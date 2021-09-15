Как России преодолеть футбольный кризис? Специалисты уверены, что все дело в детском футболе

Так что же не позволяет нашему футболу выйти на высокий уровень? Послушаем футбольных функционеров и специалистов…

Причины неудовлетворительных выступлений наших команд некоторые находят в структуре соревнований, в работе тренеров клубов, в нехватке классных легионеров и сохранении лимита, в слабой отдаче футбольных школ и академий и т.д. и т.п. До недавнего времени были еще ссылки на отсутствие качественных футбольных полей и инвентаря. Но в этом отношении после ЧМ-2018 в России улучшения значительные – за исключением нехватки футбольных манежей и крытых стадионов.

Главная причина в том, что в указанных странах очень хорошо выстроена и качественно работает система подготовки молодых футбольных талантов, что позволяет в конце концов преодолевать возникающие при смене поколений кризисы. Тоже самое можно сказать о других успешно выступивших или показавших интересный футбол на Евро командах, список которых довольно внушительный - это призеры Евро-2020 Дания, Англия, Испания, а также Бельгия, Швейцария, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия, Украина. Благоприятный прогноз на будущее этих национальных коллективов дополнительно подтверждается на практике хорошими результатами их ближайшего резерва - молодежных и юношеских сборных. Вступив в новый футбольный сезон и вспоминая прошлогодние неудачи нашей сборной и клубов на международной арене, мы снова испытываем чувство неудовлетворения. В августовском рейтинге ФИФА Россия занимает 41-е место и 22-е в рейтинге УЕФА из 55 федераций. Можно сказать, что за последние годы российский футбол не смог преодолеть состояние глубокого кризиса, куда начал входить более 10 лет назад. Небольшое отступление от этой динамики было на домашнем ЧМ-2018, но скоро эйфория от временной удачи испарилась ввиду неудач в Лиге наций, всех клубных турнирах УЕФА и на последнем чемпионате Европы.

Итальянская команда, которая не участвовала в последнем чемпионате мир-2018 и долго не имела успехов, показала пример выхода национальной сборной из затянувшейся трудной ситуации. Такой же положительный эффект имеют победы аргентинской и бразильской команд. Полагаем, что по результатам последних сентябрьских матчей отбора на ЧМ-2022 скорого улучшения выступлений надо ждать от сборных Германии и Нидерландов, относительных неудачников Евро-2020, давно не блиставших на международных турнирах и сменивших главных тренеров.

Закончившийся нынешним летом футбольный сезон-2020/21 подвел итоги не одного, а сразу двух календарных спортивных годов. Мы из-за длительной связанной с пандемией задержки, наконец, узнали имя чемпионов Евро-2020, победила сборная Италии. Олимпиаду в Токио выиграла команда Бразилии, а обладателем Кубка Америки уже нынешнего 2021 года стала сборная Аргентины, впервые во главе с легендарным Лионелем Месси.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: «САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА – ДЕТСКИЕ ТРЕНЕРЫ»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков:

«У нас сейчас во многих спортивных школах не готовят молодых игроков к современному футболу, а тренировочный процесс не учитывает реальных ситуаций на поле… По тому, как организован тренировочный процесс, как происходит отбор детей, у нас есть достаточно серьезные вопросы… Тестируем детей-юношей и видим, что критерий скорости не является таким важным компонентом для тренеров. С другой стороны, если говорить о тренировочном процессе, отслеживая количество спринтов, констатируем: тренировочный процесс организован так, что количество скоростной работы (ускорений, спринтов) стремится к нулю. Это в командах юношей 15–16–17 лет! Если говорить об упражнениях, то они оторваны от игровой действительности. Мы ожидаем, чтобы эти упражнения воспроизводили реальные игровые ситуации. Но этого, к сожалению, нет или не в достаточном объеме».

Известнейший тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев:

«Самая большая проблема в детском футболе – тренерские кадры. Сегодня 10 тысяч тренеров занимаются детским футболом, а всего три тысячи только лицензированы. К примеру, в Германии есть 70 тысяч лицензированных детских тренеров. К тому же уровень зарплат в наших регионах не соответствует тому, чтобы они полностью отдавались».

