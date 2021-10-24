Будничный Эль Класико без Месси и Роналду. Алаба принес «Реалу» победу над «Барселоной»

У Карло Анчелотти (он ни разу не побеждал на «Камп Ноу») тоже хватает кадровых потерь. Нет Иско и Гарета Бэйла, Эден Азар и Дани Карвахаль только залечили болячки и остались на скамейке. Тем не менее, состав сливочных выглядел привычно, и что особенно важно – в середине поля, где действуют Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич.

У Рональда Кумана серьезные потери в атаке. Нет травмированных Мартина Брэйтуэйта и Усмана Дембеле, а Антуан Гризманн еще летом уехал в «Атлетико». Так что справа в нападении голландец вынужден выпускать номинального защитника Сержиньо Деста. Поступил он так и на сей раз. Куману не позавидуешь. И так каждую неделю его отправляют в отставку, а тут еще и главный матч осени играть не оптимальным составом. Серхио Агуэро и Люк де Йонг остались в запасе.

Это Эль Класико вне зависимости от исхода было обречено стать историческим, ведь впервые с 2004 года за команды не выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду. Тут надо сделать сноску, что два матча – в 2007-м и 2018 годах – все-таки прошли без их участия (португальца не было в «Реале», а аргентинец был травмирован), но только теперь они в принципе покинули команды. Очередное подтверждение тому, что ушла эпоха. Теперь настает время новых молодых звезд Ансу Фати и Винисиуса Жуниора.

Эль Класико открывал сумасшедшее футбольное воскресенье. Об этой игре в Испании, как и всегда, говорили в течение всей недели. Ожиданиями поделились, наверное, все звезды обоих клубов последних лет – от Роналдиньо и Карлеса Пуйоля до Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма. Самуэль Это’О даже договорился до того, что это противостояние круче финала Лиги чемпионов. Что, в общем, не так уж далеко от правды.

АЛАБА: ПЕРВЫЙ КЛАСИКО – ПЕРВЫЙ ГОЛ

В игровом смысле тренеры друг другу больших сюрпризов не приготовили. Сине-гранатовые привычно стремились владеть мячом, а мадридцы искали впереди на краях быстроногих бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго. Хозяева к этим выпадам были готовы, и чтобы не соревноваться с соперниками в скорости, перекрывали мадридцам кислород уже на чужой половине поля. Ключевой игрок «Реала» при выходе из обороны – Модрич. На нем каталонцы и сконцентрировались, бросая в прессинг хорвата сразу по несколько игроков. В результате мяч ушел к Кроосу, которого персонально контролировал Гави (самый молодой игрок основы в Эль Класико в XXI веке).

Тем не менее, Винисиус настолько реактивный (в одном забеге развил скорость до 35 км в час) и техничный, что наглухо закрыть его невозможно. Уж несколько забросов ему на ход всегда пройдут. С его фланга «Реал» и стал создавать остроту, но в первом случае прострел у вингера не получился, во втором его падению в штрафной не поверил арбитр, а в третьем он забрался в офсайд. Забавно, что лайнсмен ждал окончания эпизода и не поднимал флаг, наблюдая как Винисиус дважды обыгрывает Марка-Андре тер Штегена.

В итоге первый законный голевой момент был создан у ворот Тибо Куртуа, полностью ставший результатом замысла Кумана. Он поменял местами Мемфиса Депая (вышел слева в нападении) и Ансу Фати (занял позицию в центре атаки). Таким образом француз оказался с глазу на глаз с Лукасом Васкесом, и через эту зону хозяева пытались вскрыть оборону соперника. Прорвавшись по краю, он здорово прострелил в центр, а Фати пропустил мяч набегавшему Десту, но голландцу не хватило атакующих навыков он метров с девяти пробил над перекладиной.

У «Реала» ситуация прямо противоположная. Если у каталонцев в атаке играет защитник, то у мадридцев в обороне играет атакующий полузащитник Давид Алаба. Он и сделал первый гол – перехватил мяч у своей штрафной у неудачно обработавшего его Депая, помчался вперед, создав большинство на фланге Винисиуса, получил передачу от Родриго и с линии штрафной великолепно пробил в дальнюю девятку. Единственное попадание в створ на две команды за тайм стало результативным.

Видео можно посмотреть тут.

«Барселона» выводов не сделала – все так же медленно контролировала мяч и хотя сразу после гола на несколько минут прижала соперника к штрафной, в актив может занести себе только удары Жерара Пике (головой мимо дальней штанги) и Фати (в ногу Алабе). В результате создав чуть больше остроты и нанеся в два раза больше ударов (6 против 3), хозяева ни разу не попали по воротам и ушли на перерыв, проигрывая в счете.

АНЧЕЛОТТИ ПОБЕЖДАЕТ НА «КАМП НОУ», А КУМАН ПРИБЛИЖАЕТ ОТСТАВКУ

В перерыве Куман заменил не справлявшегося с Винисиусом Оскара Мингесу на Филипе Коутиньо. Он занял позицию в нападении, а в оборону опустился Дест. Это решение виделось логичным изначально. Довольно странно, что голландец не стал играть так с первых минут, а повторил прием, который не очень здорово работал в предыдущем туре с «Валенсией». Фати и Депай также поменялись местами.

Поначалу казалось, что ход должен сработать. Каталонцы немало времени проводили у чужой штрафной и получили право требовать пенальти, когда Кроос в верховом единоборстве с Френки де Йонгом неудачно выставил руку, в которую попал мяч, однако арбитр Хосе Санчес Мартинес наградил только желтой карточкой особенно активно возмущавшегося Жерара Пике. Наверняка этот эпизод вызовет после игры массовые дискуссии. А «Реал», снова отсидевшись в обороне, стал совершать опасные набеги на штрафную тер Штегена. Временами он не уступал сопернику даже в контроле мяча.

Показательный момент в отношении проблем обеих команд произошел в середине второго тайма. Контратака сливочных не завершилась ничем, но тройка атакующих Винисиус, Родриго и Карим Бензема совершенно не торопилась возвращаться. Вот только и «Барса» этим никак не воспользовалась, не попробовав внедриться даже в финальную треть поля, хотя времени для этого хватало.

В концовке Лукас Васкес удачно сыграл на добивании в контратаке, а Серхио Агуэро на 7-й компенсированной минуте отыграли один мяч. И все же в целом Эль Класико получился довольно будничным. Ему не хватило эмоций, драйва, драматургии и даже звезд. Да и забитые под завязку трибуны следили за происходящим без особой страсти. «Барселона» и «Реал» предстали просто хорошими командами, поставившими во главу угла результат и старавшимися не рисковать. А творцов, способных взорвать игру одним действием, какими были Месси и Роналду, у них не оказалось. Точнее, у «Реала» в одном-единственном эпизоде нестандартно сыграл Алаба, и это принесло Анчелотти первую в карьере победу на «Камп Ноу». А Куман проиграл третье Класико подряд и сделал еще один шаг к увольнению.

Чемпионат Испании. 10-й тур

«Барселона» - «Реал» - 1:2 (0:1)

Голы: Алаба, 32 – 0:1. Васкес, 90+4 – 0:2. Агуэро, 90+7 – 1:2.

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Эрик Гарсия, Пике, Альба, Бускетс, Гави, Ф. де Йонг (Серхи Роберто, 77), Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Ф. Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Родриго (Вальверде, 72; Карвахаль, 90+2), Винисиус (Асенсио, 87), Бензема.

Предупреждения: Пике, 58. Ф. Менди, 80.

Судья: Хосе Мартинес (Испания).