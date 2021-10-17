Везунчик Аллегри. Перед «Зенитом» «Юве» не впечатлил, но обыграл «Рому»

Специально под соперника Моуринью отзеркалил его расстановку. С мячом команда играла 4-2-3-1, а без него перестраивалась на 4-4-2. Мануэль Пеллегрини поднимался на одну линию с Абрахамом. Они вдвоем должны были мешать хозяевам разыгрывать мяч в начальной фазе. Идея рабочая, «волки» больше владели мячом и были заметно острее туринцев. Недостатком было слишком узкое расположение игроков, из-за чего они слабо контролировали переводы мяча с фланга на фланг.

К стартовому свистку «старая синьора» отставала от первого места уже на 13 очков (при 11 набранных), поскольку соперник «Спартака» по Лиге Европы «Наполи» одержал восьмую победу в восьми турах. На сей раз команда обыгран «Торино» (1:0). Победу подопечным Лучано Спаллетти на 81-й минуте принес точный удар Виктора Осимхена, а Лоренцо Инсинье в середине первого тайма не реализовал пенальти.

У римлян отметим Элдора Шомуродова на скамейке запасных. Он и до того не имел статуса основного нападающего, а уж при живом Тэмми Абрахаме шансов у него совсем мало. Англичанин в этой игре показал себя очень прилично, так что неудивительно, что узбек получил лишь 10 минут в концовке.

В чемпионате у подопечных Массимилиано Аллегри ситуация куда сложнее, чем в Лиге чемпионов, так что сейчас все внимание итальянского специалиста занимает серия A. Тем не менее, оптимальный состав он выставить не смог, оставшись без основных нападающих. Альваро Мората только-только выписан из лазарета (он вышел на замену), а Пауло Дибала травмирован и не приедет в Петербург. Так что пару форвардов составили Федерико Кьеза и Мойзе Кин. Нет и Адриена Рабьо, в отсутствие которого в центре поля вышли Мануэль Локателли и Родриго Бентанкур.

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов кошмарно для себя стартовал в серии A, набрав лишь два очка в четырех первых турах, но затем одержал три победы подряд. Впрочем, соперники у туринцев были не самые сильные: «Специя» (15-е место), «Сампдория» (16) и «Торино» (12). У Жозе Моуринью все-таки команда совсем другого уровня. Да и результат в нынешнем сезоне показывает приличный – пять побед в семи матчах и четвертое место в таблице.

И хотя хозяева очень редко этим пользовались, именно так и открыли счет уже 16-й минуте. Хуан Куадрадо длинной диагональной передачей перевел мяч справа налево, а Маттиа Де Шильо зряче подал на дальнюю штангу, куда рванули сразу два партнера – Бентанкур и Кин. Гол получился немного курьезным, потому что форвард до мяча не дотянулся, а мяч от головы уругвайца попал ему в ухо, изменил траекторию и оказался в сетке.

Умение распоряжаться таким преимуществом – визитная карточка Аллегри. Если до гола преимущество было у римлян, то после него матч контролировал «Юве», чему способствовал очень низкий темп. При этом игра не шла ни у тех, ни у других. Голевой удар стал в матче седьмым, а в оставшееся до перерыва время команды на двоих нанесли всего четыре. И если римляне хотя бы пытались играть, то у хозяев впереди вообще ничего не получалось. О блеклой игре соперника «Зенита» говорит тот факт, что оба удара туринцев состоялись в той самой результативной атаке. И это все за 45 минут. Для сравнения, у «Ромы» этих ударов оказалось девять.

«Рома» смотрелась лучше и не заслуживала поражения. Так что хотя пенальти в концовке тайма получился случайным, полностью соответствовал логике игры. Не повезло Джорджо Кьеллини, поскользнувшегося с мячом на своей половине поля. Гости убежали к штрафной. Абрахам классно полез на двоих защитников и получил по ногам. Мяч отскочил к почти не заметному Генриху Мхитаряну, которого сбил еще и Войцех Щенсны. Однако поляк сам и исправил оплошность (свою и Кьеллини), парировав удар Жордана Верету с точки.

КЛАССИКА АЛЛЕГРИ

После перерыва «Юве» вновь выстрелил дуплетом в ходе одной атаки. Федерико Бернардески остался один в центре штрафной и без сопротивления красиво пробил через себя. Мяч летел в Руя Патрисиу, но так сильно, что вратарь отбил его перед собой, а набежавший Кин запустил его над перекладиной. Забей форвард, вопросы о победителе можно было бы практически снимать, слишком уж рациональна команда Аллегри.

Бернардески был самым острым игроком хозяев во втором тайме, а вот его партнерам похвастать нечем. Виноваты в том и защитники, зачастую пулявшие мяч вперед наудачу. А Кин все-таки не Ромелу Лукаку, чтобы на регулярной основе цепляться за верховые мячи. Кьеза же совсем не попал в игру и еще реже встречался с мячом, так что его замена на Морату за 20 минут до конца никого не удивила.

Гости и после перерыва смотрелись лучше. Чего им не хватало, так это последнего паса и завершения. Да еще и Мхитарян был так незаметен, плох и неэффективен, что его партнеры, можно сказать, играли в меньшинстве. А усилить игру Моуринью было некем, поскольку Стефан Эль-Шаарави появился еще на 26-й минуте вместо получившего повреждение Николо Дзаньоло. В результате он сделал только одну невынужденную замену – в самой концовке.

В составе «Ромы» хочется отметить Верету. Хотя он не реализовал пенальти, через него строилась вся атакующая игра команды в центре поля. Он бил не реже (и не хуже) ближе располагавшихся в чужим воротам Абрахама и Пеллегрини, регулировал направление и темп атак и выдал несколько хороших передач. В концовке он уступил место на поле Шомуродову – Моуринью перешел на навал.

И все-таки последние минуты прошли на удивление спокойно. «Ювентус» провел очень средний матч – что впереди, что сзади – но, кажется, вернул себе уверенность в своих силах и стал набирать очки, как в лучшие годы при Аллегри. Вроде бы и не совсем по игре, но слишком уж стабильно и спокойно, чтобы считать это случайностью. Так что «Зениту» придется очень непросто, хотя соперник и не выглядит бронебойным.

Серия A

«Ювентус» - «Рома» - 1:0 (1:0)

Голы: Кин, 16 – 1:0.

Нереализованный пенальти: Верету, 44 (вратарь).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, де Шильо (Алекс Сандро, 88), Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Бернардески (Артур, 76), Кин (Кулушевски, 71), Кьеза (Мората, 71).

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Абаньес, Винья, Кристанте, Верету (Шомуродов, 81), Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам.

Предупреждения: Щенсны, 41. Абрахам, 45+3. Де Шильо, 49. Эль-Шаарави, 70. Шомуродов, 85. Данило, 87. Манчини, 89.

Судья: Орсато.