Валерий Карпин: Дзюбу не вызвал из-за того, что не играет в основе «Зенита»

- Дзюба отписался от инстаграма сборной России. Это посыл, что ему больше не интересна сборная? - Не знаю, мне без разницы. У него спросите, будет ли он подписываться на этот инстаграм в будущем.

- Вы сказали, что, возможно, Агаларов и Тюкавин могут быть вызваны в молодежку. Консультируетесь с тренером? - Мы общаемся, разговариваем, некоторых рассматриваем, как ближайший резерв. Есть еще ряд игроков, которых обсуждаем, и на кого рассчитываем, но пока они будут готовиться с молодежкой.

- Вы сказали про опытных игроков. Тогда возникает вопрос про Дзюбу. Рассматривали вариант его довызова? - Нет. Он в прошлый раз, когда мы на него надеялись, сказал, что не готов. Поэтому больше не рассматриваем, и пока не будем.

- Чем вас привлек Сергеев? - Привлек игрой, работоспособностью, самоотдачей, правильными и полезными действиями для команды. Говорю не только про голы, но и про пользу для команды. В «Крыльях Советов» его роль журналисты не так отмечают, больше обращая внимания на голы и передачи.

- Вы вызвали трех нападающих: Смолова, Заболотного и Сергеева. Почему выбрали их? Ведь у них по одному голу в последних матчах, а у Тюкавина и Агаларова по три. - Был сделан выбор в пользу более опытных футболистов. За исключением Сергеева, которого не было в сборной, эти люди уже играли в национальной команде. Тюкавин и Агаларов будут выступать в молодежке. Они всегда под рукой. У нас еще матчи клубов в еврокубках и чемпионате, поэтому могут быть изменения в списке. Эти ребята могут оказаться и в первой сборной.

- После октябрьского сбора говорили, что допускаете, что Дзюба снова откажется, и напишите ему, набрал ли он форму. Если ответит, да, тогда включите Артема в расширенный список. Я правильно понимаю, что вы не писали ему вопрос, набрал ли он форму сейчас?

- Правильно понимаете.

- Вы его не рассматривали сейчас, потому что считаете, что он не набрал форму, или это следствие сентябрьского отказа?

- Отказ - не главная причина. Что касается набора формы, последние две встречи за «Зенит» он тоже не играл в основе. А выходов на замену мне недостаточно.

- Расскажите о том, как изучаете соперников? Кто собирает информацию и отвечает за разведку?

- После пяти матчей вы задаете этот вопрос. Есть помощники: Писарев и Онопко, которые смотрят соперников.

- Общались ли с Кафановым по поводу того, зачем ему четыре вратаря? Может, лучше было бы довызвать нападающего?

- Можно вызвать еще хоть четыре нападающих - в заявку попадут только 24 человека. У нас сейчас 25 полевых игроков, пять из них не попадут в заявку на матчи. Надо учитывать, что могут быть травмы, плюс восемь игроков у нас сидят на желтых карточках. Поэтому вызываем даже больше игроков, чем необходимо.

- Кузяев не попал в состав по травме. Это потеря?

- Это ключевой игрок. Большая потеря. Скорее всего, он не сможет помочь. Говорил и с ним, и с доктором сборной, который также работает в «Зените», тоже. В голове Кузяева мы держим, и если вдруг к Хорватии успеет восстановиться, что сомнительно, вызовем, и он приедет. Но это вряд ли.

- Почему отцепили от сборной Черникова, но вызвали Зобнина, который блекло выглядит в «Спартаке»?

Вызываем тех, кто имеет опыт выступления под давлением в сборной России. Поэтому вызвали Зобнина и Ахметова.

- Вчера вы посетили «Химки» - «Урал». За какими игроками наблюдали?

- Смотрел за Глушаковым.

- Планируете ли играть в атакующий футбол?

- Планируем.

- Сборная традиционно неудачно играет в ноябре. Как подвести команду к предстоящим матчам в оптимальном состоянии?

