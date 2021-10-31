Алексей Стукалов: Агаларов только в начале пути

- Как вы оцениваете прошедший матч?

- Мы сейчас находимся в таком положении, что нас спасают только победы. Две предыдущие встречи команда провела неплохо, но там мы упускали три очка. Если говорить конкретно по игре, первый тайм сложился для нас не так, как планировали. Соперник владел преимуществом, но опасных голевых ситуаций у наших ворот не возникало. После перерыва мы перестроились. Первые полчаса второго тайма «Уфа» сыграла образцово. Мы забили мяч и создали еще несколько опасных моментов. После этого «Ахмат» перестроился на игру в четыре защитника, а мы снова вернулись на схему 3-5-2. Концовку матча пришлось дотерпеть. Хочу поздравить с победой наших болельщиков и команду.

- О чем вы говорили с ребятами в перерыве встречи, что потом ваша команда увеличила скорость, стала играть больше в атаку и появились опасные моменты у ворот «Ахмата»?

- На нас давит результат. Было заметно, что ребята играют скованно. Поэтому в перерыве мы попытались немножко раскрепостить ребят, и плюс, как я отметил, изменили игровую структуру. Мы добавили скорости в атаке, потому что и Урунов, и Кротов стали располагаться на более фланговых позициях. Оттуда и пошли голевые моменты.

- Агаларов снова забил. Уже можно сказать, что он стал топовым форвардом РПЛ?