Дежавю Симеоне. «Ливерпуль» второй раз победил «Атлетико», завершавший матч в меньшинстве

ВОЗВРАЩЕНИЕ СУАРЕСА НА «ЭНФИЛД»
Противостояние двух грандов европейского футбола стало центральным в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов. Их первая встреча в Мадриде получилась сколь зрелищной, столь и скандальной. Испанцы тогда отыгрались с 0:2, но лишились из-за удаления Антуана Гризманна (он, соответственно, пропускал и эту игру) и пропустили решающий мяч с пенальти.
У мерсисайдцев по сравнению с тем матчем в составе произошло четыре изменения. Наиболее удивительными стали появления Константиноса Цимикаса и Диогу Жоты вместо Эндрю Робертсона и любимчика Юргена Клоппа Роберто Фирмино. Выход Алекса Окслейд-Чемберлена на позиции травмированного Наби Кейта, как и выход Джордана Хендерсона вместо Джеймса Милнера читались в большей степени.
Диего Симеоне необходимо было решить два ключевых вопроса: кем заменить Гризманна и как сдержать Мохамеда Салаха. На первый он ответил выходом некогда игравшего за «Ливерпуль» Луиса Суареса (он выдвинулся на острие, а чуть из глубины его поддерживали Жоау Фелиш и Анхель Корреа), а на второй переходом на игру в три центральных защитника. Таким образом, против египтянина играли сразу два соперника – Янник Карраско и Марио Эрмосо. Последний уже на восьмой минуте не уследил за оппонентом и посадил себя на желтую карточку.
ОДИН СЦЕНАРИЙ НА ОБА МАТЧА?
Игра началась столь же ярко, как и встреча двухнедельной давности. Уже на 13-й минуте Жота подтвердил верность решения Клоппа. Красные создали большинство на правом фланге и нашли свободную зону для Трента Александера-Арнольда. Защитник навешивает круче Дэвида Бекхэма, что он в очередной раз и подтвердил резаной подачей в штрафную. Жота притаился за спиной Фелипе и воспользовался тем, что защитник, находясь лицом к своим воротам, побоялся играть по мячу.
И второй гол, организованный Трентом, не заставил себя ждать. Англичане обладают настолько высокими скоростями, что соперники за ними банально не успевали. Вторую голевую атаку они размотали серией поперечных передач. Салах создал ширину, вытягивая на себя Эрмосо, и Трент опять остался один – прострел по диагонали на ход Мане, и Ян Облак вновь пошел доставать мяч из сетки. Когда «Ливерпуль» в такой физической форме, обороняться против него практически невозможно.
Схожести с первой встречей добавило и удаление футболиста «Атлетико». На сей раз не повезло Фелипе, но стоит признать, что решение голландского арбитра Данни Маккели осталось непонятым. Защитник сознательно сорвал контратаку «Ливерпуля», наступив сзади на ахилл убегавшему от него Мане, однако со стороны фол тянул не более чем на предупреждение.
Такого же мнения придерживались и Коке с Луисом Суаресом, получившие за свою любознательность по желтой карточке. В перерыве было высказано мнение, что бразилец удален за отказ подойти к Маккели и принять наказание, но тогда логично было бы предъявить ему два предупреждения подряд, а не прямую красную.
ОБЛАК В ПОТУ
На старте второго тайма Жота после проникающей передачи Фабиньо мог все закончить досрочно, но VAR справедливо отменил его гол из-за офсайда. Как не был засчитан и гол Луиса Суареса рикошетом от ван Дейка. Впрочем, это был редкий острый момент в исполнении мадридцев. Их было откровенно жалко. Так «Атлетико» при Симеоне, наверное, не рвали никогда. В первой половине тайма моменты у ворот Облака сыпались, как из рога изобилия, а контригры у испанцев не было ровным счетом никакой. Даже придержать мяч им не удавалось.
Удивительно, что в такой игре было не так уж много Салаха. Точнее, его было много, но он был не столь эффективен. Вроде бы и мяч часто получал, и в обыгрыш успешно регулярно шел (6 обводок), и моменты имел (4 удара), но все-таки ему не хватило какого-то куража. Бывают такие вечера, но все-таки жаль, что египтянин не смог показать все, на что способен. Как и Фирмино. Он вышел на поле в перерыве, но через полчаса из-за повреждения попросил обратную замену.
В итоге «Ливерпуль» ограничился сравнительно скромным счетом 2:0, хотя мог побеждать намного крупнее. Зато красные гарантировали себе не только выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но и победу в группе, что в теории означает чуть более легкий график на первой стадии плей-офф. А для «Атлетико» все решится в матчах с «Миланом» (дома) и «Порту» (в гостях).
Лига чемпионов
Группа B
4-й тур
«Ливерпуль» - «Атлетико» - 2:0 (2:0)
Голы: Жота, 13 – 1:0. Мане, 21 – 2:0.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Филлипс, 90+4), Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо (Алькантара, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Салах, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78), Жота.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Коке (Матеус, 69), де Пауль, Карраско (Врсалько, 69), А. Корреа (Серрано, 75), Фелиш (Лоди, 59), Луис Суарес (Эррера, 59).
Предупреждения: Эрмосо, 8. Мане, 15. Луис Суарес, 38. Коке, 38. Фелиш, 52. Жота, 85. Матип, 90+2.
Удаление: Фелипе, 36.
Судья: Маккели (Нидерланды).