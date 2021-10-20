Андрей Червиченко: «Лестер» быстро и без проблем разберется со «Спартаком»

- «Лестер» в последнем туре АПЛ разгромил 4:2 «Манчестер Юнайтед» с Криштиану, Погба, Фернандешем и другими. Перечислять всех нет смысла – там звезд на два состава. Учитывая, что у «Спартака» большие потери, как-то совсем тревожно за московский клуб.

- «Лестер», который четыре гола грузит «Манчестеру», должен быстро и без проблем разобраться со «Спартаком». Причем, мне кажется, даже одного удаления в составе «Лестера» будет мало, чтобы «Спартак» смог повторить свой подвиг, подобный тому, что мы видели в Неаполе.

Тем более, наши команды тяжело играют с английскими клубами, которые прут, бьют из любого положения.

И не будет российского судейства. А для наших судей главное, чтоб игрок упал на задницу, и он тогда сразу свиснет. Наверняка, судейство будет в европейском стиле, достаточно комфортное для англичан, чтобы можно было жестко бороться за мяч. Будет битва. Второй раз «Спартаку» так не повезет.

- Снаряд в одну воронку дважды не падает. По первому матчу с «Наполи» было видно, что «Лестер» заряжен на Лигу Европы. Поражение в Варшаве, видимо, было недоразумением.

- То, что произошло в нашем с «Наполи» матче в Неаполе, думаю, это просто случайность. Все вернется на круги своя, когда «Наполи» приедет в Москву. Здесь итальянцы отыграются с лихвой за то поражение.

АНОНС