даже игроков крепкого европейского уровня не осталось? Взяли три очка – абсолютно все равно как! – и ладушки. Сколько, кстати, градусов в Никосии было? Хорошенько за тридцать? После ночных заморозков в Новогорске. Пара дней достаточно для адаптации? Нет, конечно. Потому парни и задохнулись. В отличие от хозяев, привычных к осенней жаре.

В Москве в эту температурную ловушку угодит уже Мальта. Правда, к нам она приедет транзитом через Любляну, где вчера стойко отбивалась до конца первого тайма, пропустив единственный от словенцев мяч с пенальти.

Это национальная команда. Молодежка (игроки до 21 года) выступила в пятницу куда успешнее: разгромила дома Северную Ирландию – 4:1, забив три безответных гола уже к перерыву. Мальтийцы после стартового тура возглавили группу 3 квалификационного турнира молодежного Евро-2023. По три очка также у Испании и Словакии, по нулю – у Литвы, Северной Ирландии и… России. Да, в своем матче открытия бойцы Михаила Галактионова в провинции Бадахос продули испанцам – 1:4, хотя и открыли счет.

В этом, в паблисити и раскрутке, принципиальное отличие в РФ юниорского футбола от хоккея. Молодежный чемпионат мира – главное новогоднее спортивное событие нашей страны. Давеча ради прямого эфира матча Россия – Германия (!) Первый канал даже программой «Время» пожертвовал – и не прогадал! Четвертьфинал молодежного ЧМ по телерейтингу убрал всю остальную бездарную праздничную мишуру начала января.