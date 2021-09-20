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Армия Березуцкого впервые выиграла дерби. ЦСКА одолел «Спартак»
20 сентября 21:42
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Спартак»

Армия Березуцкого впервые выиграла дерби. ЦСКА одолел «Спартак»

Победу в скучном дерби середняков турнирной таблицы принес Антон Заболотный.

КАРПИН ЗАБАНИЛ МАКСИМЕНКО

Сегодня днем главный тренер сборной России Валерий обнародовал список кандидатов на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Спартаковцы Джикия и Бакаев, армейцы Дивеев, Мухин и Заболотный вызваны на сбор. Фернандес по собственной инициативе распрощался с главной командой страны, Зобнин в игре Лиги Европы с «Легией» (0:1) получил травму и выбыл на четыре недели. Соболев угодил в «яму» и пока не помощник сборной. Не оказалось в списке Карпина и вратаря Максименко, которого вызывали в сентябре. Вместо него включен участник Евро-2020 Сафонов из «Краснодара».

А ведь еще летом знаменитый Ринат Дасаев называл 20-летнего голкипера красно-белых наследником Акинфеева.

Дорога в сборную для Максименко лежит через еврокубки, дерби и играх с лидерами РПЛ. В трех матчах против «Бенфики» (в квалификации Лиги чемпионов) и «Легии» он пропустил пять мячей, хотя ни в одном из них его вины нет.

Сегодня для Максименко распрекрасный шанс сделать первый шаг к возвращению в национальную команду. На глазах Карпина. Пока дерби с ЦСКА спартаковскому вратарю не особенно удаются. Но теперь его злой гений Влашич покинул красно-синих и перешел в «Вест Хэм».

КОФРИЕ И ЛИТВИНОВ – В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ, БАКАЕВ – НА ЛАВКЕ

Трое кандидатов в сборную России вышли на поле со стартовым свистком нашего лучшего рефери Сергея Карасева – Дивеев, Заболотный и Джикия. Мухин и Соболев дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек, а вернувшийся на прежний для себя уровень Бакаев остался в запасе.

В старте неожиданно появились блондин Литвинов и рыжеволосый новичок красно-белых Кофрие. 24летний бельгиец укрепил плацдарм в центре обороны, располагаясь правее Жиго и Джикии, а Литвинов действовал чуть выше, в опорной зоне. Он чаще других владел мячом, даже прицеливался к воротам.

У хозяев вернулся Фернандес, пропустивший предыдущий матч в Туле (2:2) из-за повреждения. Удачно вышедший за замену в игре в «Арсеналом» опытный Набабкин дополнил обойму центральных защитников (позиции Диеева и Бийола в центре обороны незыблемы).

СПАРТАКОВСКАЯ ПОГОДА

Первый тайм прошел без острых моментов, без конструктива-креатива в центре поля. Соперники опасались пропустить. Красно-синие чаще проникали в штрафную гостей, но без дивидендов. Спартаковская оборона сбоев не давала, а Максименко читал намерения хозяев и четко действовал на выходах. Кофрие полностью разоружил дриблера Эджуке.

Армейцы низко садились в оборону, поэтому подопечные Руя Витории включили дальнобойную артиллерию. Два плотных удара Промеса и Джикии отразил Акинфеев, пропускавший в дерби с «Динамо» (1:2) и в Туле после добиваний.

Ставка на дальние удары логична. В холод и дождь мокрый газон и скользкий мяч не союзники вратаря. 10 ноября бородатого 1969 года в Лужниках «Спартак» выиграл ЦСКА 1:0 благодаря голу мастера дальнего удара Николая Осянина, забитому на 59-й минуте, и стал чемпионом СССР. Дерби прошло под проливным дождем и температуре на 1 градус выше нуля. На трибунах собралась всего 21 тысяча зрителей, однако после той победы дождливую погоду повелось называть спартаковской.

Уже на первой минуте после перерыва гости пустили в ход свое оружие: мяч после удара из-за штрафной Литвинова Акфинфеев отбил перед собой, набежавшему Понсе оставалось не промахнуться по пустым воротам. Но аргентинец аккуратно положил мяч рядом со стойкой, но с внешней стороны. Супермомент!

Вскоре вынужденно покинул поле Бийол, вышел Бистрович. Армейцы перешли на схему с двумя центральными защитниками.

ВЕСКОЕ СЛОВО ЗАБОЛОТНОГО

Сил прессинговать и отбирать мяч на чужой половине поля у красно-синих не осталось. Игра переместилась к их штрафной. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал двойной заменой в центральном блоке: вместо Дзагоева и Зайнутдинова вышли Бохинен и Ахметов. Эджуке переместился с левого полуфланга на правый, поближе к Фернандесу, подальше от Кофрие.

Витория свою первую замену приберегал до 71-й минуты. Вместо пассивного Ларссона португалец бросил в бой Бакаева.

Игра обрела остроту. Сначала Чалов с передачи проникнувшего в штрафную Ахметова пробил в ногу Айртона, преградившему путь мяча в ворота. Красно-белые ответили голом Промеса, отмененного из-за миллиметрового офсайда.

Березуцкий собирался было освежить линию атаки, выпустив Яковлева и Кучаева вместо утомившихся Чалова и Эджуке, как армейцы открыли счет. Первым же ударом в створ, на 81-й минуте. Заболотный, увязший в рутине черновой работы, подкараулил отскок от ноги Кофрие после удара Бистровича.

Витория спешно выпустил Рассказова и Игнатова, заменив Джикию и Литвинова. Капитанская повязка перекочевала на свитер Максименко.

Рассказов едва не стал спасителем, однако его скидку головой запорол Промес: удар у голландца метров с 6-7 не получился.

Хозяева заканчивали дерби в меньшинстве – на второй добавленной минуте получил вторую желтую карточку автор гола. Финальный свисток раздался после эффектного сэйва Акинфеева, отразившего плотный, но читаемый удар в дальний угол Промеса.

Проиграв два дерби этого сезона с одинаковым сценарием и счетом (1:2), ЦСКА одержал победу в третьем, наверное, самом важном. Витории же не позавидуешь. После неудач в чемпионате и еврокубках.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Спартак» - 1:0 (0:0).

Гол: 1:0 Заболотный (81).

ЦСКА: Акинфеев (к); Фернандес, Дивеев, Бийол (Бистрович, 50), Набабкин, Зайнутдинов (Ахметов, 65), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Эджуке (Кучаев, 85), Чалов (Яковлев, 85), Заболотный.

«Спартак»: Максименко; Кофрие, Жиго, Джикия (к) (Рассказов, 86), Айртон, Мозес, Умяров, Литвинов (Игнатьев, 86), Промес, Ларссон (Бакаев, 71), Понсе.

Предупреждения: Заболотный (43 мин.), Умяров (53), Бохинен (70), Обляков (75).

Удаление: Заболотный (90+2, вторая ж.к.)

20 сентября. «ВЭБ-Арена». 9000 зрителей. Судья: Карасев (Москва)

источник: «Советский спорт»
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