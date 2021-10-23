Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак» за явным преимуществом

- Итак, главный матч тура, а, возможно, и октября пройдет в Санкт-Петербурге. Вопрос поставлю так: есть ли шансы у «Спартака»?

- «Зенит» обыграет «Спартак» за явным преимуществом. Более того, если будут играть Литвинов и Рассказов, то будет разгром. Если Литвинова не поставят, а сыграют в опорной зоне Зобнин и Умяров, разгрома не будет. Но «Спартак» все равно проиграет.

- Опорная зона в «Спартаке» проваливается?

- Именно так. Это самая проблемная зона в сегодняшнем «Спартаке». И самое слабое звено в этой зоне - Литвинов. И он еще умудряется после игры с «Лестером» пожалеть Рассказова.

Калиниченко после этого матча сказал, что проблемы у «Спартака» возникли, когда Жиго уходил в опорную зону.

Да, Жиго не совсем правильно играл в некоторых моментах. Но он и Рассказов оставались один на один с соперниками, из-за того, что опорная зона проваливалась. И это итог игры Литвинова. Я не понимаю, почему его постоянно ставят в состав. С ним обыгрываются другие футболисты, это, как на тренировке, Литвинов играет нейтрального в квадрате. И все.

- То есть, вы не даете «Спартаку» ни единого шанса?

- С какой стороны не смотри, «Зенит» выиграет. У меня такое впечатление, что «Зенит» специально проиграл «Сочи» и «Арсеналу», это, как играются с котом Барсиком. На веревочке бросают ему приманку, чтобы он с ней поиграл, потом за веревочку дергают.