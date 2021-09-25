Андрей Червиченко: От Семина требовали результата, а он считает, что с такими игроками его не даст

- Семин вдруг ушел. Что об этом думаете?

- Пока не знаю причин – не могу дозвониться в клуб. Видимо, там сейчас горячка. Но причина, мне кажется, примерно понятна: от Семина требуют результата прямо сейчас, а он говорит, что ему для этого не хватает качественных игроков. Руководство требует результата с теми игроками, кто сейчас в команде, а с этими ребятами «Ростов» даже не может обыграть команду то ли первой, то ли второй лиги «Чайку». Не знаю, в какой лиге сейчас команда играет.

- Играет во второй лиге и идет на последнем в своей группе. Правда, в этой группе всего пять команд.

- Ну, вот, видите, даже не могут забить один гол аутсайдеру второй лиги. Как тогда обыгрывать «Ахмат» и «Локомотив» в ближайших турах?

Семин привык работать с качественными игроками, которых в «Ростове» сейчас почти нет.

- Почему?

- Сейчас клуб живет на те деньги, которые сам может заработать, попрошайничеством не занимается. Поэтому вынужден продавать лидеров, чтобы заработать хорошие деньги. Купили на эти деньги перспективных, а эти перспективные пока не могут раскрыться. Плюс ситуация, когда в двух матчах команда ведет в счете и не может довести игру до победы, это очень плохо влияет на психологический климат.

Сейчас в «Ростове» тяжелый период, команда будет бороться, чтобы нормально для нынешней ситуации закончить этот сезон. Лучше такой кризис, чем, когда клуб наделает долгов, а затем разваливается.