Зам. директора Центра по подготовке детско-юношеских тренеров им. К.И.Бескова Вадим Визе:

«Наши тренеры в большинстве своем (если они не суперэнтузиасты) не заинтересованы развиваться сами и развивать ребенка… Лучше набрать «акселератов», выиграть турнир и получить звание… Возникает вопрос: а где такие тренеры играли сами? Как правило, это бывшие футболисты, поигравшие в КФК, во Второй лиге и т.п., то есть часто далеко не высший уровень… Подсказывая ребенку, как играть, эти тренеры формируют свою копию, а не развивают его истинный потенциал…»

Между тем в нашей стране немало тренеров – в прошлом футболистов высокого уровня, получавших серьезные деньги, лицензированных на высшие категории, которые особо не спешат пойти работать в детские футбольные школы. Почему?

Вот что по этой теме считает директор по развитию и маркетингу ФНЛ Тимур Лепсая:

«Главная проблема у нас не тренеры профессиональных клубов… а воспитание детей. В этом имеется большой разрыв между тем, что есть, и как должно быть… Надо обратить внимание на детско-юношеский футбол и сделать так, чтобы тренеры там получали достойную зарплату. Широко известно, что детские тренеры в России – не самые богатые люди. К сожалению, их профессия не самая престижная и во многом держится на энтузиастах, но так быть не должно…»

В разработанной РФС совместно с Немецким футбольным союзом Программе подготовки футболистов разных возрастных категорий говорится о том, что «сегодняшняя базовая подготовка (школа футбола) малоэффективна из-за ее оторванности от реального футбола… С таким малым набором умений и навыков, которые имеют сегодня наши выпускники, заканчивающие футбольные школы, невозможно оказывать конкуренцию на этапе высшего спортивного мастерства…»

ПОЧЕМУ В «КРАСНОДАРЕ» НЕТ ТАК, КАК В «ЧЕЛСИ»

Итак, специалисты футбола сходятся в том, что самое слабое звено подготовки спортивного резерва в этом виде спорта – тренерский состав большинства детских школ младшего звена. Футбольные академии ведущих клубов страны – конечно, на особом счету, и с доходами тренеров там все в порядке.

Наверное, стоит согласиться с тем, что дело не столько в квалификации и уровне лицензии, а в том, является ли тренер пусть пока еще не «супер», но хотя бы энтузиастом, который находится в постоянном поиске новых знаний, чтобы использовать их для воспитания такого молодого поколения игроков, чтобы «не было мучительно больно» за наш футбол.

На сайте «Матч-ТВ» в статье А.Терентьева «Важная разница в поведении детских тренеров в Европе и России во время матчей» приводится пример поведения тренеров Академии «Краснодара» в матче 12-летних ребят со сверстниками из ФК «Челси» в 2018 году:

«Тренеры из «Краснодара» (их было двое на бровке в разных местах) активно руководили игрой, даже тем, как выбросить аут… Тренер дважды принял решение за пацана, лишив того возможности проявить индивидуальность… Указания игрокам «Краснодара звучали почти весь матч: как разыгрывать штрафной у своих ворот, у чужих; куда и кому оттягиваться, куда пасовать… и это сильно отличалось от того, как вели себя люди в форме ФК «Челси».

Возможно, это было «обучение в игре»? А чем же тогда эти тренеры занимались до игры, на тренировках? Уверены, что они обладают нужной лицензией и необходимыми знаниями, тогда почему они так «экономно» ими пользуются во время проведения учебно-тренировочных занятий?»

БЕЛЬГИЙЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ УБРАТЬ ТАБЛИЦЫ, В ИЗРАИЛЕ ИХ НЕ ПУБЛИКУЮТ

Подчас тренеры удивляются, что ребята недопонимают «простых вещей». А дело в том, что педагоги порой забывают: с детьми надо разговаривать на их языке. Есть хорошее выражение на этот счет: «Не ребенок должен вас понимать, а вы – ребенка, потому что ребенок еще не был взрослым, а вы уже были ребенком…»

Тренеры, работающие в детских футбольных школах, называют свои занятия «тренировкой». Позвольте, а что вы тренируете? Ведь дети еще ничего не умеют. Может быть, сначала стоит их научить, довести до уровня умений, а затем уже эти умения доводить до уровня навыков?

Обратимся к зарубежному опыту…

В Академии клуба «Барселона» до 15 лет главное направление в работе – образовательное (развитие навыков и привычек); после 15 лет – соревновательная деятельность.

