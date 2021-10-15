Андрей Червиченко: Контракт «Матч ТВ» с РПЛ обойдется каналу не в 6 или 7 млрд в год, а в десять

Напомним, что до 11 октября должен был быть подписан новый четырехлетний договор с вещателем матчей Российской премьер-лиги. Предыдущий четырехлетний контракт с «Матч ТВ» заканчивается в нынешнем сезоне. По нему телеканал платит лиге по 1,7 млрд рублей в год.
В борьбу за право транслировать игры российского чемпионата включились интернет-гиганты из «Окко» и «Яндекса». Они заявили, что готовы предложить в районе 6 миллиардов в год. Тогда клубы РПЛ отказали «Матч ТВ» в приоритетном предложении, на которое канал имел право, как основой вещатель, и был объявлен тендер.
«Матч ТВ» не стал дожидаться 11 октября, резко улучшил свое предложение. Теперь в первые два года РПЛ получит от «Газпром-Медиа» по 6,6 млрд рублей за сезон, в следующие два года – по 7,7 млрд.
Кроме этого, «Матч ТВ» обещал показывать по два матча из тура бесплатно на федеральном канале.
И вот 5 октября все 16 клубов РПЛ вдруг единогласно (!), как на советских партсобраниях, проголосовали за продолжение сотрудничества с «Матч ТВ», хотя раннее эти же клубы отказали телеканалу в праве «первой ночи». Тендер был отменен за ненадобностью.
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением об этой ситуации.
- Везде писали, что «Матч ТВ» по контракту заплатит лиге от 6,6 до 7,5 миллиардов, но это не так, - говорит Андрей Червиченко. – На круг за все выходит до 10 миллиардов за год. Журналисты не разобрались в вопросе. 6,5 и 7,5 - это чистые деньги. Там около 1 или 1,5 миллиардов стоимость рекламы во время трансляций матчей, это время отдано лиге, она сама будет продавать рекламу. Плюс телеканал возьмет на себя производство «картинки» и затраты на ВАР. Это тоже приличные деньги. На это РПЛ уже тратиться не будет. Вот и получается в районе 10 миллиардов.
- Почему резко отпали конкуренты?
- Я не знаю, в чем там причины, что тендер отменили. Но, на мой взгляд, причина в том, что интернет-платформы не смогут обеспечить достаточный охват аудитории. У нас же за МКАД выезжаешь и далеко не везде хороший скоростной интернет. А без этого, как футбол смотреть?
- Тяжело – трансляция будет постоянно тормозить, как у меня происходит с просмотром матчей Английской премьер-лиги на ОККО. И ОККО здесь винить трудно, такой интернет в одном подмосковном городе.
- Ну, вот, видите. А если куда-нибудь за Урал пойти, там еще хуже с этим делом обстоит. А люди тоже хотят футбол смотреть. В больших городах еще более-менее, а взять поселки, я уж не говорю про села. Возможно, интернет-платформам указали на это. Но это, повторюсь, лишь мое мнение.