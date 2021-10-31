«Зенит» для внутреннего пользования

Да, болельщики после 7:1 и 4:1 будут счастливы и будут снова грезить не золотыми медалями (чего уж там, дело привычное), а еврокубками (забавно, что в гимне «Зенита» поется, что команда снова возьмет Кубок УЕФА - при том, что этого турнира давным-давно уже нет). Но такой «Зенит» ровным счетом никаких дополнительных аргументов не привёл к своему лигочемпионскому будущему. Перемещающийся пешком в чужой штрафной Дзюба может только Шунину заталкивать мячи в ворота. С «Юве» такое, извините, не проканает.

А глядя на субботние муки Селихова (особенно в первом тайме, когда мандраж вообще не покидал вратаря «Спартака»), понимаешь, что с очень высокой степенью вероятности та же судьба может быть уготована и вратарям другого московского клуба.

Для очень многих совершенно очевидно, что Антон Шунин едет с ярмарки. Не знаю, что он умеет такого делать на тренировках, но с Лещуком в рамке всем болельщикам как-то спокойнее. Но вопрос: что ещё должен сделать Лещук, чтобы стать первым номером? Сколько ещё должен пропустить Антон, чтоб первым номером перестать быть?

А ведь чем дольше ситуация будет именно такой, тем выше вероятность, что очень скоро «Динамо» вместо крепкого тыла на линии ворот получит обратное - минус два вратаря.

Но вернемся к «Зениту» и его крупной победе. Да, счет остается на табло. Но уж характера игры он точно никак не отражает. «Динамо» показало остальным, как играть с питерскими, используя высокий прессинг. Столичные умело вынуждали местных делать только длинные передачи. «Динамо» успешно запирало «Зенит» в его трети поля. И не «Зенит» изматывал «Динамо» в первые полтора тайма – скорее, наоборот. А вот дальше вышел Дзюба. Тут – отдельная история. Гол, который он забил, немного нелеп, но это гол, по сути решивший судьбу встречи.