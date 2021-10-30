Слуцкий – специалист по ЦСКА. «Рубин» прервал серию без побед в матче с командой Березуцкого

Близкий товарищ Слуцкого Алексей Березуцкий, под его руководством и игравший, и тренировавший, в том числе за границей, удивительно эффективно стартовал в чемпионате в своем первом самостоятельном сезоне. ЦСКА не впечатляет по игре и даже не имеет какого-то ярко выраженного подчерка, но в последних матчах стабильно превосходит соперников в каких-то нюансах, позволяющих набирать очки.

Например, в центре обороны не оказалось Филипа Уремовича, и в паре с Монтассаром Тальби вышел опорник Оливер Абильгор. По цепочке на позицию швейцарца сместился атакующий полузащитник Сеяд Хакшабанович, а в зону под нападающим с фланга передвинулся Адерс Дрейер. Соответственно, на правом краю вышел Солтмурад Бакаев. Для него это всего лишь пятый выход в основе в нынешнем сезоне РПЛ.

Нервничать тренеру было от чего. В трех последних матчах против ЦСКА его команда не проигрывала, но кажется, столь проблемной при нем она не была никогда. Мало того, что в 10 последних играх у казанцев всего одна победа, что явно не добавляет футболистам уверенности, так еще и кадровые проблемы аховые – нет сразу группы важных игроков, что привело к серии перестановок.

Встреча с главной командой в своей тренерской карьере для Леонида Слуцкого всегда была особенной. До сих пор у него в стане армейцев хватает хороших знакомых, о чем он с удовольствием вспомнил перед стартовым свистком. С Аланом Дзагоевым он даже в шутку сымитировал борцовский прием. В общем, настроение было хорошим, и все были рады друг друга видеть. Однако с началом матча Слуцкий закачался на скамейке запасных.

Березуцкий явно не является догматиком. На сей раз специально под Хвичу Кварацхелия он отрядил на правый фланг обороны Кирилла Набабкина, а Марио Фернандеса перевел на край полузащиты. Смысл, вероятно, был в том, чтобы против грузинского дриблера всегда были два сильных в отборе оппонента. Эта перестановка повлекла за собой другую – Федор Чалов с края ушел на позицию под нападающим, откуда помогал Антону Заболотному, регулярно подтягиваясь к нему на одну линию.

Предугадать игровой план Березуцкого практически невозможно, и это сильная сторона редко доминирующей команды. Армейцы в первой половине тайма имели преимущество и даже забили быстрый мяч – ставший осенью лидером команды Чидера Эджуке проскочил мимо Тальби и легко переиграл Юрия Дюпина, но гол был отменен из-за того, что находившийся в офсайде Заболотный заблокировал рвавшегося наперерез Георгия Зотова. Хотя мяча он не коснулся, решение Владислава Безбородова выглядит справедливым. Или как минимум объяснимым.

Со временем хозяева отодвинули мяч от штрафной и даже провели несколько атак на ворота Игоря Акинфеева, но ничего конкретного не создали. Было падение Хвичи в штрафной (Безбородов показал желтую за симуляцию), проход Бакаева (первый удар в Акинфеева, второй мимо ворот) да серия дальних попыток проверить вратаря. Так что в целом нулевая ничья к перерыву вполне закономерна. На гол никто не наиграл.

ПОЧЕМУ КОСТЮКОВ ЛУЧШЕ ИВАНА ИГНАТЬЕВА

В перерыве Березуцкий заменил коллекционера желтых карточек Максима Мухина (в первом тайме он получил уже шестое предупреждение за 12 сыгранных матчей) на Георгия Щенникова, переведя таким образом Ивана Облякова в центр поля. Как ни странно, мяч у армейцев стал держаться хуже, и Березуцкому пришлось выпускать вместо Чалова лучшего распасовщика команды Алана Дзагоева.

Выход Алана заметно добавил интеллекта атакам гостей, но нестандартных ходов и последнего паса им не хватало, а удары в основном наносились из полупозиций. Запомнился лишь хороший прыжок Заболотного после подачи с правого фланга – Дюпин в красивом прыжке мяч забрал. «Рубину» тоже не хватает креатива. Чаще других мяч получал Хакшабанович, но он располагался слишком далеко от ворот, чтобы придумать что-то опасное, а игравший ближе к воротам Дрейер потерялся и с мячом встречался нечасто.

В последние 20 минут команды уже боялись рисковать и остаться совсем без очков по итогам этого матча. Да еще и устали. Поэтому стали допускать большой процент брака и вообще больше думали о том, чтобы не совершить роковую ошибку, чем сотворить чудо. Ни тем ни другим не хватало игрока, готового взять на себя ответственность и инициативу, потому что и обладающих духом победителей футболистов в составах нет.

Тем удивительнее, что уже в компенсированное время хозяева все-таки забили. Хозяевам на помощь пришел стандарт. Вышедший на замену Михаил Костюков, чье преимущество перед Иваном Игнатьевым Слуцкий объяснял более классной игрой на втором этаже, отозвался на подачу Хакшабановича после розыгрыша углового, опередил защитников и ударом головой расстрелял Акинфеева. Не сказать, что «Рубин» по этой игре заслужил победу, а ЦСКА – поражение, но казанцам повезло чуть больше. Они прервали серию из пяти матчей без побед подряд, а армейцы упустили возможность выйти на чистое второе место.

РПЛ

13-й тур

«Рубин» - ЦСКА – 1:0 (1:0)

Гол: Костюков, 90+1.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Абильгор, Самошников, Хван Им Бом, Хакшабанович, С. Бакаев (Мусаев, 86), Дрейер, Кварацхелия, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Фернандес, Мухин (Щенников, 46), Зайнутдинов, Эджуке (Яковлев 74), Чалов (Дзагоев, 64), А. Заболотный (Ахметов, 90+2).

Предупреждения: Мухин, 29. Кварацхелия, 37. А. Заболотный, 54. Зайнутдинов, 67. Набабкин, 86. Дюпин, 90+5.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).