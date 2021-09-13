Сергей Семак: У «Челси» нет слабых мест, но нам всегда хочется побеждать

- Расскажите, кто не сыграет с «Челси»?

- Барриос пока не прилетел. Он не может это сделать по действующему законодательству. Но шанс есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории завтра после четырех утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет сыграть. Не прилетели также Оздоев, Караваев и Ловрен.

- Какие у «Челси» слабые места?

- Их нет. Прекрасно выглядит вся команда и неслучайно в прошлом сезоне она выиграла Лигу чемпионов. Это сильная команда, которая пользуется своими лучшими сторонами. Кроме того, соперник хорошо укрепился.

- Вас устроит выездная ничья?

- Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать все возможное для того, чтобы выиграть.

- «Челси» - лучшая команда Европы прошлого сезона. О чем это говорит?

- О силе команды. Она была лучшей и в прошлом сезоне. Это один из сильнейших клубов континента с очень хорошим составом.

- Поставило ли руководство «Зенита» задачи на групповой этап Лиги чемпионов?

- Не было разговора с руководством по поводу цели.