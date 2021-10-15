Андрей Червиченко: Контракт «Матч ТВ» с РПЛ обойдется каналу не в 6 или 7 млрд в год, а в десять

Напомним, что до 11 октября должен был быть подписан новый четырехлетний договор с вещателем матчей Российской премьер-лиги. Предыдущий четырехлетний контракт с «Матч ТВ» заканчивается в нынешнем сезоне. По нему телеканал платит лиге по 1,7 млрд рублей в год.

В борьбу за право транслировать игры российского чемпионата включились интернет-гиганты из «Окко» и «Яндекса». Они заявили, что готовы предложить в районе 6 миллиардов в год. Тогда клубы РПЛ отказали «Матч ТВ» в приоритетном предложении, на которое канал имел право, как основой вещатель, и был объявлен тендер.

«Матч ТВ» не стал дожидаться 11 октября, резко улучшил свое предложение. Теперь в первые два года РПЛ получит от «Газпром-Медиа» по 6,6 млрд рублей за сезон, в следующие два года – по 7,7 млрд.

Кроме этого, «Матч ТВ» обещал показывать по два матча из тура бесплатно на федеральном канале.

И вот 5 октября все 16 клубов РПЛ вдруг единогласно (!), как на советских партсобраниях, проголосовали за продолжение сотрудничества с «Матч ТВ», хотя раннее эти же клубы отказали телеканалу в праве «первой ночи». Тендер был отменен за ненадобностью.