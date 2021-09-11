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Марко Николич: Я уверен, что Миранчук к весне восстановится и вернется
11 сентября 18:00
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автор фото: ФК «Локомотив»

Марко Николич: Я уверен, что Миранчук к весне восстановится и вернется

После матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (2:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Марко Николич и Игорь Осинькин.

- Очень важные три очка для нас. После перерыва всегда сложно, особенно нам, потому что у нас одиннадцать сборников, много новых игроков, которые только пару дней тренируются с командой. Кто-то вернулся за пару дней до игры. У нас продолжается беспроигрышная серия. Мы находимся на первых позициях. Сегодня добыли три очка, выполнили задачу, и двигаемся дальше, - рассказал Николич.

- Керк сыграл 60 минут, Бека-Бека провел полный матч. Прокомментируйте их игру.
- У нас есть глубина состава, и можно использовать ее по-разному. Но у нас пять – шесть футболистов первый раз играли в РПЛ. Не бывает так, чтобы они сразу заиграли. Только через пару матчей можно этого ожидать. Во втором тайме, когда мы выпустили наших старожилов, появилась острота игры, такая, как нужно.

- Бека-Бека играл на позиции Баринова. Видите их в связке на поле?
- Я никогда не смотрю так на футбол. Это командная игра. Все выигрывают, и все проигрывают. Я не готов обсуждать футболистов индивидуально. На поле выходят игроки, которые этого заслуживают. Важно, чтобы они приносили пользу команде, и она добивалась результата. Хорошо, что есть глубина состава, и мы можем использовать разную тактику.

- Удивило отсутствие Рыбуса. Как это прокомментируете?
- Рыбус только вчера вернулся. Он играл в среду вечером с Англией. У него небольшая травма. Он играл последние 15 минут, но было важно, что Рыбус хромает на поле. Вчера он не тренировался. Мы не хотелось рисковать.

- Гилерме в конце не выносил мяч из ворот. Это из-за повреждения?
- Это тактическая задача. Гилерме провел три матча за сборную России. Он уже в возрасте. Есть хроническая ситуация с ахилом. С Мальтой во втором тайме он хромал на поле, но его присутствие было важно для нового тренера. Гилерме - боец, отыграл матч до конца, как и сегодня. Мы с ним осторожно работаем. Все, что нужно, мы делаем - терапию, отдых и так далее.

- Сейчас у «Локомотива» избыток легионеров и Зе Луиш отзаявлен. На сайте нет списка «Б» на Лигу Европы. Он существует?
- Список, который появился в прессе, это не список. Людям надо объяснить. Есть лист, игроки, воспитанники клуба. У нас нет проблем. Воспитанников клуба намного больше. Можно 25 игроков поставить в лист «А», а в лист «Б» молодых игроков. Это не запасной лист, а лист молодых игроков. А что касается Зе Луиша, он не заявлен на Лигу Европы, потому что травмирован.

- Врач команды сказал, что Антон Миранчук летом на сборах работал без ограничений. Он получил новую травму?
- Я не врач. У него хроническая травма. Это не является чем-то новым. Такое было и пару лет назад. Он попробовал играть с болью. Надо рассчитывать эту ситуацию. Он пробовал все, через разные процедуры, но это ему мешало уже шесть или семь месяцев назад, с зимних сборов. Это из-за сложного графика.

- Есть надежда, что к весне он вернется?

- Я в этом уверен. Это зависит от консервативного лечения. Он находится в Германии, пробудет там четыре - шесть недель. Будет делать уколы, упражнения, попробуем обойтись без операции.

- На этой неделе закрылось трансферное окно в России. Вы довольны тем, как его провела ваша команда?
- У нас пришли новые люди, которые отвечают за селекцию. Два месяца назад я был в курсе всего, что происходит. У нас есть коммуникация. Построена такая система, что тренер отвечает за результат, и это не только у нас. Есть люди, которые занимаются селекцией.

- Поразил эмоциональный настрой Камано. Он чувствует конкуренцию или рад, что живым вернулся с родины?
- Я рад за него. Он находится в отличной форме. У него в предыдущих турах были штанги и так далее. Сегодня он забил, прошел через непростую ситуацию. Я знаю, как это сложно, у меня было две войны в жизни. Но он показал, что внутри у него есть огонь. Он вчера прилетел, отработал тренировку и забил два мяча. Спасибо ему. Это непростая ситуация для него. Также я хотел бы поздравить Баринова с днем рождения и капитанством в сборной России. Как и Смолова с капитанством и голом.

«ДО ЭПИЗОДА С ГОЛОМ МЫ СОЗДАВАЛИ БОЛЬШЕ МОМЕНТОВ, ЧЕМ СОПЕРНИК»

- Всегда неприятно проигрывать. У нас была нормальная игра, мы претендовали на очки, но ошибка перевернула игру. Потом «Локомотив» сыграл неплохо. Считаю, что после того, как соперник забил, он стал контролировать игру. Но до эпизода с голом мы создавали больше моментов, чем соперник, - рассказал Осинькин.

- Вы изначально планировали играть в атаку?
- Мы больше говорили про первые минуты, а не про весь первый тайм. А дальше по ситуации. Мы понимали, что игра уже идет, и не стали отходить от плана, продолжили играть в таком ключе. Но я бы не сказал, что у нас было доминирование. Может, были 60 минут чуть более инициативными, чем соперник. Но индивидуальное мастерство игроков «Локомотива» перевернуло матч.

- Перед вашим первым пропущенным голом «Локомотив» сделал две замены. Ваши игроки не разобрались, как будет действовать новая пара?
- Мне надо повторы посмотреть, чтобы дать оценку эпизоду. Но точно повлияло то, на какой скорости все это было выполнено.

- У вас вышло два новичка. Оцените их игру?
- Бегич - новичок только для клуба, но в российском чемпионате у него большой опыт, и к нему он достаточно адаптирован. А Бейл в конце августа за день до последней игры прибыл в команду. У него сложнее процесс адаптации. Ему надо лучше познакомиться с ребятами и российским футболом. Мы обоих этих ребят использовали в товарищеской игре с «Уралом». Они хорошо сыграли. И сегодня мы решили, что они могут выйти в старте. Не считаю, что у них был провальный матч. Нормальная игра.

источник: «Советский спорт»
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