Лига наций прекрасна, а разделение на дивизионы – идеальный выход при современном календаре

Такое же отношение к играм и у журналистов с болельщиками. Просто посмотрите, как фанаты «скуадры адзурры» поддерживали своих игроков, и с какой яростной критикой итальянские СМИ обрушились на Сергея Карасева за удаление Бонуччи в полуфинале. Кому здесь все равно? В общем, это было классно, надо продолжать.

Как показала практика, желание побеждать сильнейших в официальном турнире, каким бы новым и непривычным он ни был, у футболистов в крови. Разве можно упрекнуть Килиана Мбаппе, Леонардо Бонуччи, Кевина де Брейне или Серхио Бускетса в безразличии? Ничего подобного. Самые яркие звезды играли с полной отдачей, и на итальянских полях горели нешуточные страсти.

Сначала проговорим очевидное. Когда УЕФА заменял товарищеские матчи на новый турнир, многие отнеслись к идее с пессимизмом. Дескать, чемпионаты мира и Европы уже есть, так что сборным здесь будет неинтересно. Хорошо, в группах команды мотивировали возможностью пробиться через Лигу наций на ЧМ или Евро (что не очень актуально для Франции, Англии и прочих грандов), но за что будут биться участники «финала четырех»?

В воскресенье завершился второй розыгрыш нового турнира для сборных от УЕФА Лиги наций. Завершился не просто успешно, а сверхзрелищно и результативно. Как минимум три из четырех игр (полуфиналы и финал) подарили зрителям классное шоу. Хочется, чтобы оно продолжалось бесконечно, но вообще этот формат подарил нам несколько очень интересных идей.

К слову, и на групповом этапе было очень интересно. Просто большинство российских зрителей были сконцентрированы на выступлении отечественной сборной и не очень следили на происходящим в Европе.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДИВИЗИОНЫ – СКАЗКА

Вместе с тем главная фишка Лиги наций – формат. Разбить сборные на дивизионы, чтобы каждый играл с равным себе по классу – это революционное и полностью оправданное решение. Вообще-то оно стало ответом на другую задачу: как заменить товарищеские матчи полноценным турниром и не раздуть и без того сверхплотный календарь донельзя? Но такие открытия часто происходят и в науке. Исследуют одно, а открывают другое.

УЕФА открыл способ сделать так, чтобы матчи было интересно смотреть. Соперниками Испании по Лиге наций стали Германия, Украина, Швейцария, Италия и Франция. Никаких там Фарерских островов, Андорры или даже Болгарии. Только элитные соперники уровня чемпионата Европы. Так что и победа Франции – это малый титул чемпионов Европы. Почему нет, если для этого пришлось выиграть группу у Португалии, Швеции и Хорватии, а в плей-офф одолеть Бельгию и Испанию?

То же касается и, например, сборной России: Венгрия, Сербия и Турция – соперники нашего уровня, и каждая игра превращалась в сражение. Такой футбол интереснее смотреть всем. Вместе с тем и Албания может наконец почувствовать вкус праздника, когда занимает первое место в группе с Белоруссией, Литвой и Казахстаном. В общем, это нововведение пошло на пользу всем.

Автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Теперь стоит задуматься, как воспользоваться этим ноу-хау по максимуму. Например, одной из главных проблем современного футбола является переизбыток матчей. Может, новый формат – и есть решение этой проблемы? Например, групповой этап Лиги наций вообще мог бы заменить квалификационный раунд чемпионата Европы.

ЛИГА НАЦИЙ ВМЕСТО ОТБОРА НА ЕВРО

Конечно, не напрямую (иначе играть в дивизионе B окажется выгоднее, чем в дивизионе A), а по какой-то более сложной формуле. Например, если учесть, что турнир проводится каждый год, не станет катастрофой отказ от борьбы за путевки для сборных из дивизионов C и D. Если там в какой-то момент появилась команда с сильным составом, она за три года (от Евро до Евро) может пройти все ступени из последней лиги в первую. А если посмотреть правде в глаза, то сколько Евро на счету Гибралтара, Лихтенштейна, Андорры, Мальты и прочих. Из семи участников дивизиона D только Латвия играла в финальном раунде, да и то всего раз.

