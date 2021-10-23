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Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак» за явным преимуществом
23 октября 23:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак» за явным преимуществом

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему «Зенит» обыграет «Спартак».

- Итак, главный матч тура, а, возможно, и октября пройдет в Санкт-Петербурге. Вопрос поставлю так: есть ли шансы у «Спартака»?
- «Зенит» обыграет «Спартак» за явным преимуществом. Более того, если будут играть Литвинов и Рассказов, то будет разгром. Если Литвинова не поставят, а сыграют в опорной зоне Зобнин и Умяров, разгрома не будет. Но «Спартак» все равно проиграет.

- Опорная зона в «Спартаке» проваливается?
- Именно так. Это самая проблемная зона в сегодняшнем «Спартаке». И самое слабое звено в этой зоне - Литвинов. И он еще умудряется после игры с «Лестером» пожалеть Рассказова.

Калиниченко после этого матча сказал, что проблемы у «Спартака» возникли, когда Жиго уходил в опорную зону.

Да, Жиго не совсем правильно играл в некоторых моментах. Но он и Рассказов оставались один на один с соперниками, из-за того, что опорная зона проваливалась. И это итог игры Литвинова. Я не понимаю, почему его постоянно ставят в состав. С ним обыгрываются другие футболисты, это, как на тренировке, Литвинов играет нейтрального в квадрате. И все.

- То есть, вы не даете «Спартаку» ни единого шанса?
- С какой стороны не смотри, «Зенит» выиграет. У меня такое впечатление, что «Зенит» специально проиграл «Сочи» и «Арсеналу», это, как играются с котом Барсиком. На веревочке бросают ему приманку, чтобы он с ней поиграл, потом за веревочку дергают.

Если б «Зенит» обыграл «Сочи» и «Арсенал», чемпионат можно было бы заканчивать. Отправлять Кубок и золотые медали в Питер. А так «Зенит» играет с соперниками в догонялки. Сегодня «Зенит» объективно выше на голову всех в премьер-лиге.

АНОНС

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00. Трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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