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Сергей Семак: С «Мальме» мы должны больше атаковать, контролировать мяч
28 сентября 13:40
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Сергей Семак: С «Мальме» мы должны больше атаковать, контролировать мяч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил н6а вопросы журналистов.

- Чем, на ваш взгляд, опасен «Мальме»?
- Команда достаточно опытная, много забивает, хорошо прессингует и переходит из обороны в атаку. У нее есть неплохие форварды - Бирманчевич и Чолак. В средней линии играют опытные футболисты. Не зря они являются лидерами по количеству забитых мячей в Швеции. В обороне есть Ахмедходжич, за которым наблюдают многие европейские клубы. В плане качества это команда - один из лидеров шведского футбола. В отборочном турнире она прошла «Лудогорец», «Рейнджерс», что говорит о силе клуба. Нам предстоят очень непростые матчи.

- Давит ли на вас, что «Зенит» не побеждал в Лиге чемпионов восемь игр?
- Не давит. Мы готовимся к каждой встрече отдельно. Каждая игра – новая история. Нам надо больше работать, больше тренироваться, чтобы результаты были лучше.

- На какие матчи «Мальме» вы делали акцент при подготовке? И что скажете о защитниках? Вам не кажется, что они не дотягивают даже до уровня РПЛ?
- Мы анализируем все игры - и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Ахмедходжич, Брорссон, Бергет, Нильсен, Ольссон - качественные футболисты с приличной карьерой за плечами. Это команда, которая пытается играть агрессивно и высоко. Иногда это сказывается на количестве пропущенных мячей, но в остальном - приличная команда. Могу выделить и центр полузащиты - Кристиансен, Инносент. У «Мальме» есть конкуренты, там непростой чемпионат. И у нашего соперника нет тотального превосходства в этом сезоне.

- Что вы бы хотели улучшить после игры с «Челси»?
- К «Челси» идет подготовка по одному сценарию, к «Мальме» - по другому. Мы должны больше атаковать, контролировать мяч. Но такое же желание, думаю, есть и у «Мальме». Кто будет лучше готов - получит преимущество.

- Что для вас значат Азмун и Дзюба?
- Они очень важные футболисты для «Зенита». Иногда они играют вместе, а есть встречи, в которых они играют отдельно. Это наши лучшие бомбардиры на протяжении последних лет. Не сомневаюсь, что каждый из них поможет «Зениту». Это разноплановые футболисты, что хорошо для тренерского штаба, потому что есть вариативность, которую мы можем применить при подготовке к разным матчам.

- Массимилиано Аллегри сказал, что игры с «Зенитом» будут ключевыми. Что об этом думаете?
- Наверное, он имел в виду, что матчи с нами будут на экваторе группового турнира. Стыковые игры часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение, а не про то, кто фаворит. Вряд ли он видит в нас основного конкурента.

- Как обойти «Мальме» в группе?
- Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится ситуация. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» - фавориты нашей подгруппы. А набранные очки, надеюсь, у нас будут.

- Расскажите о состоянии футболистов перед матчем с «Мальме»?
- К игре готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. У всех ребят есть шанс выйти на поле.

- В каком игровом тонусе находится Деян Ловрен?
- Он готовится к игре, пропустив достаточно много. Посмотрим, насколько он готов и кто вообще сможет помочь «Зениту» в предстоящей встрече.

источник: «Советский спорт»
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