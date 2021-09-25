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Андрей Червиченко: От Семина требовали результата, а он считает, что с такими игроками его не даст
25 сентября 16:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ростов»

Андрей Червиченко: От Семина требовали результата, а он считает, что с такими игроками его не даст

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко - об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Ростова».

- Семин вдруг ушел. Что об этом думаете?
- Пока не знаю причин – не могу дозвониться в клуб. Видимо, там сейчас горячка. Но причина, мне кажется, примерно понятна: от Семина требуют результата прямо сейчас, а он говорит, что ему для этого не хватает качественных игроков. Руководство требует результата с теми игроками, кто сейчас в команде, а с этими ребятами «Ростов» даже не может обыграть команду то ли первой, то ли второй лиги «Чайку». Не знаю, в какой лиге сейчас команда играет.

- Играет во второй лиге и идет на последнем в своей группе. Правда, в этой группе всего пять команд.
- Ну, вот, видите, даже не могут забить один гол аутсайдеру второй лиги. Как тогда обыгрывать «Ахмат» и «Локомотив» в ближайших турах?

Семин привык работать с качественными игроками, которых в «Ростове» сейчас почти нет.

- Почему?
- Сейчас клуб живет на те деньги, которые сам может заработать, попрошайничеством не занимается. Поэтому вынужден продавать лидеров, чтобы заработать хорошие деньги. Купили на эти деньги перспективных, а эти перспективные пока не могут раскрыться. Плюс ситуация, когда в двух матчах команда ведет в счете и не может довести игру до победы, это очень плохо влияет на психологический климат.

Сейчас в «Ростове» тяжелый период, команда будет бороться, чтобы нормально для нынешней ситуации закончить этот сезон. Лучше такой кризис, чем, когда клуб наделает долгов, а затем разваливается.

- Понятно, что вы вряд ли пока обладаете информацией, но, может, есть мысли, кто возглавит команду?
- Говорю, пока не могу дозвониться, но, возможно, поставят на главную команду тренера молодежки.

- Вы говорите, что продали лидеров за хорошие деньги, а вот одного из лидеров – Карпина – отдали в РФС бесплатно…
- Может быть, бартер получили в виде нормального судейства, - смеется Червиченко. - Ведь последние три года «Ростов» просто убивали, минимум по шесть-семь матчей у них воровали. Сейчас пока судят нормально.

источник: «Советский спорт»
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