Котлета без мяса. Кто виноват в том, что случилось в игре с «Лестером»

Рассказова на трансфер, Максименко на лавку. Комментарии спартаковских болельщиков не отличаются большой разнообразностью. Вам их жалко, я о фанатах, не об игроках? Мне – нет. Не заслуживают люди, живущие одними эмоциями и бесконечными упоминаниями славной истории своей команды, чтобы к ним прислушивались.
Они не видят очевидного, не хотят спуститься на землю, не живут настоящим. Они могут только производить на свет негатив. Все ведь в курсе, что не в Витории проблема, что так играет его правый защитник, привозя три одинаковых гола, правда? Не надо гнобить сразу же после неудачных матчей игроков. Лучше немного поостыть и посмотреть, кто конкретно проиграл матч «Лестеру».
Повели в два гола на 44-й минуте и моментально посносило у всех спартаковцев крышу. Как у тех, кто был на поле, так и тех, кто переживал. Игра не диктовала такого поворота. Хозяевам же повезло с голом Соболева после рикошета. Не было у них такого преимущества, чтобы выигрывать 2:0. Его вообще не было в принципе. Значит, было делом времени, когда удача повернется к тебе спиной.
«Спартаку» сказочно везло в Неаполе. Отскочила команда в дерби с «Динамо» на выходных. Но все, хватит уже. На одном фарте далеко не уедешь. Полагаю, что один Дака стоит нынче столько, сколько вся спартаковская оборона. Нечего глазки кверху закатывать, поражаясь реализации замбийского нападающего начиная с 45-й минуты. Его в свое время покупали за тридцатку. В «Спартаке» и близко нет таких приобретений. Чего тут удивительного, что так все обернулось.
Скажи кто до игры, что уступят пятому клубу АПЛ двух последних сезонов в один мяч – вряд ли сильно бы удивились. «МЮ» на выходных уступил «лисам» в два гола, пропустив те же четыре. И что с того? Кого в «Манчестер Юнайтед» четвертовать изволите?
Если у вас на правом фланге играет парень, не умеющий элементарно выбирать правильную позицию при развитии атаки соперника (посмотрите все повторы, и где там Рассказов по отношению к Дака), то не к нему претензии в первую очередь. К тем, кто все видит, давно знает о проблеме, но ее не решает. Его хоть на фланг ставь, хоть в центр прячь, сути дела это не меняет. Он не игрок для такой команды, и нет в этом его вины.
Зарема Салихова, гражданская супруга босса клуба Леонида Федуна весь телеграм-канал заспамила строчками о провальной трансферной политике по данному вопросу. Ей запретили, очевидно, в итоге нагнетать и далее эту тему. Она и перестала. Но СМИ все равно трубят о ней, причем который год. Что в ответ сделал Федун? Кого купил на правый фланг своей обороны? Кофрие. Но кто сказал, что с ним было бы сильно лучше.
Может, бельгиец так не напортачил бы. А может, все было бы еще хуже. Гадать бессмысленно. Нормальные команды имеют варианты для подстраховки на такие случаи, когда игрок основы выбывает из состава. У «Спартака» нет ни достойной замены по позициям, ни универсалов, как у «Зенита» или «Локомотива». В Питере Караваев играет и слева, и справа. А Кузяев в последнее время затыкает все дыры в сборной, уходя из полузащиты то на один, то на другой край российской обороны.
Такой же универсал растет в «Зените» из Сутормина, мы это видели в октябрьских играх сборной. Баринов в «Локомотиве» все чаще оказывается центральным защитником. Кажется, что началось все со Станислава Черчесова в сборной. Но опорник железнодорожников уже и в клубе привык к тому, что играет там, куда труба позовет. А кто у красно-белых способен быть таким же многостаночником? Где эти люди, ау?
Команда элементарно не укомплектована игроками хорошего уровня. Ей не на два фронта играть – на один бы потянуть. Тут очень уместно вставить фразу Андрея Аршавина, про несоответствие ожиданий и возможностей и, как следствие, возникающих от этого проблем. Для «Спартака» и его фанатов она всегда актуальна.
Отвечать за поражение «Лестеру» должен Федун. Но это невозможно. Значит, надо расслабиться и принять как должное то, что таков нынче «Спартак». Клуб-полуфабрикат, из которого португальский тренер пытается сделать вкусную домашнюю котлету. Внешний вид продукта, наверное, может и поправит. Только на вкус все равно лучше не станет. Мясо в нее элементарно не доложили. Повара здесь абсолютно ни причем.