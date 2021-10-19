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«Локомотив» представил новую концепцию развития клуба
19 октября 15:57
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» представил новую концепцию развития клуба

Сегодня «Локомотив» представил свою стратегию спортивного развития на ближайшие годы, которую болельщики ждали давно.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подробно изложил и наглядно показал на графиках, как будет меняться клуб. Планы действительно выглядят внушительно. Одним из основных источников доходов должна стать продажа молодых футболистов в европейски клубы. Цель действительно достойная, ведь сейчас российские игроки представлены на европейских аренах весьма скромно. А если все получится, то и клуб сможет неплохо заработать, и для наше сборной России будет достойное пополнение. Но обо всем по порядку.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отметил, что цель «Локомотива» - это стабильные высокие спортивные результаты, которые клуб будет показывать в России, а также регулярное участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и выходы команды в плей-офф этих турниров.

- Мы хотим, чтобы «Локомотив» был клубом, интересным каждому, чтобы число болельщиков у нас росло. Нам, как клубу, это принесет дополнительные доходы. Мы хотим стать клубом, удобным для болельщиков, и движемся в этом направлении. Мы создадим такую систему, и она до конца года в какой-то части заработает. Клуб должен стать бизнес партнером для всего, не только российского, но и международного сообщества. Мы рассчитываем на рост поступления независимых спонсоров. Поступления потихоньку растут, контракты увеличиваются, но мы хотим, чтобы по сравнению с сегодняшними цифрами, эти суммы возросли в три с половиной раза в течение пяти лет. Это не значит, что РЖД бросает клуб. Таких разговоров нет. Поддержка клуба со стороны РЖД остается стабильной. Просто мы понимаем исходя из стратегических целей, что нам нужны дополнительные доходы, в том числе от не связанных с РЖД компаний. Клуб должен быть финансово эффективным.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

Мы планируем рост стоимости команды относительно бюджета. На 1 евро бюджета должен приходиться 2,1 евро стоимости команды. Сегодня показатели далеки от этого. Но мы видим, что только клубы, имеющие подобное соотношение финансов, становятся успешными в плане побед на европейских аренах. Эта стратегия клуба была разработана на основании анализа сегодняшних вызовов, которые есть в российском футболе. Идет высокая конкуренция за путевку в Лигу чемпионов. Это связано с изменением позиций российского чемпионата в системе европейских первенств. И победу в этой конкуренции будет определять успешность команды внутри страны. Сложившийся отрицательный трансферный баланс - это не только проблема «Локомотива», но и многих российских клубов, и мы понимаем, как это изменить. Для того, чтобы к нам ехали молодые иностранные игроки, наша лига должна меняться, потому что сегодня такие футболисты слабо мотивированы на приезд в Россию, а российские игроки слабо мотивированы на продолжение карьеры в европейских клубах, которые могут помочь им в дальнейшем.

Из нашего анализа следует, что клубы, которые регулярно принимают участие в еврокубках, имеют стоимость больше 250 млн евро. «Локомотив» долгие годы находится в районе 100 млн. евро. При этом ежегодный бюджет клубов, регулярно участвующих в плей-офф Лиги Европы, -120-150 мин. евро. И не важно, это команды из топ-пять лиг или нет. Это наша цель, мы хотим туда попасть. То есть трансферная стоимость игроков должна увеличиться более, чем в два раза. Это одна из стратегических целей «Локомотива». Если стоимость команды расти не будет, то клуб не сможет регулярно доходить до этих стадий. Это подтверждено цифрами.

Какие есть модели для развития клуба? Клуб может развиться за счет коммерческой модели, дотационной или органической, которая представляет собой смесь. Если «Локомотив» будет в дальнейшем оставаться дотационным клубом, у него не будет перехода на следующий уровень развития, поэтому клубу надо развивать иные источники привлечения средств, зарабатывать и растить трансферную стоимость игроков. Мы выстроим систему развития молодых талантов нашей академии, и это основной источник будущих доходов: выращивание, подготовка, рост футболистов в первой команде с целью продажи в Европу. Привлекая лучших молодых игроков, создавая конкуренцию, имея определенные программы, как развивать молодежь, мы увеличим стоимость команды. Только такая модель, с привлечением лучших специалистов, позволит «Локомотиву» добиться успеха. Это не быстрая цель, но это наш ориентир. Мы хотим продолжать победные традиции команды и добиваться успеха.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Расскажите, какое финансовое положение у клуба сейчас?

- На уровне совета директоров утвержден бюджет клуба. Финансовое состояние «Локомотива» стабильное.

- Была информация, что «Локомотив» обращался в ВТБ за кредитом на сумму 4,5 миллиарда рублей. Это правда? И обращался ли «Локомотив» в РЖД за дополнительным финансированием за 3 миллиарда рублей?

- «Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД. Про кредит в 4 миллиарда мне ничего не известно. Это неправда. Таких кредитов «Локомотив» не привлекал. Сумма там существенно меньше. Но это наши внутренние цифры. А что касается дополнительной поддержки в РЖД, клуб с такими предложениями не обращался. Те обращения, которые от клуба есть, не касаются изменений параметров ежегодной поддержки. Скорее они укладываются в те вопросы, которые клуб перед РЖД ставил, и они ежегодно решаются.

- Вы говорили, что у клуба слабая инфраструктура. Есть история, что арендаторы съезжают с территории стадиона. Как «Локомотив» собирается развивать территорию стадиона?

- Пока никуда ничего от РЖД не передается. Мы анализировали все предложения болельщиков. Территория у нас большая. Мы поймем, чего хочет наш болельщик, и как мы можем ему это предоставить. Главный приоритет - развитие детской академии юношеских команд, женского футбола, первой команды. С учетом количества полей, не остается пространства для коммерческой деятельности. Никакого жилого строительства не будет. Это даже не рассматривается. На стадионе будут кафе, рестораны, которые увязываются в коммерческий проект. Думаю, в течение года будет готов концепт стадиона.

источник: «Советский спорт»
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