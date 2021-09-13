Лучше бы играли 11 воспитанников. Легионеры «Краснодара» подарили «Ростову» ничью (видео)

Российский футбол становится все более тяжелым зрелищем, что подтвердил и этот матч. «Краснодар» ожидаемо больше владел мячом, но это единственное достижение гостей в первой половине тайма. Достаточно сказать, что первый удар они нанесли только на 21-й минуте (это вообще был первый удар в матче). И этот эпизод тоже подтвердил, что игроки «горожан» находятся в плохой форме – оказавшийся на ударной позиции Реми Кабелла не смог с нескольких метров даже попасть в створ, хотя сопротивления ему никто не оказывал.

Этот матч стал первым для «Ростова», на который пустили болельщиков. Стадион смогли посетить 10 тысяч зрителей, но из-за постоянно менявшейся информации об ограничениях (обязателен ли QR-код и так далее) зрители, как кажется, полностью квоту не выработали. Зато игру посетили… летучие мыши. Как пошутили в клубе, скауты «Валенсии». Вот только игра показала, что просматривать им некого. Причем в составе обеих команд.

Команды предстали в далеко не оптимальных составах. Хозяева потеряли уехавшего в Англию Матиаса Норманна, а Павел Мамаев, который должен был его заменить, травмирован. Как и Хорен Байрамян и Игорь Калинин. У гостей кадровых проблем не меньше – отсутствуют Вандерсон, Тони Вилена, Александр Мартынович и Сергей Петров. Гончаренко даже пришлось задействовать справа в обороне Даниила Корнюшина, дебютировавшего в РПЛ в четвертом туре против «Арсенала» (3:2).

Обе команды с юга России очень слабо начали сезон. Краснодарцы ни разу не выиграли двух матчей подряд, а ростовчане и вовсе набрали всего пять очков в шести стартовых турах и оказались в зоне переходных матчей. И хотя об увольнении Юрия Семина и Виктора Гончаренко как минимум до зимы рассуждать не приходится, оба понимают, что дело пахнет жареным.

Создается устойчивое впечатление, что стратегия обеих команд – уморить соперника всеподавляющей скукой. И если Семин в противостоянии с более сильным соперником имеет право на такой замысел, то как себе такое позволяет Гончаренко, вопрос риторический. Собственно, его команда и не выдержала такого сонного темпа – в течение пяти минут Урош Спайич после рядовой подачи срезал мяч в свои ворота, а имевший желтую Гжегож Крыховяк наступил на ногу оппоненту и оставил партнеров в меньшинстве. Хочешь не хочешь, а в голову закрадываются мысли: уж не намекают ли «быки» руководству, что хотели бы попрощаться с белорусским специалистом?

Кошмарный кивок Спайича – мяч от штанги залетел в дальний угол 😱 pic.twitter.com/wV0eHL5D1A — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

Быстро обрусел под его руководством и Джон Кордоба. В предыдущих шести играх он забил пять мячей и отдал две результативные передачи, а в этой как будто и не вышел из раздевалки. Сделав чуть более чем за полчаса 12 касаний мяча, колумбиец был заменен на Эдуарда Сперцяна. Причем замена форварда готовилась еще до удаления Крыховяка, но тогда планировался выход Владимира Ильина, то есть с помрачением сознания поляка уход Кордобы не связан.

Казалось, что гостям повезло, когда перед перерывом арбитры углядели фол в единоборстве Понтуса Альмквиста и Спайича в штрафной хозяев и подарили «горожанам» пенальти. Очень, честно говоря, спорный. Так, видимо, показалось и Кабелла, пробившему с «точки» мимо ворот. Или это тоже помрачение?

КОМАНДУ ГАЛИЦКОГО ТАЩАТ ВОСПИТАННИКИ

Если и хочется в «Краснодаре» кого-то похвалить, то только воспитанников (может, и это неспроста?) – Матвея Сафонова и Сперцяна. В эпизоде с пропущенным мячом он ничего поделать не мог, зато в начале второго тайма выручил партнеров после выхода Николая Комличенко один на один (правда, под углом) и удара со штрафного метров с 18 (правда, прямо по центру). Тем не менее, на фоне остальных Сафонов выглядит человеком, действительно делающим все возможное для достижения результата.

Благодаря уверенной игре вратаря ответный мяч Сперцяна позволил сравнять счет. В этом эпизоде в середине второго тайм здорово сыграл и Алексей Ионов, разрезавший тонкой передачей всю оборону соперника. 21-летний полузащитник выскочил один на один и легко переиграл Сергея Песьякова.

Ионов гениально убрал защитника и вырезал в штрафную. Сперцян исполнил – лучше некуда! 💥 pic.twitter.com/KTyEbSlTS6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

Этого гола могло и не хватить для ничьей, поскольку Кристиан Рамирес после подачи со штрафного попытался повторить трюк Спайича, но на сей раз Сафонов в роскошном прыжке мяч из угла вытащил, а затем чуть не получил красную на ровном месте. Трудно не заметить, что все самоубийственные эпизоды были с участием легионеров, а игру вытащили россияне. Совпадение?

А что же «Ростов»? Ничего, кроме семинского боевитого характера, команда предъявить не в состоянии. По крайней мере, в этом составе без Байрамяна и Мамаева. Сейчас вести за собой партнеров и созидать просто некому, а самый в теории квалифицированный футболист Комличенко никак не вернет себе былую уверенность. В итоге игру ростовчан можно охарактеризовать одним словом – старательность. Причем сразу после ответного гола создалось впечатление, что и ничья хозяев устраивает. Так или иначе, они ее добились. Точнее, им ее подарили краснодарские иностранцы.

РПЛ

7-й тур

«Ростов» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)

Голы: Спайич, 29 – в свои ворота – 1:0. Сперцян, 65 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Кабелла, 42 (мимо).

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Хаджикадунич, Осипенко, Баштуш, Терентьев (Поярков, 70), Глебов, Сухомлинов (Гигович, 80), Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Альмквист, Комличенко (Соу, 76).

«Краснодар»: Сафонов, Корнюшин, Спайич, Кайо, Рамирес, Газинский (Кривцов, 66), Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Классон, Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6. Крыховяк, 6. Альмквист, 41. Комличенко, 44. Газинский, 51. Лангович, 70.

Удаление: Крыховяк, 30 (2 жк).

Судья: Матюнин (Москва).