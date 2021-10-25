Почему Виторию выводят из-под удара? За кого сегодня играют болельщики «Спартака»

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!»
Это заявление «Фратрии» в твиттере после катастрофической воскресной игры красно-белых с «Зенитом». Гневная реакция, расстроенные чувства, боль за клуб… Как грамотно перевели стрелки знающие люди от заказчиков спартаковского беспредела к обычным исполнителям. Всем ведь понятно, что далеко не в одних игроках дело. И скорее всего не в них. Все знают — в ком конкретно. Но об этом молчат.
Мы видели недавно, как достойно играли за сборную спартаковцы Бакаев и Джикия. Как хорош был Мозес в матчах с «Наполи» и «Лестером». Какую шикарную игру провел в Неаполе Промес, единственный гол в Питере также на счету голландца. Все они разом стали никчемными, ненужными людьми?
С чего бы это? Тут есть повод для подозрений, что все эти письма пишут граждане, вхожие в спартаковские VIP-ложи. Выполняют задания партии, направляя политически неграмотных младших товарищей, объясняя, кого надо на арене поддерживать, а кого ругать. Вот и нет единства внутри болельщиков красно-белых. Жаль, будь иначе, давно смели бы гнойник на теле своей любимой команды.
На днях нашумела история с избиением бывшим лидером «Фратрии» журналиста РБК. Парень занимался своей работой после игры красно-белых с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы, снимал на телефон выход из VIP-ложи на тушинской арене. Очевидно в надежде, что появится кто-то из медийных персон, ему зададут на ходу один-два вопроса, а випчик что-нибудь промычит в ответ. Ролик посмотрят, день пройдет не зря.
В итоге же нарвался на товарища Валентина Коршунова в легком подпитие, который решил распустить руки. Теперь экс-директор фан-клуба «Спартака» арестован на пару месяцев, а там может и по уголовной статье сесть. Но нас не процесс над персонажем интересует. Любопытно то, что такие граждане делают в спартаковском ВИПе? Если это лидер фанатский, то должен все-таки держать дистанцию от руководства клуба. Быть в гуще болельщиков после досадного поражения. Но в том-то и дело, что авторитеты крупных фанатских объединений давно подсели на подкорм от клубной кассы. Им не успех команды интересен, а свой личный.
Они слились с холуями больших боссов, выполняющих всевозможные менеджерские функции, потому и вхожи в клубные ложи, что делают работу по сдерживанию недовольных в среде фанатов. Посмотрите, как ведут себя болельщики «Локомотива», когда чувствуют угрозу для своей команды от действий руководства. Бьют сразу в набат, мобилизуются, устраивают акции на арене. И пока не добиваются устранения причин, отправляющих клуб по направлению к дну турнирной таблицы, не успокаиваются. Твердо держат позицию. Если надо, то год-два-три, как было в печально-памятные времена правления Ольги Смородской. Или же в недавнее правление парочки Мещеряков — Кикнадзе, выпроводившей некрасиво из клуба его легенду Юрия Семина.
Справились же, сдюжили, в том числе и своими усилиями добились того, что выжили из команды случайных людей. У спартачей давно все не так. Клуб штормит и деградирует, а фанаты кричат что-то про шлюху, оскорбляя почем зря красивую и всем известную спартаковскую даму. Пускают пыль в глаза: мол, мы «Спартак» в обиду не дадим, а дальше начинают защищать тренера Виторию, проводя в жизнь линию руководства красно-белых.
За какие заслуги они его защищают? Что он выиграл на своем веку, чтобы испытывать к заезжему варягу такое уважение — отстаивая его на фоне ужаснейшей игры? Не кажется это подозрительным? Кажется. Так оно и есть. Нормальный фанат к португальцу отнесется настороженно и выжидательно. С чего его хвалить. Но они хвалят.
Пока они были едины — были непобедимы. Сейчас же ничуть не лучше своих футболистов, не имеющих ни чести, ни достоинства. Продались клубному руководству. Променяли идеалы на различные привилегии. Нет того, кто всколыхнул бы это болото на трибунах. Массовка тупо пляшет под чужую навязанную из вне пластинку. Поворчит немного и снова идет слушать надоевшую музыку.
Этому кругу нет конца. И нет никого, кто готов был бы его разорвать. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.