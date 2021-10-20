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И снова не хватило чуть-чуть. «Зенит» в концовке упустил ничью в матче с «Ювентусом»
20 октября 23:58
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автор фото: ФК «Зенит»

И снова не хватило чуть-чуть. «Зенит» в концовке упустил ничью в матче с «Ювентусом»

«Зенит» в равной игре уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1), пропустив единственный мяч за четыре минуты до конца.

ОСТОРОЖНЫЙ СЕМАК ПРОТИВ РАЦИОНАЛЬНОГО АЛЛЕГРИ

Вслед за проведшим очень добротный матч, но проигравший «Лестеру» «Спартаком» на поле вышел «Зенит» (командам проводить очную встречу в воскресенье). Его соперником был даже более статусный и опытный «Ювентус», оставляющий в нынешнем сезоне очень неоднозначное впечатление. В последних матчах туринцы стабильно берут по три очка, но их игра отнюдь не радует. Матч полностью подтвердил этот тренд.

Противостояние со «старой синьорой» будет ключевым для питерцев в борьбе за выход из группы, поэтому в первой встрече при своих трибунах требовалось побеждать. Но и рисковать было нельзя – если пропустить первыми, отыграться будет практически невозможно. Поэтому Сергей Семак выставил тройку центральных защитников Деян Ловрен – Дмитрий Чистяков – Ярослав Ракицкий. Возвращение хорвата позволило вернуть в центр поля Вильмара Барриоса, так что у своих ворот можно было ожидать надежной игры.

Отметим также долгожданное выздоровление Вячеслава Караваева и отсутствие в нападении Сердара Азмуна. Выбирая между ним и набравшим хорошую форму Артемом Дзюбой, наставник россиян остановился на кандидатуре соотечественника, которого из глубины поддерживали бразильцы Клаудиньо и Малком.

У итальянцев отсутствовали Пауло Дибала и Адриен Рабьо. Массимилиано Аллегри тоже не понравилось, как в выходные в матче с «Ромой» действовали в нападении Федерико Кьеза и Мойзе Кин, и он первого отправил на левый фланг, а второго заменил на Альваро Морату. Кроме того, итальянский наставник перешел с 4-4-2 на 4-3-3, отчего из состава выпал Хуан Куадрадо. Вместо него в тройке полузащитников вышел Уэстон Маккенни. Также стоит сказать о возвращении восстановившегося после травмы Матейса де Лигта.

ЛУЧШЕЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ – БАННЕР БОЛЕЛЬЩИКОВ

Как и следовало ожидать, первый тайм получился сколь равным, столь и скучным. Итальянцы больше владели мячом, но действовали беззубо и били по воротам издалека. То же самое можно сказать и про хозяев – самым опасным моментом за 45 минут стал удар Клаудиньо из-за пределов штрафной. Мяч вылетел из частокола защитников и был так лихо закручен, что Войцех Щенсны справился с ударом не без труда. А у гостей самым острым выглядел удар Кьезы с угла штрафной мимо дальней штанги.

Добавим, что ставка на Дзюбу не оправдывала себя. Даже если ему удавалось выиграть верховую борьбу, скинуть мяч было особо некому, а разогнать атаку на скорости он в силу возраста уже не в состоянии. В центре штрафной защитники «Юве» с ним спокойно справлялись, а в других зонах Артеме делать было нечего. 25 процентов передач точности – такое увидишь не часто, а если точнее – 1 из 4. Очень наглядный показатель активности.

И еще. В игре «Зенита» был заметный перевес на левый фланг, где здорово действовал Дуглас Сантос. Особенно хорош он был в обороне, ничего не давая сделать Бернардески, но и вперед питерцы чаще двигались именно через бразильца. Во всяком случае, по сравнению с Караваевым, который очевидно чувствовал себя не в своей тарелке (13 касаний россиянина против 45 бразильца).

Так что самым ярким до перерыва был перформанс местных болельщиков, вывесивших красочный баннер, посвященный Петру I и его принятию титула императора, полученному 22 октября 1721 года – 300 лет назад. Эта дата считается днем рождения Российской империи.

КУЛУШЕВСКИ ЗАКРЫВАЕТ ВОПРОС О ВЫХОДЕ ИЗ ГРУППЫ

Второй тайм получился интереснее. Зенитовцы стали действовать интенсивнее и активнее без мяча, и хотя все же меньше владели мячом, у чужой штрафной появлялись чаще. Два опасных момента имел Клаудиньо (лучший в атаке хозяев). В первом случае Малком здорово покатил мяч на ход партнеру, но тот потерял координацию и с острого угла как следует пробить не смог, а во втором Клаудиньо все сделал сам, не без доли везения обыграл защитника и с угла штрафной пробил рядом с дальней штангой.

Вместе с тем и у гостей получаться стало больше. В самом начале тайма Мората разрезал оборону соперника проникающей передачей, но Маккенни проиграл дуэль Станиславу Крицюку. В другом эпизоде вышедший на замену Хуан Куадрадо здорово забежал за спины защитникам и принял черпачок из глубины, но толком по мячу не попал.

В попытке усилить игру Аллегри сделал тройную замену, выпустив помимо колумбийца Деяна Кулушевски и Артура, а Семак ответил ему появлением Алексея Сутормина (вместо уставшего Караваева) и Сердара Азмуна (вместо бесполезного Дзюбы). Появление иранца позволило окончательно опустить мяч вниз и пытаться разбежаться через свободные зоны в обороне итальянцев.

Периодически питерцам удавались и позиционные атаки. В целом они наиграли на ничью, но все же удержать ее не сумели. На 86-й минуте Кулушевски прибежал в центр штрафной и головой замкнул подачу Маттиа де Шильо с левого фланга. Сложно понять, чья же в этом вина. У Ракицкого и Чистякова были оппоненты (туринцы в концовке здорово сгруппировались в чужой штрафной и за счет одного-единственного приема увезли домой три очка), а Ловрен вроде бы держал зону на ближней штанге. Так или иначе, именно хорвата, видимо, запишут в виновники произошедшего.

Ну, а «Юве» в четвертый раз подряд выигрывает со счетом 1:0 и уходит от «Зенита» в отрыв. «Челси» в параллельной встрече размазал «Мальме» и удержался на первой строчке. Так что борьба за третье место – максимум для команды Семака. Жаль, в нынешней Лиге чемпионов питерцы выглядят куда целостнее, чем в прошлые годы, но слишком уж сильные соперники в группе.

Лига чемпионов Группа H. 3-й тур

«Зенит» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)

Гол: Кулушевски, 86 – 0:1.

«Зенит»: Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Чистяков (Круговой, 88), Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо (Ерохин, 88), Дзюба (Азмун, 61).

«Ювентус»: Щенсны, де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Сандро (Куадрадо, 58), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза, Мората (Кин, 76).

Предупреждения: Барриос, 30. Караваев, 46. Артур, 60. Рэмси, 90+4.

Судья: Шерер (Швейцария).

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