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Руй Витория: «Спартак» был лучше во всех аспектах, но ЦСКА поймал удачу за хвост
20 сентября 22:52
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: «Спартак» был лучше во всех аспектах, но ЦСКА поймал удачу за хвост

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) ответил на вопросы журналистов.

- Результат несправедлив, но мы проиграли. Упустили три очка. Мы были лучше во всех аспектах. Но когда не забиваешь в таком матче, сложно победить. Это была как раз такая игра. У нас было качество, мы делали правильные вещи на поле, у нас был шикарный момент, но это футбол. Сейчас мы не можем жаловаться, но три очка мы упустили. Не справедливый результат, потому что «Спартак» был лучше на поле.

- У «Спартака» самая укомплектованная линия атаки, но команда мало забивает. В чем проблема?
- У нас хорошие игроки. Команда, которая хорошо ведет игру. Мы превзошли ЦСКА по ударам в два раза. В прошлом матче с «Легией» нанесли 23 удара, перед этим 21, 17. Мы не забиваем, в футболе это случается. Невероятно, как игроки не реализовывают эти моменты. Мы были компактны, играли лучше. Но шло время, а мы никак не могли забить. Единственный шанс у ЦСКА - и гол. Я бы даже не называл это возможностью. Это просто удар, отскок и гол. Несправедливо, но мы с этим ничего сделать не можем.

- Не жалеете сейчас, что с «Легией» не дали Соболеву больше времени, чтобы свежее чувствовал себя кто-то из других форвардов: Ларссон или Понсе?
- Нет. С «Легией» мы хотели быть быстрыми, обеспечить скорость впереди. Я выбрал этих футболистов, потому что мы верили в наш план. Мы показали, что это работало, а сегодня команда хорошо выглядела физически. Мы постоянно опережали соперника в разных эпизодах, игроки выглядели свежими, показывали самоотдачу, но когда не забиваешь – сложно говорить. Я не стал менять, потому что выступаю за постоянство. Мне казалось, план должен сработать. Между этими матчами было четыре дня. Кто-то скажет, что это сложно, но нет. Вы можете требовать решений по кадровому составу, но это не тот случай. Мы потеряли двух полузащитников, Соболева, но я не жалуюсь. Литвинов и Умяров провели хороший матч.

- Вы говорите, что в каждом матче создаете много возможностей. Может, эти игроки не соответствуют уровню задач «Спартака»?
- Не время об этом говорить. Если вы заметили, я говорил о количестве ударов. Моменты у нас тоже есть. Но сегодня все видели, что мы были сильнее. Иногда ЦСКА выглядел чуть лучше, но это были эпизоды. А во всей игре «Спартак» был лучшим. Но мы проиграли, упустили три очка, и болельщики хотят знать почему так произошло. Что касается уровня игроков, я всегда верю в своих ребят. Сначала, когда я приступил к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Вопросов не было. Эти ребята могут показывать высокий уровень.

- Сегодня Кофрие вышел вместо Рассказова. Было ощущение, что Рассказов в атаке может добавить скорости? Не жалеете об этом решении? И как избежать психологической ямы после двух обидных поражений?
- Мы поставили Кофрие в состав, чтобы быть лучше в прессинге. Обычно соперник использует длинные передачи. Нам надо было выигрывать единоборства. Это была одна из причин. В этом плане мы выглядели хорошо. Контролировали центр поля, выигрывали единоборство. Эти три защитника не должны были много участвовать в атаке, а контролировать игру, играть просто и надежно, как они могут. У нас на флангах были Виктор и Айртон. Это было правильное решение.

Про психологию - непростой момент. Игроки чувствуют ситуацию. Невероятно, что произошло в прошлом матче и этом. Мы сделали все, чтобы победить, но иногда такое невезение случается. А ЦСКА поймал удачу за хвост. Надо работать, сконцентрироваться на работе и побольше делать. Может закрыться, но я верю в эту работу.

- Что можете сказать болельщикам, которые возлагали на этот матч много надежд, и как будет строиться ваша работа в команде? Ходят слухи, что ваша работа в «Спартаке» может быть досрочно завершена. Что скажете?
- Мы играем для болельщиков. Это качественная поддержка для нас. Мы сделали все, что могли, чтобы победить. Это было невезение, в том числе. Спасибо фанатам за поддержку во всех играх. По поводу моего положения, с самого начала было непросто, но я долго тренирую. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Главное - сохранять концентрацию на нашей работе. А слухи – это часть работы, издержка профессии.

- Сегодня был опубликован список сборной России, и с каждым новым сбором игроков «Спартака» там все меньше. Вам не окажется, что футболисты не прогрессируют, поэтому их не вызывают?
- Максименко попал в сборную от нас. Было четыре игрока в последний раз. Но до этого не так и много их было. Не вижу проблем в этом, тем более, что Зобнин травмирован. А по поводу вратарей, в прошлый раз было пять вратарей, сейчас четыре. Я не вижу особой разницы. Иногда игроки выглядят лучше, иногда хуже. Есть травмы. Будет больше возможности поработать в клубе.

- «Спартак» в следующем году отмечает столетие, и фанаты трепетно к этому относятся, но команда показывает худший старт за последнее время. Кто в этом виноват?
- Цель у нас – выигрывать в каждом следующем матче. Мы концентрируемся на победе в каждой игре. Мы сейчас это и делаем. Надо создавать условия, чтобы побеждать. Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить об этом. Если мы будем думать о будущем, и о том, на каком мы месте - ничего не выиграем. Всегда побеждать – наша цель.

источник: «Советский спорт»
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