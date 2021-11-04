Дежавю Симеоне. «Ливерпуль» второй раз победил «Атлетико», завершавший матч в меньшинстве

ВОЗВРАЩЕНИЕ СУАРЕСА НА «ЭНФИЛД»

Противостояние двух грандов европейского футбола стало центральным в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов. Их первая встреча в Мадриде получилась сколь зрелищной, столь и скандальной. Испанцы тогда отыгрались с 0:2, но лишились из-за удаления Антуана Гризманна (он, соответственно, пропускал и эту игру) и пропустили решающий мяч с пенальти.

У мерсисайдцев по сравнению с тем матчем в составе произошло четыре изменения. Наиболее удивительными стали появления Константиноса Цимикаса и Диогу Жоты вместо Эндрю Робертсона и любимчика Юргена Клоппа Роберто Фирмино. Выход Алекса Окслейд-Чемберлена на позиции травмированного Наби Кейта, как и выход Джордана Хендерсона вместо Джеймса Милнера читались в большей степени.

Диего Симеоне необходимо было решить два ключевых вопроса: кем заменить Гризманна и как сдержать Мохамеда Салаха. На первый он ответил выходом некогда игравшего за «Ливерпуль» Луиса Суареса (он выдвинулся на острие, а чуть из глубины его поддерживали Жоау Фелиш и Анхель Корреа), а на второй переходом на игру в три центральных защитника. Таким образом, против египтянина играли сразу два соперника – Янник Карраско и Марио Эрмосо. Последний уже на восьмой минуте не уследил за оппонентом и посадил себя на желтую карточку.

ОДИН СЦЕНАРИЙ НА ОБА МАТЧА?

Игра началась столь же ярко, как и встреча двухнедельной давности. Уже на 13-й минуте Жота подтвердил верность решения Клоппа. Красные создали большинство на правом фланге и нашли свободную зону для Трента Александера-Арнольда. Защитник навешивает круче Дэвида Бекхэма, что он в очередной раз и подтвердил резаной подачей в штрафную. Жота притаился за спиной Фелипе и воспользовался тем, что защитник, находясь лицом к своим воротам, побоялся играть по мячу.

И второй гол, организованный Трентом, не заставил себя ждать. Англичане обладают настолько высокими скоростями, что соперники за ними банально не успевали. Вторую голевую атаку они размотали серией поперечных передач. Салах создал ширину, вытягивая на себя Эрмосо, и Трент опять остался один – прострел по диагонали на ход Мане, и Ян Облак вновь пошел доставать мяч из сетки. Когда «Ливерпуль» в такой физической форме, обороняться против него практически невозможно.