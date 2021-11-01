Когда еще обыгрывать «Ювентус», если не сейчас? «Зенит» едет в Турин за победой

«Зенит» подходит к гостевому матчу с «Юве» в отличной форме. В РПЛ разгромлены извечный соперник – «Спартак» (7:1) и конкурент по турнирной таблице «Динамо» (4:1). После 13-го тура чемпионата России отрыв от второго места клуб из Санкт-Петербурга увеличил до расстояния двух побед. Но главное – питерцы преодолели проблему с плохой реализацией создаваемых моментов, от которой страдали в начале месяца, наколотив за два последних матча 11 голов.

Особенно радует форма Клаудиньо, который на глазах превращается в лидера сине-бело-голубых. Бразилец освоился, креативит в атаке, отрабатывает в обороне, а с его отменным ударом уже познакомился не один вратарь российской премьер-лиги. Вот и в поединке с бело-голубыми он не только открыл счет, но мог оформить дубль, не попади в крестовину.

Хорош Сердар Азмун. После небольшого спада иранец снова в полном порядке. Сергей Семак, похоже, окончательно разбил его связку с Артемом Дзюбой. Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов России по голам (144) выходит большей частью на замену, чем крайне недоволен. Но Дзюба по-прежнему много забивает, что не может не радовать.

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Проблемы у «Зенита» перед ответной игрой есть. Пока непонятно, сможет ли сыграть в Турине Малком. В первом матче с итальянским грандом бразильский полузащитник получил травму, после чего не играл. Жаль, та встреча со «Старой синьорой» в его исполнении была очень приличной. Семак заявил, что в ближайшие дни Малком будет тренироваться с ограничениями, но надеется на него в туринском матче.

По словам тренера, не помогут «Зениту» в ближайшем поединке Лиги чемпионов Оздоев, Кузяев и Дуглас Сантос. Магомед в ближайшее время начнет тренироваться вместе с командой, но пропустил он много, так что на восстановление кондиций уйдет не одна неделя. Дуглас повредил мышцы бедра в игре со «Спартаком». Не было его в составе с «Динамо» (как и затемпературившего Кругового), не полетел легионер и в Турин, где чемпиону России нельзя проигрывать, если хочет сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Они еще не потеряны, несмотря на два поражения с минимальным счетом 0:1 «Челси» и «Ювентусу». Итальянцы сейчас не в лучшей форме. Команда Массимилиано Аллегри проиграла два последних матча в Серии А – дома «Сассуоло» и в прошедшую субботу в гостях «Вероне» - по 1:2. Девятое место в чемпионате побудило Аллегри назвать «Юве» середняком. Так оно и есть. Отрыв от лидеров – «Наполи» и «Милана» уже 13 очков, а по потерянным так и вовсе 16. Но в Лиге чемпионов именно тиринцы возглавляют группу, выиграв все три матча.

Еще одна победа обеспечит «Ювентусу» досрочный выход в плей-офф турнира. Помешать этому Семак и компания вполне способны. Домашний матч был равным, не наиграл в нем «Зенит» на проигрыш, хотя обидно пропустил в концовке от вышедшего на замену Кулусевски. Характерно, что почти все свои победы «Старая синьора» одерживала с разницей в один гол, лишь шведский «Мальме» в группе ЛЧ был разгромлен 3:0.

Да, «Юве» по-прежнему представляет грозную силу, несмотря на все свои проблемы. У команды хороший состав, но нет у топ-клуба былой мощи и запаса прочности, что доказывают игры этого сезона. Когда, как не сейчас, его побеждать? Надо просто сыграть в свой футбол, не робеть в гостевом матче и постараться склонить на свою сторону удачу. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 260 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.