Почему Виторию выводят из-под удара? За кого сегодня играют болельщики «Спартака»

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!»

Это заявление «Фратрии» в твиттере после катастрофической воскресной игры красно-белых с «Зенитом». Гневная реакция, расстроенные чувства, боль за клуб… Как грамотно перевели стрелки знающие люди от заказчиков спартаковского беспредела к обычным исполнителям. Всем ведь понятно, что далеко не в одних игроках дело. И скорее всего не в них. Все знают — в ком конкретно. Но об этом молчат.

Мы видели недавно, как достойно играли за сборную спартаковцы Бакаев и Джикия. Как хорош был Мозес в матчах с «Наполи» и «Лестером». Какую шикарную игру провел в Неаполе Промес, единственный гол в Питере также на счету голландца. Все они разом стали никчемными, ненужными людьми?

С чего бы это? Тут есть повод для подозрений, что все эти письма пишут граждане, вхожие в спартаковские VIP-ложи. Выполняют задания партии, направляя политически неграмотных младших товарищей, объясняя, кого надо на арене поддерживать, а кого ругать. Вот и нет единства внутри болельщиков красно-белых. Жаль, будь иначе, давно смели бы гнойник на теле своей любимой команды.

На днях нашумела история с избиением бывшим лидером «Фратрии» журналиста РБК. Парень занимался своей работой после игры красно-белых с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы, снимал на телефон выход из VIP-ложи на тушинской арене. Очевидно в надежде, что появится кто-то из медийных персон, ему зададут на ходу один-два вопроса, а випчик что-нибудь промычит в ответ. Ролик посмотрят, день пройдет не зря.