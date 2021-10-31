Андрей Червиченко: В «Спартаке» треть игроков валяет дурака, треть – не тянет, только треть пашет

- За кого болели в игре «Спартак» - «Ростов»?

- Конечно, за «Ростов». Там у меня друзья, партнеры, команда из родного города, а в «Спартаке» у меня друзей нет. Да, когда-то работал в «Спартаке», но это не значит, что теперь всю жизнь должен за него болеть. Я также трепетно вспоминаю и свою работу в «Химках». И что, я теперь всю жизнь должен болеть за «Химки»?

- Посмотрим на матч со стороны «Спартака». Как вам его игра?

- Слушайте, комментаторы надоели: весь матч десять предложений про «Спартак» и одно про «Ростов». До гола твердили, какой «Спартак» проблемный. После забитого гола – что «Спартак» вернулся. А после пропущенного не успели ничего рассказать – матч закончился.

Это когда-то «Спартак» приезжал в любой город, и местная команда считала за счастье, если ей удастся отбиться, сыграть вничью. Давно уже такого нет. Теперь в играх со «Спартаком» нужно плясать от соперников. Теперь все приезжают в Москву за победой.

И эта ничья в пользу «Спартака». Это не «Ростов» отскочил, а «Спартак», хотя ростовчане и забили на последней минуте. «Ростов» смотрелся лучше, опасных моментов создал больше. Если б Полоз из двух выходов на вратаря использовал один… А Глебов обводить вратаря не стал, а просто перекинул Селихова.

Сразу после игры посыпались обвинения на Селихова, Рассказова. А что должен был делать Рассказов в моменте с Глебовым – ногу ему оторвать?