- Это статистика. Если на нее смотреть, у Словении мы не должны были выиграть. Состояния всегда разные. В какие-то годы состояние было нелучшим. Может, было больше матчей или травм. Сейчас, может, игроки подойдут в лучшем физической готовности, чем в октябре, когда было много травм.

- Уже держите в голове будущего капитана?

- Не прикидывал еще, потому что не знаю состав на игру. Не знаю, кто приедет на сборы. Какой смысл забивать этим голову?

- Если игрок сборной решается на то, чтобы не играть за сборную или приостановить выступления в ней, он должен вас уведомить или делать это через СМИ, Есть у вас этикет на этот счет?

- Лучше всего сделать это в приватной беседе. По телефону или при встрече.

- Поделитесь секретом, как удается направить эмоции Бакаева в нужное русло?

- Ничего специально для этого не делаю. Беседы конкретно по этому вопросу я не веду. Говорю только о том, что ему надо сделать на поле и как сконцентрироваться на игровой дисциплине.

- Про Головина Ковач говорил, что он еще не в форме. В каком он состоянии?

- Мы общались. Александр набирает форму. Возможно, он сейчас не в самых лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера и посыл от тренера был таков: в следующих матчах он не будет участвовать. Мы футболистами такого уровня разбрасываться не можем.

- У Смолова был сомнительный тест. Вы общались с «Локомотивом» по этому поводу?

- Мы общались. Это был ложно положительный тест. Ему сделали еще один отрицательный тест. Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы.

- Сборная России гарантировала себе стыковые матчи. С психологической точки зрения это что-то значит для вас? Давление исчезло?

- Нет. Давление как было, так и есть. Задача была - выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится сейчас - мы все будем рады. Нет - будем готовиться к мартовским встречам.

- Вы общались с Миранчуком? Были разговоры что ему надо уходить в аренду из «Аталанты». Какое у него сейчас моральное состояние?

- Как любому футболисту, ему хочется играть. Пока он играет не так много. Психологическое состояние у него не самое лучшее, исходя из этого. Но в сборную он приезжает с большим желанием, и хочет получить какие-то минуты на поле.

- Почему поменяли принцип вызовов игроков сборной: с тех, кто постоянно играет, на опытных?

- Осталось два матча, самые важные для решения задачи. Если раньше до решения задачи надо было пройти определенный путь, то сейчас больше половины он уже пройден, и ставку надо делать на два матча, брать очки несмотря ни на что.

- То есть в первых встречах вы рисковали, выбирая тех, кто не играл за сборную?

- Нет не рисковал, потому что не знал никого.

- В матче с хорватами нам будет достаточно ничьей. Скажется ли это на плане на игру?

- Планируем играть в атакующий футбол.

- Один из важных принципов игры для нападающих - чтобы он хорошо цеплялся за мяч. Не кажется ли вам, что Смолов не очень подходит под эту роль?

- Нет. Иначе я бы его не вызывал.

- Есть ли какие-то игроки молодежной сборной, которых вы уступили молодежке?

- Что значит мы уступили? Мы вызвали тех, кого считаем нужными на данный момент. А в молодежке те, кто может там играть, и если нам будет надо, мы их всегда сможем оттуда забрать.

- После матч а со Словенией вы сказали, что будете разбираться, как видео из раздевалки попало в сеть.

- Разобрались. Виновные наказаны. Как? В угол поставили.

- Когда началась ситуация с локдауном, насколько сильно вы переживали ,что придется играть при пустых трибунах и рады ли вы, что болельщики все-таки будут присутствовать на матче?

- Я очень сильно переживал и рад, что допустят 30 процентов зрителей. Хотел бы видеть как можно больше болельщиков на стадионе, чтобы они смогли по максимуму нас поддержать.

- Соболев показал себя неплохо в последних матчах. Как расцениваете его в контексте сборной?

- Никак не расцениваю, раз он не попал даже в расширенный список.