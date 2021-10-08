Ашот Хачатурянц: Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

– Собрание пройдет 22 ноября, я буду выдвигаться. Если не будет никаких юридических проблем, хотел бы совмещать этот пост с работой в судейском комитете. Если юридически не получится этого сделать, договорились с РФС, что буду курировать судейский комитет. Зачем я пошел на эту должность? Потому что люблю футбол.

О ТОМ, К ЧЕМУ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ

– Результат приходит быстро, если знать, что нужно делать. АПЛ – то, к чему мы хотели бы прийти не только в финансовом плане, но и по уровню футбола, зрелищности и интенсивности. Такие традиции сразу не воспитаешь, но изучив этот опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас много команд с большой историей, с традициями. Среди них есть даже 100-летние клубы. Важны семейные традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и своих дедов. Также у нас есть молодые клубы, у которых формируются свои болельщики. Уверен, что мы можем прийти к английской модели. Полностью что-то скопировать, конечно, не получится, ведь у нас имеются свои особенности: географические, те, что которые касаются традиций развития футбола в регионах. Но я уверен, что РПЛ может стать вершиной футбола.

ОБ ОТКАЗЕ КЛУБОВ ОТ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ

- Полностью отказаться от госфинансирования в ближайшей перспективе, конечно, невозможно. Но необходимо привлекать бизнесменов. Галицкий – уникальное явление, и мне хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Но нам подойдут и средние бизнесмены. Им нужно показать, как они смогут вернуть свои инвестиции.

О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА В РЕГИОНАХ

– С инфраструктурой нам повезло. Чемпионат мира подтолкнул к строительству современных арен. Чтобы развивать футбол в небольших городах, надо понять, есть ли там запрос на это. Например, на юге традиционно большой интерес к футболу. А для таких регионов, как Томск, нужен приход бизнеса. Он сразу повысит интерес. Когда будет престижно финансировать футбол, тогда все пойдет.

ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ КЛУБОВ ФНЛ

– У многих команд ФНЛ нет нормального бюджета. Нужно усовершенствовать условия перехода в премьер лигу. Нельзя требовать 30-тысячного стадиона от городов, где нет спроса. Нужно адаптироваться к местным условиям, чтобы инфраструктурная часть не сдерживала клубы. Все должно быть сделано ради зрителей, чтобы им было удобно. Неправильно, если человек захотел посетить гостевой матч, а за несколько дней до начала игры ее отменяют. Это потеря денег.