Во Французской федерации футбола считают, что до 16 лет молодые игроки – как глина, их можно научить почти всему, а вот после 16 они прогрессируют лишь на 20%. В целом французская система обучения учит молодежь думать и действовать быстрее, готовя будущих звезд футбола.

Бельгийские специалисты полагают: невозможно детей учить футболу, если они думают о результате, а не кайфуют от игры. Поэтому Бельгийская федерация футбола считает, что из соревнований младших возрастов нужно убрать турнирные таблицы. Не публикуют турнирные таблицы в Израиле.

Голландские тренеры из Академии «Аякса» говорят о необходимости стимулирования ребенка идти на риск, делать то, что он раньше не делал. Таким образом и вырастает футболист с ярко выраженными индивидуальными качествами, своеобразием.

Итальянские специалисты считают, что когда дети созревают до упражнения «квадрат», то тренеры не должны объяснять сразу, как правильно играть и располагаться, когда давать под дальнюю ногу, когда вразрез… Сначала тренеры отходят в сторону и смотрят с блокнотом в руках, кто из юных игроков первым сам сообразит, то есть проявит некие задатки игрового мышления. Так детей учат не «роботизированному» выполнению задания, а творческому, креативному взгляду на ситуацию.

Вот почему зарубежные футболисты одинаково комфортно чувствуют себя на поле, оказавшись в любом положении: на протяжении всего периода обучения, еще до 15 лет, их периодически ставили на разные позиции, подробно объясняя, что и как делать.

У нас же не хватает терпения. Надо быстро «слепить» команду, поставить всех по местам – и тренировать, тренировать… А по сути – натаскивать!

ТАЛАНТ ОТ ПРИРОДЫ – ЛИШЬ 20 ПРОЦЕНТОВ

Нередко наши тренеры сетуют на то, что «талантов нет». Интересно, как это они определяют? Бывают случаи, когда в период набора (отбора) в футбольную школу можно услышать от тренера: «Беда с вратарями, нет левого нападающего, слабо выглядят в обороне…» А некоторые выражаются еще резче: «Слабый набор, никто играть не умеет!» И это о мальчиках (и девочках, ибо женский футбол у нас тоже развивается) шести-семи лет! Собственно говоря, они для этого и идут в школу – чтобы их научили.

Для многих детских тренеров главным критерием успеха все еще остается высокий результат на соревнованиях любой ценой. Этого требуют руководители спортивных школ, а зачастую и академий при клубах. Чем выше место займет команда – тем больше у тренера и зарплата. В результате, готовя команду к соревнованиям, тренер торопится и форсирует этапы начального обучения, когда должны закладываться индивидуальные качества футболиста – ловкость, координация, быстрота, техника, основы игрового мышления.

Есть немало тренеров, которые работают в одиночку и считают, что невозможно проводить индивидуальное обучение со всей группой: «Если я буду с каждым проводить некоторое время, то упущу из вида других!» А что мешает разбить учеников на подгруппы по похожим недостаткам или достоинствам – и вместе с помощником, как принято в наших клубных академиях, заняться подтягиванием одних приемов и совершенствованием других? Чем выше будет уровень подготовленности каждого, тем выше и уровень учебной группы, а затем – и команды.

Тренеру стоит задумываться, с чего начать и как строить работу. Переходить от этапа к этапу, ориентируясь не только на свои визуальные наблюдения, но и на результаты контрольных измерений. Оценивать, как ученики демонстрируют то, чему их учили, что у них получается, а над чем еще предстоит серьезно поработать.

Талантливых ребят у нас хватает! Но не стоит забывать, что в любом виде деятельности, не исключая и футбол, талант от природы – лишь 20%, а остальное – вдумчивая и тяжелая работа.

У НАС ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ – НОЧНЫЕ КЛУБЫ, ДИСКОТЕКИ, МАШИНЫ

Известный тренер, несколько лет работавший с юношеской и молодежной сборными России, Дмитрий Хомуха досконально знает психологию российских юниоров:

«Чем юный российский футболист отличается от зарубежного? Российский, заработав первый миллион, начинает его проживать. Думать, что дело сделано, и он вершин своих достиг. Зарубежный юный футболист, заработав первый миллион, начинает еще больше трудиться, чтобы заработать еще пять. Именно в этом заключается главное отличие. У наших, как правило, другие приоритеты начинают превалировать – ночные клубы, дискотеки, машины и так далее. Зарубежные продолжают трудиться и растут дальше. Нашим часто не хватает трудолюбия и дисциплины для перехода на топ-уровень. Если к таланту не присоединяется дисциплина, очень мало шансов вырасти профессионалом».

