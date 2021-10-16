«Зенит» наказали в Туле за вальяжность. Чемпион проиграл в РПЛ два матча кряду впервые за три года

«Зенит» проиграл в РПЛ два раза подряд впервые с декабря 2018 года. Одной из команд, которой тогда уступили сине-бело-голубые, был «Арсенал». Дублем у туляков три года назад отметился Кангва. Он и сейчас стал злым гением питерцев, залепив им в самую девятку сумасшедший голешник на исходе основного времени.
Чемпион играл вяло. Такое ощущение, что команда отбывала трудовую повинность. Горящих глаз было немного. Российские сборники – Кузяев, Ерохин, Сутормин явно устали. Разве что Чистяков был посвежее, он не так много нагрузился у Валерия Карпина. Трое остальных ушли с поля довольно рано. Далер прямо в перерыве, уступив место Клаудиньо, а Ерохин с Суторминым за 20 минут до конца.
Отметить стоит у гостей Малкома, да с натяжкой Дзюбу. Свой гол он в концовке забил, причем сотый за «Зенит». По этому случаю подготовил специальную маечку, любит себя Артем очень сильно. Этот гол давал надежду на хороший исход, счет стал 1:1. Но в итоге чемпион проиграл, а Дзюба большей частью ходил по полю пешком, так что пусть не заносится.
Без Сердара Азмуна ничего толкового у Сергея Семака в атаке не получается. В предыдущем туре иранец был удален в игре с «Сочи», что обернулось впоследствии домашним поражением – 1:2. Встречу в Туле Азмун пропускал из-за дисквалификации, без него команда транжирила момент за моментом.
Эти эпизоды трудно назвать стопроцентно голевыми, но позиции для ударов у гостей были хорошими. Надо было, как говорится, исполнять, а мастеров таких что-то не нашлось. Приложился пару раз неплохо Малком, но Коченков с такими ударами справлялся на ура. Промахнулся метров с семи в концовке после заброса Клаудиньо Караваев, но сказать, что «Арсенал» выиграл только из-за везения, будет неправильно.
Хозяева понимали свою слабость в игре с соперником классом выше. Отдали мяч (процент владения 27 на 73 в пользу гостей), играли на контрвыпадах. И забили больше, чем сидевший два тайма на штрафной «Арсенала» «Зенит». У Семака не первый раз проблемы с позиционной атакой. В вариантах игры без Дзюбы было вроде бы получше, но и с ним случались хорошие матчи. Как, например, не так давно в Казани, где гости разорвали «Рубин» еще до перерыва, а Артем был одним из лучших.
На этот раз движения питерцам не хватало. Не играли еще и Ракицкий с Барриосом. Первый лечится, второй только вернулся из сборной Колумбии. Получается, что превосходство «Зенита» в РПЛ очень шаткое, несмотря на все разговоры. Стоит выпасть из состава двум-трем игрокам основы, как начинаются неурядицы. Как-то тревожно за наш клуб перед игрой с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. С такой игрой хорошего результата ждать не стоит. А матч всего через четыре дня.
Сейчас Семак будет плакаться, ссылаясь на международную паузу, которая выбивает из колеи его команду. Но, кажется, не только в ней дело. Не вышел «Зенит» в Туле на игру как на решающую. Футбол за это всегда наказывает. Потому и интересен.
Чемпионат России
11-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)
Голы: Давиташвили, 53 – 1:0. Дзюба, 88 – 1:1. Кангва, 90 – 2:1.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90), Ткачев (Гулиев, 76), Чаушич, Кангва, Марков (Луценко, 56).
«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Ерохин (Караваев, 73), Дзюба, Малком.
Предупреждения: Кузяев (21), Марков (40), Хлусевич (62), Луценко (74), Коченков (81), Кангва (90).