И снова не хватило чуть-чуть. «Зенит» в концовке упустил ничью в матче с «Ювентусом»

ОСТОРОЖНЫЙ СЕМАК ПРОТИВ РАЦИОНАЛЬНОГО АЛЛЕГРИ
Вслед за проведшим очень добротный матч, но проигравший «Лестеру» «Спартаком» на поле вышел «Зенит» (командам проводить очную встречу в воскресенье). Его соперником был даже более статусный и опытный «Ювентус», оставляющий в нынешнем сезоне очень неоднозначное впечатление. В последних матчах туринцы стабильно берут по три очка, но их игра отнюдь не радует. Матч полностью подтвердил этот тренд.
Противостояние со «старой синьорой» будет ключевым для питерцев в борьбе за выход из группы, поэтому в первой встрече при своих трибунах требовалось побеждать. Но и рисковать было нельзя – если пропустить первыми, отыграться будет практически невозможно. Поэтому Сергей Семак выставил тройку центральных защитников Деян Ловрен – Дмитрий Чистяков – Ярослав Ракицкий. Возвращение хорвата позволило вернуть в центр поля Вильмара Барриоса, так что у своих ворот можно было ожидать надежной игры.
Отметим также долгожданное выздоровление Вячеслава Караваева и отсутствие в нападении Сердара Азмуна. Выбирая между ним и набравшим хорошую форму Артемом Дзюбой, наставник россиян остановился на кандидатуре соотечественника, которого из глубины поддерживали бразильцы Клаудиньо и Малком.
У итальянцев отсутствовали Пауло Дибала и Адриен Рабьо. Массимилиано Аллегри тоже не понравилось, как в выходные в матче с «Ромой» действовали в нападении Федерико Кьеза и Мойзе Кин, и он первого отправил на левый фланг, а второго заменил на Альваро Морату. Кроме того, итальянский наставник перешел с 4-4-2 на 4-3-3, отчего из состава выпал Хуан Куадрадо. Вместо него в тройке полузащитников вышел Уэстон Маккенни. Также стоит сказать о возвращении восстановившегося после травмы Матейса де Лигта.
ЛУЧШЕЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ – БАННЕР БОЛЕЛЬЩИКОВ
Как и следовало ожидать, первый тайм получился сколь равным, столь и скучным. Итальянцы больше владели мячом, но действовали беззубо и били по воротам издалека. То же самое можно сказать и про хозяев – самым опасным моментом за 45 минут стал удар Клаудиньо из-за пределов штрафной. Мяч вылетел из частокола защитников и был так лихо закручен, что Войцех Щенсны справился с ударом не без труда. А у гостей самым острым выглядел удар Кьезы с угла штрафной мимо дальней штанги.
Добавим, что ставка на Дзюбу не оправдывала себя. Даже если ему удавалось выиграть верховую борьбу, скинуть мяч было особо некому, а разогнать атаку на скорости он в силу возраста уже не в состоянии. В центре штрафной защитники «Юве» с ним спокойно справлялись, а в других зонах Артеме делать было нечего. 25 процентов передач точности – такое увидишь не часто, а если точнее – 1 из 4. Очень наглядный показатель активности.
И еще. В игре «Зенита» был заметный перевес на левый фланг, где здорово действовал Дуглас Сантос. Особенно хорош он был в обороне, ничего не давая сделать Бернардески, но и вперед питерцы чаще двигались именно через бразильца. Во всяком случае, по сравнению с Караваевым, который очевидно чувствовал себя не в своей тарелке (13 касаний россиянина против 45 бразильца).
Так что самым ярким до перерыва был перформанс местных болельщиков, вывесивших красочный баннер, посвященный Петру I и его принятию титула императора, полученному 22 октября 1721 года – 300 лет назад. Эта дата считается днем рождения Российской империи.
КУЛУШЕВСКИ ЗАКРЫВАЕТ ВОПРОС О ВЫХОДЕ ИЗ ГРУППЫ
Второй тайм получился интереснее. Зенитовцы стали действовать интенсивнее и активнее без мяча, и хотя все же меньше владели мячом, у чужой штрафной появлялись чаще. Два опасных момента имел Клаудиньо (лучший в атаке хозяев). В первом случае Малком здорово покатил мяч на ход партнеру, но тот потерял координацию и с острого угла как следует пробить не смог, а во втором Клаудиньо все сделал сам, не без доли везения обыграл защитника и с угла штрафной пробил рядом с дальней штангой.
Вместе с тем и у гостей получаться стало больше. В самом начале тайма Мората разрезал оборону соперника проникающей передачей, но Маккенни проиграл дуэль Станиславу Крицюку. В другом эпизоде вышедший на замену Хуан Куадрадо здорово забежал за спины защитникам и принял черпачок из глубины, но толком по мячу не попал.
В попытке усилить игру Аллегри сделал тройную замену, выпустив помимо колумбийца Деяна Кулушевски и Артура, а Семак ответил ему появлением Алексея Сутормина (вместо уставшего Караваева) и Сердара Азмуна (вместо бесполезного Дзюбы). Появление иранца позволило окончательно опустить мяч вниз и пытаться разбежаться через свободные зоны в обороне итальянцев.
Периодически питерцам удавались и позиционные атаки. В целом они наиграли на ничью, но все же удержать ее не сумели. На 86-й минуте Кулушевски прибежал в центр штрафной и головой замкнул подачу Маттиа де Шильо с левого фланга. Сложно понять, чья же в этом вина. У Ракицкого и Чистякова были оппоненты (туринцы в концовке здорово сгруппировались в чужой штрафной и за счет одного-единственного приема увезли домой три очка), а Ловрен вроде бы держал зону на ближней штанге. Так или иначе, именно хорвата, видимо, запишут в виновники произошедшего.
Ну, а «Юве» в четвертый раз подряд выигрывает со счетом 1:0 и уходит от «Зенита» в отрыв. «Челси» в параллельной встрече размазал «Мальме» и удержался на первой строчке. Так что борьба за третье место – максимум для команды Семака. Жаль, в нынешней Лиге чемпионов питерцы выглядят куда целостнее, чем в прошлые годы, но слишком уж сильные соперники в группе.
Лига чемпионов Группа H. 3-й тур
«Зенит» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)
Гол: Кулушевски, 86 – 0:1.
«Зенит»: Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Чистяков (Круговой, 88), Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо (Ерохин, 88), Дзюба (Азмун, 61).
«Ювентус»: Щенсны, де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Сандро (Куадрадо, 58), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза, Мората (Кин, 76).
Предупреждения: Барриос, 30. Караваев, 46. Артур, 60. Рэмси, 90+4.
Судья: Шерер (Швейцария).