«Зенит» наказали в Туле за вальяжность. Чемпион проиграл в РПЛ два матча кряду впервые за три года

«Зенит» проиграл в РПЛ два раза подряд впервые с декабря 2018 года. Одной из команд, которой тогда уступили сине-бело-голубые, был «Арсенал». Дублем у туляков три года назад отметился Кангва. Он и сейчас стал злым гением питерцев, залепив им в самую девятку сумасшедший голешник на исходе основного времени.

Чемпион играл вяло. Такое ощущение, что команда отбывала трудовую повинность. Горящих глаз было немного. Российские сборники – Кузяев, Ерохин, Сутормин явно устали. Разве что Чистяков был посвежее, он не так много нагрузился у Валерия Карпина. Трое остальных ушли с поля довольно рано. Далер прямо в перерыве, уступив место Клаудиньо, а Ерохин с Суторминым за 20 минут до конца.

Отметить стоит у гостей Малкома, да с натяжкой Дзюбу. Свой гол он в концовке забил, причем сотый за «Зенит». По этому случаю подготовил специальную маечку, любит себя Артем очень сильно. Этот гол давал надежду на хороший исход, счет стал 1:1. Но в итоге чемпион проиграл, а Дзюба большей частью ходил по полю пешком, так что пусть не заносится.

Без Сердара Азмуна ничего толкового у Сергея Семака в атаке не получается. В предыдущем туре иранец был удален в игре с «Сочи», что обернулось впоследствии домашним поражением – 1:2. Встречу в Туле Азмун пропускал из-за дисквалификации, без него команда транжирила момент за моментом.

Эти эпизоды трудно назвать стопроцентно голевыми, но позиции для ударов у гостей были хорошими. Надо было, как говорится, исполнять, а мастеров таких что-то не нашлось. Приложился пару раз неплохо Малком, но Коченков с такими ударами справлялся на ура. Промахнулся метров с семи в концовке после заброса Клаудиньо Караваев, но сказать, что «Арсенал» выиграл только из-за везения, будет неправильно.