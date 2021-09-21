Станислав Черчесов: Никаких попыток вернуться в «Спартак» я не предпринимал

- Я спокойно отношусь к вниманию, оно преследует меня еще со времен игрока «Спартака» с 1984 года. Долгое время, хочешь или нет, находишься в центре внимания. У нас есть задача пропагандировать российский футбол. Если есть вопросы, есть ответы. Бывают каверзные вопросы, и мы не находим правильные ответы. А так, меня многое, связывает со «Спартаком» и «Легией».Поэтому интерес к матчу понятен. Я доволен, что посетил его.

- Я не внезапно ушел. Мы разговаривали о том, как нам дальше развивать клуб. Это было до того, как выиграли чемпионат и Кубок. Обсуждали планы. Какие они могут быть, если нет усиления? Понимание имелось, но не было возможностей осуществить задуманное. Поэтому мы пожали друг другу руки. Задачи, которые ставили передо мной, мы выполнили, поэтому хорошие отношения до сих пор сохранились. Камней за пазухой на меня никто не держал. Был рад, когда «Легия» попала на «Спартак», тому, что мы лишний раз увидимся.

- Когда вы находились в Австрии, сказали, что приедете на матч «Легии» со «Спартаком», потому что вас позвал президент польского клуба. Вы ушли из «Легии», когда поняли, что усиления не будет и статус чемпионов - это максимум. При этом остались хорошие взаимоотношения. Как вы это оцениваете?

- Я об этом не знаю. Когда был в Австрии, тоже писали, что я с кем-то встречался. Это не так. Я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается. Вот я пошел на «Спартак», а потом на «Локомотив». Что мне теперь, на футбол не ходить? Понятно, что это будоражит общественность, «Спартак», в частности. Не хочется создавать проблемы своему родному клубу. А с кем и когда я общаюсь, про это никто не узнает.

- Кажется, что «Спартак» в тупике. Какова ваша оценка?

- До матча с «Легией» я не видел, как «Спартак» играет. Только отрывки с «Химками». Старался сделать паузу в футболе – его было слишком много. «Легию» я видел очень часто, потому для меня неудивительно, как она построила игру. Да и тренера я хорошо знаю. Поэтому для меня никаких сюрпризов не было. Если брать конкретный матч, понятно, что «Спартак» на поражение не наиграл, так же, как и «Легия» на победу. Но в футболе такое часто бывает. Я ухожу от оценок «Спартака». Хотелось бы успокоиться и дать клубу спокойно развиваться.

- По мнению Капелло, наши футболисты не способны играть на том уровне интенсивности, на котором играют в Европе. Почему мы не можем играть с нормальной интенсивностью?

- Футбол развивается, я как главный тренер сборной, говорил об этом. Интенсивность, спринты - часть футбола. Там еще много компонентов, но современный футбол подразумевает, что ты должен выдерживать тот уровень футбола, который предлагает.

- В тот момент, когда он был тренером сборной, а вы - «Динамо», вопросы про интенсивность задавали на уровне клубов? Или вы увидели медицинские данные и поняли, что мы движемся не туда?

- Есть данные те, которые я получал, когда мы играли. Естественно, у меня были данные, которые я получал в «Динамо». И вопросы с Фабио по футболистам, которых мы ему даем, не возникали. Денисов играл, Кокорин, Ионов вызывался. Этот вопрос не стоял на повестке дня.

- Ваше «Динамо» было последним нашим клубом, который прилично играл в еврокубках. На групповой стадии шесть побед, выход в плей-офф. Кто сейчас в чемпионате России может играть на высоком уровне интенсивности?

- Смотрел, как играл «Зенит» с «Челси». Игра мне понравилась, потому что была готовность к игре. Видно было, как команда хочет выиграть. Другое дело, что это тот случай, когда команда соперника, обладая игроками определенного уровня, найдет один или другой шанс, чтобы забить. В этот раз не повезло «Зениту». Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие игры. Что касается «Динамо», естественно, я в хороших отношениях со Шварцем. Практически после каждого матча мы переписывались, когда я работал в сборной. Сейчас тоже переписываемся. С Сандро и Николичем мы смотрим одинаково на футбол. Неслучайно у «Локомотива» появились игроки в сборной. И в «Динамо» стало больше кандидатов в сборную, потому что я вижу, как футболисты прибавляют. «Динамо» только в начале пути. Путь выбран правильный. Надеемся, что и дальше не свернут. Появились молодые игроки. Посмотрим, все-таки сезон длинный, а молодые футболисты часто нестабильны. Надеюсь, они достигнут своих целей.

- Ваш многолетний ассистент Мирослав Ромащенко сказал, что Захаряна вы готовили к тому, что он на Евро должен был достаточно рано выходя на замену. Если бы не ангина, из-за которой ему не удалось попасть на Евро, он появился бы в сборной раньше. Он ярко дебютировал в сборной против Хорватии, но потом были блеклые матчи. Надо ли от него требовать сейчас стабильность?

- С одной стороны надо требовать, с другой стороны надо готовить. Потому что стабильность определяет уровень футболиста. Но Мирослав сказал правильно: мы видели нестандартного футболиста, который дает команде изюминку в атаке. На высоком уровне нестандартные вещи решают многое. Жалко, что он заболел, и мы не могли его использовать. Парень он молодой, но уже серьезный. Надеемся, будет только прибавлять, а мы будем наслаждаться тем, как он играет. Слишком много мы видели талантов, которые по той или иной причине не смогли достичь того, что в них заложено. Это, естественно, зависит от них и тех, кто их окружает.

