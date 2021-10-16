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Какое спасение в московском дерби! «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью
16 октября 21:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

Какое спасение в московском дерби! «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

Голы Джикии и Жиго принесли «Спартаку» ничью в московском дерби – 2:2 с «Динамо».

«СПАРТАК» БЕЗ КВИНСИ, «ДИНАМО» С ЗАХАРЯНОМ

«Спартак» после трех побед подряд в РПЛ и Лиге Европы набрал отличную форму, но пауза на матчи сборных пришлась некстати. Динамовцам перед столичным дерби, напротив, перерыв пошел на пользу – домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:1) сбило победный ритм бело-голубых.

Тем не менее, обе команды в очной встрече предстали в неоптимальных составах. У спартаковцев травмированы Квинси Промес, Наиль Умяров и Эсевиэль Понсе, а у гостей отсутствовали не только Диего Лаксальт (это было известно заранее), но и Денис Макаров, на которого очень рассчитывал Сандро Шварц, и Фабиан Вальбуэна.

Зато у красно-белых вернулся в строй Роман Зобнин, заменивший Умярова и составивший пару Руслану Литвинову. А вместо Промеса появился выздоровевший Джордан Ларссон. Он вышел справа в нападении, тогда как Зелимхан Бакаев, как и в сборной, вышел слева. А у бело-голубых справа ожидаемо вышел Клинтон Нжи. А вот Арсен Захарян, чье появление было под вопросом, смог выйти  с первых минут. Вместо Вальбуэна в центре обороны вышел редко играющий в нынешнем сезоне Роман Евгеньев.

СРЕЗКА ОРДЕЦА И ПОТАСОВКА

Стартовые минуты прошли с преимуществом красно-белых, здорово проходивших на скорости середину поля, что стало большой неожиданностью – Литвинову не хватает опыта, а Зобнин только выбрался из лазарета, тогда как у соперника здесь все лучшие – Никола Моро, Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски. Двое последних и создали первый наиболее яркий момент у ворот хозяев, но Фомину не хватило точности.

Тем не менее, этот момент все-таки стал результативным и ключевым. После подачи заработанного в том эпизоде углового гости открыли счет  - Себастьян Шиманьски подал, а Иван Ордец опередил на ближней штанге оппонентов и подрезал мяч в ворота. Ошибку совершили Литвинов, не дотянувшийся до мяча, и Айртон, оказавшийся за спиной у динамовца, а вот к Александру Максименко претензии предъявить сложно – слишком уж с близкого расстояния был нанесен удар.

В остальном первый тайм прошел в равной игре. Команды по очереди владели инициативой. В первой половине тайма энергичнее были спартаковцы, а во второй – гости. Хозяева чаще били по воротам, не заслужив поражения по игре, а в остальном мало кто выделялся. Разве что отметим сомнительное качество игры Зобнина, очень редко получавшего мяч и отдавшего за 45 минут всего восемь точных передач. Едва ли не самым зрелищным эпизодом была потасовка, которую после фола Захаряна спровоцировали Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

БОМБАРДИР ДЖИКИЯ

Начало второго тайма получилось столь же равным, но гости действовали конкретнее и осознаннее у чужой штрафной и забили во второй раз. Шиманьки классно выдал на ход Константину Тюкавину, опередившему Джикию, и форвард уверенно реализовал выход один на один. Что ни говори о центральном защитнике, в последние годы он давно не так хорош, как в чемпионский сезон, и этот эпизод идеальное тому подтверждение. Георгий проигрывает оппонентам и в выборе позиции, и в резкости.

Казалось , что После этого гола картина игры стала совсем предсказуемой. Спартаковцы больше владели мячом. Руй Витория выпустил на замену Александра Ломовицкого и Михаила Игнатова, и вроде бы обострить игру красно-белым толком не удалось. Динамовцы позволили сопернику забрать мяч и в результате пропустили два мяча – сначала Джикия завершил розыгрыш углового (второй матч подряд), а затем Жиго классно сыграл головой в чужой штрафной. Вроде бы динамовцы контролировали происходящее на поле, а по факту в течение нескольких минут потеряли преимущество в два мяча и не смогли воспользоваться поражением «Зенита» в Туле.

РПЛ. 11-й тур

«Спартак» - «Динамо» - 2:2 (0:1)

Голы: Ордец, 19 – 0:1. Тюкавин, 60 – 0:2. Джикия, 87 – 1:2. Жиго, 90+1 – 2:2.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 70), Айртон (Ломовицкий, 69), Ларссон (Рассказов, 85), З. Бакаев, Соболев.

«Динамо»: Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Шиманьски (Игбун, 82), Моро, Фомин, Нжи (Тюкавин, 46), Захарян (Паршивлюк, 90+2), Грулев (Сазонов, 90+2).

Предупреждения: Фомин, 13. Нжи, 24. Евгеньев, 35. Захарян, 44. Грулев, 44. Жиго, 44. Джикия, 44. Шиманьски, 47.

Судья: Карасев (Москва).

источник: «Советский спорт»
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