Нет игры, но есть характер. «Спартак» в меньшинстве вырвал ничью у «Локомотива» в дерби (видео)

ПЕРВОЕ ДЕРБИ ГИСДОЛЯ

Столичное дерби прошло на фоне сравнительно удачных матчей команд в Лиге Европы. «Локомотив» привез одно очко из Стамбула, а «Спартак» – из Лестера, что значительно сложнее. Правда, ничья железнодорожников под угрозой. Накануне стало известно, что «Галатасарай» требует присудить ему победу или как минимум переигровку из-за того, что арбитр матча не удалил Дмитрия Живоглядова, которому, по мнению турецкой стороны, вынес два предупреждения.

Интересно, в каком настроении защитник выходил на поле «Открытие Банк Арены». Он появился с первых минут, а вот Мацей Рыбус и Алексис Бека-Бека пропускали встречу из-за дисквалификаций. Маркус Гисдоль решили кадровые проблемы, выпустив на левый фланг обороны Максима Ненахова, а в центр поля – Даниила Куликова. Проблемы у немецкого специалиста (для него это было первое дерби) столь велики, что в запасе у него оказалось всего шесть полевых игроков, из которых половина – игроки обороны.

У Витории как будто, напротив, есть выбор, но он не планировал никаких изменений по сравнению с игрой в Англии. Лишь Илья Кутепов в экстренном порядке прямо перед матчем заменил получившего повреждение на разминке Самуэля Жиго. Таким образом, португальский тренер все-таки предпочел экс-защитника сборной России Николаю Рассказову. Сложно представить, при каких обстоятельствах болельщики увидят его на поле. Хотя вряд ли их это печалит.

НЕРВЫ ЛИТВИНОВА

Красно-белые в нынешнем сезоне кошмарно выступают в родных стенах – всего три победы в 10 матчах, с учетом еврокубков. В последний раз здесь они выигрывали аж 25 сентября, у «Уфы» (2:0). Видно, что домашние игры оказывают на футболистов дополнительное давление. Первые минуты это и подтвердили – спартаковцы не бросались в прессинг, торопились расставаться с мячом и нанесли три неподготовленных удара. Из той же серии нервный фол Руслана Литвинова, руками вдали от своих ворот сорвавшего намечавшуюся контратаку гостей. На 35-й минуте он бросился в ноги оппоненту и досрочно покинул поле.

Игроки «Локо» с мячом заметно переключали скорости – на своей трети поля размеренно катали мяч, а при переходе середины старались действовать более вертикально. Зачастую они искали зоны в полуфлангах между крайними и центральными защитниками, куда регулярно прибегал Федор Смолов. Обычно он находил мяч левее от центра – между Виктором Мозесом и Максимилианом Кофрие.

Спартаковцы привыкли к такому алгоритму и оказались не готовы к нестандартному решению Франсуа Камано, роскошной диагональной передачей разрезавшему оборону хозяев. Мяч прошел между широко расставившимися Кутеповым и Георгием Джикией и оказался у Гирано Керка, за которым не успел Айртон.

Хави не в «Барселоне». Вот он – голевые передачи в ворота «Спартака» раздает 😎 pic.twitter.com/xRgQSj4fUt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2021

«СПАРТАК» НА ПОЛЕ НЕ ВЫШЕЛ

Первый тайм не изобиловал голевыми моментами, однако можно сказать, что гол вытекал из логики игры. В том смысле, что красно-зеленые практически полностью контролировали игру – владели мячом 60% времени, проводили много времени в финальной трети поля и выигрывали большинство единоборств. «Спартак» на поле не вышел.