Заметим, что есть и отрадные исключения. Делавший первые шаги в футболе в Восточной Сибири Александр Головин сумел пробиться в московский ЦСКА и успешно выступает сейчас во французском «Монако». Алексей Миранчук с Кубани стал воспитанником академии московского «Локомотива», отлично выступал за основной состав клуба и сборную страны, теперь борется за место в основном составе итальянской «Аталанты» …

В РФС в последнее время большие перемены. Запущен проект «Региональные центры подготовки футболистов». Разработаны методические программы для возрастов 6-9 лет, 10-14 лет, 15-17 лет, в которых во главе угла – индивидуальное развитие юного игрока. Меняются нормативы оплаты тренерского труда: кажется, они наконец-то будут «отвязаны» от результатов соревнований. В 2019 году организована Юношеская футбольная лига – первенство среди юношей академий профессиональных футбольных клубов в России. Она будет способствовать быстрейшему раскрытию потенциала юных футболистов. Победитель лиги U-17 становится обладателем путевки в Юношескую лигу УЕФА.

РФС приступил, наряду с уже действующей программой «Мини-футбол в школах», к реализации стратегического проекта «Футбол в школе». Утверждена рабочая программа предмета «Физическая культура на основе футбола», разработанная РФС совместно с Министерством просвещения. Дети, проявившие особые интерес и способности к футболу, смогут продолжить углубленное обучение в секциях на базе школьных спортивных клубов, а впоследствии перейти в футбольные школы. Кроме того, Российский футбольный союз предложил общеобразовательным школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований – Единую школьную футбольную лигу.

Для отработки всех этих мероприятий РФС совместно с Минпросвещения выбрал восемь регионов для пилотных проектов с тем, чтобы в дальнейшем распространить это на всю территорию страны.

Данные изменения в работе РФС имеют исключительно позитивный характер и хочется пожелать выполнения и расширения этих программ развития детского и юношеского футбола, которые обязательно должны иметь долгосрочную и постоянную основу, а также мониторинг и помощь сотрудникам на местах. Этим должны заняться квалифицированные эксперты.

И все же при подготовке таланта в любом виде спорта главное – личность тренера. Тренер-педагог оказывает огромное влияние на детей. Сегодня он должен быть не только футбольным специалистом и организатором, но примером для подражания, педагогом и психологом, умеющим с раннего детства распознать, спрогнозировать и развивать талант юного спортсмена, чтобы выпестовать большого мастера, выдающуюся футбольную личность. И, конечно, – тренер должен быть суперэнтузиастом, основной задачей которого является обеспечение развития ребенка в спорте, социуме, с передачей ему знаний и социальных навыков.

Чтобы добиться этого, тренер должен знать детей, понимать их характер, учитывать их возраст и навыки. Игра – главное действие детей и задачей тренера-преподавателя является обучение через игру. Это лучший и приятный способ обучения детей футболу, игра помогает им в саморазвитии. Не каждый футбольный эксперт, даже имеющий хорошую спортивную подготовку и богатый игровой опыт, может стать тренером детских команд ранних возрастов. Поэтому при внедрении новых программ развития обязательным условием надо считать включение в их список образовательных разделов для очного обучения или переподготовки на качественной основе курсов и семинаров специалистов особого рода, а именно грамотных и эффективных тренеров-педагогов по детскому футболу.

Важным моментом новых проектов в детском футболе является изменение философии и подходов к воспитанию и подготовке юных игроков. Кроме преимущественно игрового способа проведения тренировочных занятий, главным в работе детских тренеров должно стать образовательное направление по обучению детей в возрасте, как минимум, до 12 лет футбольным привычкам, навыкам и технике без высоких для детского организма физических нагрузок. А также признание основным направлением своей деятельности для команд младших возрастов не спортивный результат своего коллектива, а индивидуальную подготовку каждого юного футболиста и воспитание резервов для большого футбола.

Подробнее о новых тенденциях в детско-юношеском мировом футболе постараемся поговорить в наших следующих статьях и материалах.

Валерий Чухрий, консультант ФИФА (2001-15)

Олег ИВАНОВ, Александр КУЗНЕЦОВ, заслуженные тренеры России