Источник фото: Футбольная ассоциация Гибралтара

Как можно реализовать новый формат? Не претендуя на единственно правильную версию, предложим такую. На Евро выходят по три команды из каждой группы дивизиона A (12), по две команды из каждой группы дивизиона B (8) и три команды из дивизиона C (3) плюс хозяева турнира, получающие путевку автоматом. Итого 24.

При этом мотивировать биться в каждом матче можно всех. В дивизионе A: победители групп идут в «финал четырех» Лиги наций (то есть имеет шанс выиграть дополнительный титул) и вместе со вторыми командами становятся «сеяными» в группах на Евро, занявшие третьи места участвуют в Евро, а четвертые вылетают в дивизион B и во время европейского первенства остаются дома, так сказать. Чем не мотивация для каждого? То же в дивизионе B: первые и вторые едут на Евро, но победители групп еще и поднимаются в элитную лигу. Ну, а в дивизионе C все сражаются за путевку на чемпионат Европы.

Естественно, это лишь пример. Комбинировать можно по-разному. Но главное – создать такие условия, в которых играть интересно всем. Даже если потребуются дополнительные матчи, за счет отказа от отборочного этапа времени на их проведение хватит с лихвой. А если не размазывать окна на матчи сборных по всему году, а проводить международные игры только в июне-июле, можно еще больше упростить жизнь всем – и сборным (единое игровое окно), тренерам (цельная подготовка, все игроки в его распоряжении на протяжении всего периода времени), и футболистам (меньше перелетов), и федерациям (контракт с тренером подписывается на пару месяцев – так можно заманить в сборную даже клубного тренера, у которого все равно пауза в работе), и болельщикам, и СМИ (каждый год сборные играют в одно и то же время – комфортная цикличность).

В каком-нибудь идеальном мире даже чемпионаты Европы можно было бы проводить, разделив сборные на дивизионы. Элита билась бы за титул, а низшие дивизионы сражались бы за выход в наверх. У такой формулы было бы много противников, ведь надо дать шанс всем, но и вообще-то на национальном клубном уровне турниры так и устроены – «СКА-Хабаровск» играет в ФНЛ и не участвует в борьбе за титул чемпиона России. И ничего. Пробейся, заслужи шанс, и поговорим. Для всех двери открыты. Но УЕФА на этой не пойдет – чем больше команд претендуют на поездку на Евро, тем больше можно заработать на спонсорах из разных стран.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» В ЕВРОКУБКАХ. ЭТО ВОЗМОЖНО?

Второе важное нововведение – «финал четырех», проводящийся на территории одной страны в течение нескольких дней. Он зарекомендовал себя еще в пандемийном 2020 году, когда в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов, все матчи прошли в Португалии. Да, каждый раунд (четвертьфинал и полуфинал) лишились по одному матчу. Но противостояние, состоящее из одной игры, стало куда более зрелищным, потому что победитель определялся не через неделю, а здесь и сейчас.

Повторение этого опыта на уровне сборных только подтвердил, что такой формат интересен и зрителям, и самим участникам. УЕФА вряд ли пойдет на то, чтобы сделать аналогичной и решающую стадию еврокубков (а ведь можно завершать так не только Лигу чемпионов, но и Лигу Европы с Лигой конференций), потому что отказ от матчей означает для него потерю доходов. Но если устраивать из решающих раундов полноценный фестиваль, можно как минимум компенсировать потери. А возможно даже, и увеличить доходы за счет увеличения интереса. Зато календарь стал бы чуть легче, и футболисты к главным играм подошли более свежими, здоровыми и полными сил.

Источник фото: Федерация футбола Франции

В общем, хочется, чтобы в УЕФА больше экспериментировали. В конце концов, откатить все назад никогда не поздно. Главное – стремиться соблюсти спортивный принцип (дать шанс всем, но сталкивать между собой только команды равного класса) и постараться сократить количество матчей. Иначе мы окончательно загоним футболистов, и без того работающих в безумном режиме.