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«Зенит» для внутреннего пользования
31 октября 06:30
автор: Николай Яременко

«Зенит» для внутреннего пользования

Смотреть на этот «Зенит» было неинтересно, признает главный редактор «Советского спорта».

Да, болельщики после 7:1 и 4:1 будут счастливы и будут снова грезить не золотыми медалями (чего уж там, дело привычное), а еврокубками (забавно, что в гимне «Зенита» поется, что команда снова возьмет Кубок УЕФА - при том, что этого турнира давным-давно уже нет). Но такой «Зенит» ровным счетом никаких дополнительных аргументов не привёл к своему лигочемпионскому будущему. Перемещающийся пешком в чужой штрафной Дзюба может только Шунину заталкивать мячи в ворота. С «Юве» такое, извините, не проканает.

А глядя на субботние муки Селихова (особенно в первом тайме, когда мандраж вообще не покидал вратаря «Спартака»), понимаешь, что с очень высокой степенью вероятности та же судьба может быть уготована и вратарям другого московского клуба.

Для очень многих совершенно очевидно, что Антон Шунин едет с ярмарки. Не знаю, что он умеет такого делать на тренировках, но с Лещуком в рамке всем болельщикам как-то спокойнее. Но вопрос: что ещё должен сделать Лещук, чтобы стать первым номером? Сколько ещё должен пропустить Антон, чтоб первым номером перестать быть?

А ведь чем дольше ситуация будет именно такой, тем выше вероятность, что очень скоро «Динамо» вместо крепкого тыла на линии ворот получит обратное - минус два вратаря.

Но вернемся к «Зениту» и его крупной победе. Да, счет остается на табло. Но уж характера игры он точно никак не отражает. «Динамо» показало остальным, как играть с питерскими, используя высокий прессинг. Столичные умело вынуждали местных делать только длинные передачи. «Динамо» успешно запирало «Зенит» в его трети поля. И не «Зенит» изматывал «Динамо» в первые полтора тайма – скорее, наоборот. А вот дальше вышел Дзюба. Тут – отдельная история. Гол, который он забил, немного нелеп, но это гол, по сути решивший судьбу встречи.

Многие наблюдатели отмечают это уникальное качество Артема Дзюбы - начинать играть в футбол, когда нужно что-то кому-то доказывать. Другое дело, что даже доказательства он подает хамовато, вытирая ноги о многих. Комментировать сказанное им после игры я лично считаю излишним. Говорить про Миллера «только один человек не отвернулся от меня» - это некрасиво и по отношению к Черчесову, который раз за разом возвращал человека сомнительных моральных качеств в сборную, и много к кому еще. Вам надо про «Арсенал» сезона-2017/2018 напоминать и разговоры тульского губернатора Дюмина с самыми разными людьми? Многие вписывались за Дзюбу, но язык работает только в отношении тех, кто сейчас ближе и в конкретную минуту нужнее.

Но повторимся: то, чего достаточно на турнире внутреннего пользования, никак не хватает в Европе. Увы, голубой лев в полночь превращается в тыкву. И это, похоже, проблема нерешаемая.

А «Динамо»? Боролись, старались, прессинговали. Вряд ли кто будет спорить с тем, что при счете 1:1 смотрелись симпатичнее питерских. Уж вынос «Спартака» тут ничто не напоминало.

Молодость, у тебя все еще впереди!

Несмотря на ковидные ограничения, многие авторитетные динамовцы приехали на окраину страны поддержать своих.

P.S. СЕРГЕЙ КАРАСЕВ: ИМЯ ДОРОЖЕ

Так получилось, что летел из Питера в Москву в пятницу сразу после игры вместе с арбитром матча Сергеем Карасёвым. Не говорите, что у нас нефутбольная страна – его узнавало полсамолета, подходили поблагодарить за то, что как отработал игру, или просто сфотографироваться. Хотя, конечно, тут поспособствовал, наверное, недавний визит на шоу к Ивану Урганту.

- Как Вы решились поставить пенальти в ворота «Зенита»? – спрашиваю.

- А что тут решаться? Нарушение было – я поставил. Имя дороже.

Сергей Карасев (слева).

источник: «Советский спорт»
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