Сергей Хусаинов: Мбаппе был «вне игры», гол засчитан неправильно, других трактовок быть не может

- Если игрок обороняющейся команды коснулся мяча и тот отлетел к футболисту атакующей команды, то положение «вне игры» у него не считается, даже если он в нем изначально находился.

- Уже можно прочитать, что английский судья Тейлор зачитал гол правильно, согласно новым правилам.

- Никаких других трактовок здесь быть не может – Мбаппе находился в положении «вне игры», гол в ворота Испании засчитан неправильно.

- Сергей, разъясните – существуют ли еще какие-то трактовки с голом Килиана Мбаппе.

- Нет такого правила, как нет никакого нового правила. Положение «вне игры», как и раньше, фиксируется, если игрок атакующей команды в момент передачи ему мяча находится в положении «вне игры». Все – никакой другой трактовки нет.

И что там защитник испанцев пытался перехватить пас и слегка коснулся мяча, это ни на что не влияет.

Гол Мбаппе был забит из положения «вне игры», и не должен быть засчитан.

Также, как и гол Лукаку в ворота сборной России на Евро-2020, когда мяч отскочил от нашего защитника Семенова к находящемуся в офсайде форварду сборной Бельгии.

Поэтому все разговоры – коснулся, не коснулся, мне совершенно не понятны.

Еще был момент, когда судьи ошиблись в пользу Франции. В первом тайме во время прострела мяч попал в локоть защитнику французов. Это пенальти – игра рукой. Судья Тейлор пенальти не назначил, а коллеги на ВАРе ему не подсказали.

- Испанцы назвали Тейлора вором: мол, англичанин украл у них победу.

- Ну, тогда не он один, там работала целая бригада. Ведь гол был засчитан после просмотра коллегами Тейлора, которые работали на ВАРе. Просто возникают вопросы по поводу уровня этих коллег.

Вчера в Милане сборная Франции победила в финале Лиги Наций сборную Испании со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий французов Килиан Мбаппе. Испанцы назвали арбитра встречи Тейлора вором.