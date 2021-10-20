Котлета без мяса. Кто виноват в том, что случилось в игре с «Лестером»

Рассказова на трансфер, Максименко на лавку. Комментарии спартаковских болельщиков не отличаются большой разнообразностью. Вам их жалко, я о фанатах, не об игроках? Мне – нет. Не заслуживают люди, живущие одними эмоциями и бесконечными упоминаниями славной истории своей команды, чтобы к ним прислушивались.

Они не видят очевидного, не хотят спуститься на землю, не живут настоящим. Они могут только производить на свет негатив. Все ведь в курсе, что не в Витории проблема, что так играет его правый защитник, привозя три одинаковых гола, правда? Не надо гнобить сразу же после неудачных матчей игроков. Лучше немного поостыть и посмотреть, кто конкретно проиграл матч «Лестеру».

Повели в два гола на 44-й минуте и моментально посносило у всех спартаковцев крышу. Как у тех, кто был на поле, так и тех, кто переживал. Игра не диктовала такого поворота. Хозяевам же повезло с голом Соболева после рикошета. Не было у них такого преимущества, чтобы выигрывать 2:0. Его вообще не было в принципе. Значит, было делом времени, когда удача повернется к тебе спиной.

«Спартаку» сказочно везло в Неаполе. Отскочила команда в дерби с «Динамо» на выходных. Но все, хватит уже. На одном фарте далеко не уедешь. Полагаю, что один Дака стоит нынче столько, сколько вся спартаковская оборона. Нечего глазки кверху закатывать, поражаясь реализации замбийского нападающего начиная с 45-й минуты. Его в свое время покупали за тридцатку. В «Спартаке» и близко нет таких приобретений. Чего тут удивительного, что так все обернулось.

Скажи кто до игры, что уступят пятому клубу АПЛ двух последних сезонов в один мяч – вряд ли сильно бы удивились. «МЮ» на выходных уступил «лисам» в два гола, пропустив те же четыре. И что с того? Кого в «Манчестер Юнайтед» четвертовать изволите?