Ашот Хачатурянц: Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ
– Собрание пройдет 22 ноября, я буду выдвигаться. Если не будет никаких юридических проблем, хотел бы совмещать этот пост с работой в судейском комитете. Если юридически не получится этого сделать, договорились с РФС, что буду курировать судейский комитет. Зачем я пошел на эту должность? Потому что люблю футбол.
О ТОМ, К ЧЕМУ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ
– Результат приходит быстро, если знать, что нужно делать. АПЛ – то, к чему мы хотели бы прийти не только в финансовом плане, но и по уровню футбола, зрелищности и интенсивности. Такие традиции сразу не воспитаешь, но изучив этот опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас много команд с большой историей, с традициями. Среди них есть даже 100-летние клубы. Важны семейные традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и своих дедов. Также у нас есть молодые клубы, у которых формируются свои болельщики. Уверен, что мы можем прийти к английской модели. Полностью что-то скопировать, конечно, не получится, ведь у нас имеются свои особенности: географические, те, что которые касаются традиций развития футбола в регионах. Но я уверен, что РПЛ может стать вершиной футбола.
ОБ ОТКАЗЕ КЛУБОВ ОТ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ
- Полностью отказаться от госфинансирования в ближайшей перспективе, конечно, невозможно. Но необходимо привлекать бизнесменов. Галицкий – уникальное явление, и мне хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Но нам подойдут и средние бизнесмены. Им нужно показать, как они смогут вернуть свои инвестиции.
О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА В РЕГИОНАХ
– С инфраструктурой нам повезло. Чемпионат мира подтолкнул к строительству современных арен. Чтобы развивать футбол в небольших городах, надо понять, есть ли там запрос на это. Например, на юге традиционно большой интерес к футболу. А для таких регионов, как Томск, нужен приход бизнеса. Он сразу повысит интерес. Когда будет престижно финансировать футбол, тогда все пойдет.
ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ КЛУБОВ ФНЛ
– У многих команд ФНЛ нет нормального бюджета. Нужно усовершенствовать условия перехода в премьер лигу. Нельзя требовать 30-тысячного стадиона от городов, где нет спроса. Нужно адаптироваться к местным условиям, чтобы инфраструктурная часть не сдерживала клубы. Все должно быть сделано ради зрителей, чтобы им было удобно. Неправильно, если человек захотел посетить гостевой матч, а за несколько дней до начала игры ее отменяют. Это потеря денег.
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО АРБИТРА
– Я не хочу, чтобы мне приписывали лавры, если говорить об изменениях судейства в лучшую сторону. Но я думаю, что правила стали более понятными для всех. В кодексе собрано все, что должно соблюдаться арбитрами. Понятно, что никто не застрахован от ошибок. Но важно убрать субъективный фактор. Есть ошибки, которые носят человеческий характер. Есть непростительные ошибки. Но они не связаны с коррупцией. Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна.
Хороший судья дает возможность игре раскрыться. Если послушать экспертов, то станет понятно, что Карасев отсудил матч Лиги наций на хорошем уровне. Легче всего списать проигрыш на арбитра. У нас проходит все больше игр без судейских ошибок.
ОБ ОТСТРАНЕНИИ СУДЬИ ВАСИЛИЯ КАЗАРЦЕВА
– Казарцев показал неплохие результаты в ФНЛ. Но вот что самое удивительное в его ошибке в последнем матче – ведь Казарцев считается главным экспертом среди российских арбитров по ВАР. Карасев говорил, что по вопросам, связанным с ВАР, все обращаются к Казарцеву за консультациями. Я с ним лично не общался после того матча. Принял решение об отстранении его до конца года, а потом буду думать.
О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ НА НОВОМ ПОСТУ
– Я очень люблю футбол. Думаю, всех людей, которые им занимаются: журналисты, главные акционеры команд, тренеры, – объединяет страсть к футболу. Это самая массовая игра и уникальная. Но помимо страсти самое главное - это уверенность, что я могу сделать футбол лучше и привлекательнее. Я чувствую миссию сделать развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом, чтобы в лигу пришло еще большие денег, чтобы клубы могли больше зарабатывали. Но бизнес любит понятную среду, понятные правила, и для этого нужно провести реформы. За ближайший месяц хочу провести аудит текущей деятельности. Посмотрим финансовую базу, структуру лиги, чтобы понять, где мы находимся, и создать свой план. За две недели до выборов я предоставлю клубам дорожную карту. Важно будет учесть интересы всех команд, вне зависимости от их бюджета.
О ПРИГЛАШЕНИИ НА ПОСТ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА СУДЕЙСТВА РФС ИНОСТРАНЦА
– Мы обращаемся в судейском штабе к иностранцам по нескольким причинам. Европеец высшей категории снимает вопросы по поводу ангажированности. Нужно убрать эмоции со стороны клубов. У них всегда есть домыслы. А против Перейры никто ничего подумать не можете. К тому же у него большой опыт организационной работы. Скоро вы сами увидите изменения между Кашшаи и Перейрой. Будет разделение на тех, кто работает ВАР, и только на поле. Самим арбитрам дискомфортно при сегодняшней системе.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ С ФАНАТАМИ
– Меня никак не напрягает эмоциональная реакция на ошибки арбитров, ведь футбол - это эмоции, прежде всего. Главное, чтобы потом ЭСК все определил. Мне бы хотелось, чтобы болельщики имели доступ к этим разбирательствам. Но это запрещено УЕФА.