- Смотрели ли вы сентябрьские игры сборной? Команда кадрово изменилась незначительно: из тех игроков, которые не были у вас, только Осипенко вышел в составе.

- В эти дни были дни рождения у меня и у супруги. 10 лет мы не справляли вместе эти праздники. Мы были в горах, прямых трансляций не было. Посмотрел потом игру с хорватами в записи. Понятно, что результат я знал. Но вы когда-нибудь пробовали сначала читать про игру, а потом ее смотреть? Интересное занятие. Встречу с Мальтой и Кипром не смотрел. Только обзор. Главное - набрали очков, идем дальше.

- Какой материал ни читай по поводу анализа произошедшего на Евро, везде всплывает ваша пресс-конференция через десять дней после окончания чемпионата. Обсуждается, был это ваш личный порыв, было это согласовано с РФС и так далее?

- Пресс-конференции для того и существуют, чтобы возникали вопросы. Когда прошел большой турнир и есть вопросы, надо отвечать. А как на них не ответить, если пресс-конференция была в прямом эфире? Это была моя идея, и ее поддержал РФС. Я с Алаевым ее обговаривал. Мне дали добро, мы ее организовали. Ни разу подобные вещи я не делал сам по себе, потому что есть контрактные обязательства. Я работаю в РФС и не могу такие вещи делать единолично. Но я никогда не обговаривал, о чем будет идти речь, и как я буду отвечать на вопросы. Но я не лингвист. И я не хотел, чтобы наше первое общение после Евро было каким-то закулисным. Лучше лично встретиться.

- Когда вы встретились с Дюковым и приняли решение уйти из сборной, вы отказались от крупной суммы, которую вам должны были выплатить. Когда ехали на встречу, думали, что может быть вариант остаться или уйти?

- Нет, потому что не знал, что на этой встрече будет. Давайте это оставим. Еще раз говорю: есть ситуация, которую решили. Я пожелал сборной удачи, каждый идет своей дорогой. Главное, чтобы были результаты.

- Давайте тогда про сборную Ирака, которая вышла на вас сразу после того, как вы ушли из сборной. Почему не приняли предложение?

- Решение надо было принимать слишком быстро. Это было бы безответственно. Невозможно решать задачи, не проанализировав, что было до того. А анализ идет. Я встречаюсь со многими футбольными специалистами. Они говорят правильные вещи, которые дают понять, в какую сторону дальше двигаться в современном футболе.

- У вас нет ощущения, что вы оказались заложником чемпионат мира 2018-го года?

- Не соглашусь. Год переноса чемпионата из-за пандемии на нас повлиял не очень позитивно. Вы говорите про игроков чемпионата мира, но 70 процентов из них уже не было на Евро. Оставались несколько игроков, которые играли решающую роль и в отборочном цикле. Но многими пик уже был пройден. Поэтому мы, смотрели как бы нам, и турнир сыграть достойно, и в отборочный цикл ЧМ-2022 войти. Средний возраст на чемпионате Европы у нас был на два года моложе, чем на чемпионате мира. Поэтому мы не были заложниками ЧМ-2018. Но люди замечают условного Дзюбу, а других уже не видят. Ведь были Фомин, Сафонов, Караваев. Если посчитать, то на Евро была уже другая команда, которая не успела до конца стать настоящей командой. И это видели люди со стороны. Мы не нашли решения, чтобы быть более удачливыми. Хотя и соперников не стоит принижать. И бельгийцы, и датчане сейчас опережают у себя всех в своей отборочной группе. Это говорит о классе и стабильности. Вот над чем нам надо работать.

- Перед Евро и на Евро Россия играла в футбол более атакующий. И он оказался не настолько успешным с точки зрения результата. Правильно ли было отходить от модели, которая была более закрытой, но более эффективной?

- Мы же не побежали с бельгийцами с первых минут атаковать. Нас ситуация заставила потом раскрыться. Мы начали игру, все шло так, как надо, и потом гол, который мы пропустили, нас заставил делать другие вещи. Когда мы готовимся к играм, мы же соперника изучаем. Какое самое сильное качество бельгийцев?

- Индивидуальные качества игроков.

- Согласен. Но я говорю не про игроков. Самое сильное качество у них - это быстрые атаки. 32 или 33 процента которых заканчиваются ударом по воротам. Это команда, которая играет быстро, когда соперник теряет мяч. Они выходят быстро в атаку, и заканчивают ее ударом или голом. Как с ними играть в открытый футбол, если каждая третья атака будет заканчиваться ударом по воротам? Поэтому есть тактика, которую ты выбираешь. Кстати, у датчан тоже это поставлено. Мы начали атаковать, а они нас поймали на контратаке два раза, и все. Мы же можем играть сами по себе. Есть соперник.

- Вы сказали, через две недели мы узнаем какую-то новость. Вы наверняка думали, куда хотите пойти после сборной.

- Это тот случай, когда я ни о чем не думаю.

- Это не про клуб, я с точки зрения развития карьеры.

- Тоже не думал. Когда ты работаешь, то сконцентрирован на задачах, которые перед тобой стоят. Когда я говорил, что это государственная должность, это не шутка, потому что чемпионат мира весь мир смотрит. Поэтому эти пять лет мы работали, ни на что не отвлекаясь. Теперь отдыхаем. Как говорится, из прессы все узнаете.

- Был ли какой-то неожиданный для вас звонок в ваш день рождения?

- Такого не было. Хотя, естественно, звонков было много. Постарался на все ответить, но, может, что-то и пропустил. Были в гостинице в горах, пришел - букет и письмо с поздравлением от Бориса Ротенберга. Так-то мы поздравляем друг друга, но с доставкой было приятно и неожиданно.