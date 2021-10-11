Джикия исполняет Златана! Россия выиграла в Мариборе и вырвалась в лидеры

Словенцам для продолжения борьбы за вторую строчку (она дает право сыграть в стыках) было необходимо побеждать. Причем если учесть, что при равенстве очков (соперники отставали от россиян на шесть очков за три тура до конца) считается разница мячей, то хозяевам нужно было думать еще и об этом. Они уже на первой минуте показали свой настрой, когда Андраж Шпорар зарядил Георгию Джикии с локтя. Спартаковцу даже потребовалась помощь медиков.

А у хозяев отметим европейских звезд Яна Облака и Йосипа Иличича, а также отлично знакомых нам Миху Мевлю (выступал за «Сочи») и Яку Бийола (ЦСКА). Двое последних составили пару центральных защитников, а полузащитник «Аталанты» противостоял на фланге Кудряшову. Вероятно, в том числе и поэтому Карпин предпочел защитника «Аланьяспора», как более надежного в обороне. Правда, и Федору пришлось очень непросто. Пару раз он оппонента упустил.

С капитанской повязкой россиян вывел на поле Алексей Сутормин, проводивший всего вторую игру в футболке национальной сборной, и это уже похоже на насмешку над этим институтом. И ведь не скажешь, что от передачи повязки в команде становится больше лидеров на поле. Но справедливости ради, отметим, что этот матч Сутормин провел очень здорово.

После крайне неудачного по качеству игры матча Карпин сделал скол прогнозируемые, столь и логичные замены в составе. На левом фланге обороны вместо Сергея Терехова появился Федор Кудряшов, в полузащите ужасно сыгравшего Александра Ерохина заменил более привычный к игре в опорной зоне Даниил Фомин, а впереди Алексей Миранчук вышел вместо Арсена Захаряна. Он занял позицию Зелимхана Бакаева, а спартаковец перешел на левый край. Это решение себя оправдало – состав стал более сбалансированный и, по крайней мере, в теории, качественный.

Перед октябрьскими матчами Валерий Карпин говорил о том, что Словению котирует выше Словакии, потому что эту встречу российской сборной предстоит провести на выезде. Если учесть качество игры в домашнем матче, за гостевой было боязно. Тем более, что прошел он в Мариборе – городе исторически нам неприятном. Здесь в 2009 году команда Гуса Хиддинка упустила путевку на ЧМ-2010.

А вот по-футбольному словенцы оказались не такими грозными. В отличие от матча со Словакией, у нашей команды значительно лучше держался мяч и доставлялся в штрафную. В дебюте встречи Федор Смолов чуть не заработал пенальти (Облак его сбил, но, как оказалось на повторе, нападающий получил мяч в офсайде), а Миранчук классно пяткой вывел на удар Фомина. Жаль, что тянувшемуся к мячу динамовцу не хватило точности.

Вообще возвращение Алексея кардинально преобразило сборную. Вдруг у россиян появилась комбинационная игра (и это при том, что поле выглядело очень неважно), в том числе и на ограниченном пространстве в условиях высокой плотности. Справа Миранчук заужал, оставляя фланг Сутормину, а слева Бакаев, напротив, расширял игру. И все у россиян получалось. Особенно стандарты, чего также не было в Казани тремя днями ранее. С разницей в четыре минуты Игорь Дивеев и Джикия вдруг подарили нам преимущество в два мяча, а в результате и победу.

Идеальный розыгрыш стандарта от наших парней 🇷🇺



Фомин навесил четко на Дивеева, и Игорь открыл счет 😉 pic.twitter.com/yp9thTgx5u — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

ДИВЕЕВ И ДЖИКИЯ РЕАЛИЗУЮТ СТАНДАРТЫ

Сначала армеец, опередив Мевлю, чиркнул по мячу и переправил его в дальний угол после подачи Фомина со штрафного, а затем чудо-гол удался Георгию. После подачи углового на Смолов на ближней штанге пяткой пробросил мяч дальше, а Джикия ударом через себя (!) ближней ногой (!) поразил ближний угол ворот Облака. Топовый статус вратаря придает этому голу особый шик, но и без того получился отличным.

БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть 😍😍😍



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально 🔥



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Жаль, что вскоре после своего первого гола за сборную отлично игравший Дивеев получил повреждение и был заменен на Максима Осипенко.

Увы, уже через несколько минут самый опасный в составе соперника – Иличич – легко обманул Кудряшова и разыграл с партнерами классную многоходовку, которую сам прицельным ударом в дальний угол и завершил. Это первый мяч, пропущенный нашей командой при Карпине. Он вернул словенцев в игру, но впечатление от этих 45 минут было куда приятнее, чем увиденное в пятницу в Казани.

ВЫСТОЯЛИ И ВЫРВАЛИСЬ В ЛИДЕРЫ

Давление на нашу штрафную в конце первого тайма вызвало определенные опасения, но после перерыва россияне так запирать себя уже не позволяли. Правда, игра стала абсолютно равной и проходила практически без моментов. Желания у игроков обеих команд было куда больше, чем мастерства, и количество брака (вкупе с качеством газона) до поры не позволяло создать что-то путное.

Временами словенцам удавалось заставить Карпина понервничать, но в основном за счет Иличича. Кудряшов при поддержке Кузяева неплохо контролировал мастеровитого оппонента, но потому он и играет за «Аталанту», что свой момент может найти всегда. Хозяевам даже удалось во второй раз поразить ворота Матвея Сафонова, но Ясмин Куртич бил из положения вне игры. А вот тот факт, что замыкавшему на углу вратарской скидку противостоял Кузяев, немного настораживает. Хорошо, что все обошлось.

У нас в атаке практически все перспективные подходы организовывал Бакаев. Именно через его левый фланг проводилось большинство атак во втором тайме. Спартаковец брал игру на себя и обострял передачами партнерам на ход, а одной атаке дважды сыграл в стенку со Смоловым, выведя его на ударную позицию. Жаль, что форвард затянул с ударом и возможность увеличить преимущество упустил. Карпин рассудил так же и заменил Смолова с Миранчуком на Захаряна с Антоном Заболотным.

До конца матча Зелимхан все-таки не доиграл. В концовке Карпину важнее всего было не упустить три очка, и он выпустил третьим центральным защитником Дмитрия Чистякова. Он и помог удержать победу (четвертую подряд под руководством Карпина), благодаря которой россияне обошли в турнирной таблице Хорватию, сыгравшую дома вничью со Словакией (2:2). Это значит, что если не оступимся в игре с Кипром, в Сплите нас устроит и ничья. Шансы на первое место в группе становятся реальными!

Отборочный раунд чемпионата мира-2022

8-й тур

Словения – Россия – 1:2 (1:2)

Голы: Дивеев, 28 – 0:1. Джикия, 32 – 0:2. Иличич, 40 – 1:2.

Словения: Облак, Карничник (Рогель, 87), Бийол, Мевля, Балковец, Черин (Захович, 87), Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич (Шешко, 53), Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев (Осипенко, 36), Кудряшов, Баринов, Фомин (Ерохин, 86), Кузяев, Ал. Миранчук (Захарян, 78), З. Бакаев (Чистяков, 86), Смолов (Заболотный, 78).

Предупреждения: Шпорар, 1. Черин, 27. Сутормин, 42. Вербич, 51. Бийол, 77. Ловрич, 90+6.

Судья: Диаш (Португалия).