А уж после удаления Литвинова команды у хозяев совсем не стало. Пожалуй, эта игра – приговор для Витории. У красно-белых нет ничего – ни системы, ни организации, ни идеи. Вместе с тем стоит отметить, что игра могла пройти иначе, если бы арбитр Иван Сиденков удалил за вторую желтую карточку также имевшего предупреждение Константина Марадишвили. Нарушение было очевидным, и второе предупреждение было бы логичным исходом эпизода. И это, конечно, скандал. Что никак не объясняет безобразную игру Литвинова, подставившего партнеров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ УМЯРОВА

К удивлению собравшихся, после перерыва игра выровнялась. Сработала замена практически незаметного Михаила Игнатова на Наиля Умярова, Кофрие ушел на правый фланг, благодаря чему схема стала 4-4-1. Классное решение, но сложно понять, почему Витория тянул с ним до встречи с подопечными в раздевалке. Красно-белые прибавили в спортивной агрессии и особенно единоборствах, и «Локо» вдруг стал позволять сопернику намного больше. Пошли фолы, стандарты, удары, Гилерме наконец увидел мяч вблизи. Намного чаще цеплялся за мяч Александр Соболев.

Гисдоль почти 20 минут смотрел за происходящим, но не придумал ничего лучшего, кроме как заменить Марадишвили на Мурило, переведя в середину поля Дмитрия Баринова. Наверное, это совпадение, но хозяева сразу же создали два момента и сравняли счет. Сначала Айртон опасно ворвался в штрафную и сильно пробил – мяч рикошетом улетел над перекладиной, а Гилерме бросился отчитывать партнеров. Видимо, чувствовал, что игра переламывается. Следующий же угловой привел к отличному удару Умярова с подбора. Это первый гол «Спартака» в РПЛ из-за пределов штрафной.

Умяров грандиозно бабахнул из далёкого далёка. В нижний угол да от штанги. Красотища 💥 pic.twitter.com/RFOewjB3fP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2021

БОЛЬШЕ ОГНЯ, ЧЕМ СМЫСЛА

Железнодорожники бросились вперед, но уверенности времен первого тайма уже не чувствовали, а у спартаковцев стали получаться контратаки. В одной из них подключившийся слева Айртон зряче подал на голову Соболеву, чей удар из центра штрафной не без труда парировал Гилерме. Игра раскрылась и наконец стала соответствовать статусу дерби не только обилием предупреждений. Разжигал эмоции и арбитр Сиденков, оставивший без карточек массу серьезных фолов. Например, два в исполнении Умярова. Видимо, уже опасался делать резкие движения в адрес хозяев.

Концовка получилась горячей, но слишком уж изобилующей единоборствами и нарушениями. Игра разбилась на эпизоды, что было на руку игравшему в меньшинстве «Спартаку». Железнодорожники в последние минуты были чуть ближе к голу (Виталий Лисакович даже забил из офсайда), но говорить, что контролировали игру, уже не приходится. И по сумме двух таймов ничья стала справедливым исходом для всех.

В предыдущих 11 встречах «Локомотив» в РПЛ одержал только две победы над «Спартаком» и даже в такой благополучной ситуации не смог взять три очка. Да еще и потерял на один тур троих центральных полузащитников Марадишвили, Куликова и Баринова, получивших по четвертой желтой карточке. Против «Ахмата» они не сыграют, как и Тин Едвай, наговоривший на удаление уже после финального свистка. Как будто Гисдолю было мало кадровых проблем.

РПЛ. 14-й тур

«Спартак» - «Локомотив» - 1:1 (0:1)

Голы: Керк, 23 – 0:1. Умяров, 64 – 1:1.

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Ларссон, 80), Кутепов, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 80), Игнатов (Умяров, 46), Промес (З. Бакаев, 86), Соболев.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Баринов, Едвай, Ненахов, Куликов (Лисакович, 86), Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Камано, Смолов (Лисакович, 74).

Предупреждения: Литвинов, 11. Марадишвили, 26. Куликов, 29. Соболев, 35. З. Бакаев, 36. Керк, 45+1. Живоглядов, 55. Баринов, 78. Едвай, 90.

Удаление: Литвинов, 35 (2 жк). Едвай, 90+5 (2 жк).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).