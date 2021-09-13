Сергей Семак: У «Челси» нет слабых мест, но нам всегда хочется побеждать

- Расскажите, кто не сыграет с «Челси»?
- Барриос пока не прилетел. Он не может это сделать по действующему законодательству. Но шанс есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории завтра после четырех утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет сыграть. Не прилетели также Оздоев, Караваев и Ловрен.
- Какие у «Челси» слабые места?
- Их нет. Прекрасно выглядит вся команда и неслучайно в прошлом сезоне она выиграла Лигу чемпионов. Это сильная команда, которая пользуется своими лучшими сторонами. Кроме того, соперник хорошо укрепился.
- Вас устроит выездная ничья?
- Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать все возможное для того, чтобы выиграть.
- «Челси» - лучшая команда Европы прошлого сезона. О чем это говорит?
- О силе команды. Она была лучшей и в прошлом сезоне. Это один из сильнейших клубов континента с очень хорошим составом.
- Поставило ли руководство «Зенита» задачи на групповой этап Лиги чемпионов?
- Не было разговора с руководством по поводу цели.
- Как готовили защитников к противостоянию с Лукаку?
- Мы будем разбирать соперника на вечерней теории.
- Как на Малкома, Клаудиньо и Барриоса повлияла ситуация с ограничениями?
- Ситуация, конечно, необычная. Эти ограничения не помогают футболистам заниматься любимые делом, а лишь нервируют. Им приходится решать проблемы с отъездами и дисквалификациями. Странно, что это решают клубы, а не федерация. Страдают игроки, и это плохо.
- Учитывая проблемы вашей команды в центре поля, вы не думали о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?
- У нас нет такой возможности. Еще есть Анюков, и если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.
- Кто сыграет в воротах?
- Посмотрим, еще есть сутки и предыгровое занятие. На нем примем решение.
- Вы не думали о том, чтобы перейти на игру в три центральных защитника?
- У нас не хватает двух защитников - Ловрена и Караваева. Есть мысли, но мы должны посмотреть на состояние футболистов.
- Вы довольны трансферной кампанией? Стал ли «Зенит» сильнее?
- Не думаю, что мы серьезно усилились. На смену Луневу и Дриусси пришли два новых игрока. Каждый тренер ставит определенные трансферные задачи, но ведь не только желание тренера важно, но и возможности клуба имеют значение.
- Чувствуете дополнительное давление, учитывая выступление в прошлой Лиге чемпионов?
- Давление есть, всегда хочется побеждать. Мы должны приложить усилия, чтобы играть как можно лучше.