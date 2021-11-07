Маркус Гисдоль: Удаление игрока «Спартака» сыграло негативную роль для нас

- Команда выдала прекрасный первый тайм, — рассказал Гисдоль. - Удаление игрока «Спартака» нас немного подвело. Сыграло негативную роль. У меня перед игрой были опасения, потому что последние две недели дались тяжело. У нас есть травмированные, поэтому я не могу освежить состав, как хотелось бы. Когда играешь в большинстве, ты должен бегать столько же, сколько и соперник, если хочешь доминировать на поле. Нам это не удалось, не хватило сил, поэтому ничьей я доволен.

- С чем была связана замена Марадишвили? Вы перестраховались, или у него повреждение?

- У меня сегодня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой, особенно рано получили карточки два наших опорных полузащитника. Марадишвили - молодой игрок, и я его хотел обезопасить. Мы знали, что Мурило был готов сыграть тридцать минут, и это логичный ответ на ваш вопрос.

- Что произошло с командой во втором тайме? В большинстве вы играли, как в меньшинстве. И говорили ли вы с Едваем? Ведь он получил красную карточку после свистка судьи об окончании матча.

- Я не увидел момент с Едваем, и за что он получил удаление. Надо лучше контролировать игру. Частые свистки судьи лишили обе команды агрессивности. Но я не буду искать оправдание, комментируя работу судьи. Нам не хватило сил во втором тайме наиграть на победу. Последние матчи мне приходилось делать замены, потому что нам не всегда хватало энергии. Необходимо было это регулировать, чтобы понимать, каким составом мы можем сыграть, и один и тот же игрок не проводил слишком много времени на поле, и было меньше травм. Поэтому похвалю команду за последние недели. У нас была тяжелая фаза, но команда билась. Уверен, что после перерыва ситуация с кадрами улучшится.

- Почему Пабло и Тикнизян пропускали игру? И кого мы можем увидеть после паузы?

- Пабло и Тикнизян, уверен, вернутся после восстановления от травм. Мурило сможет сыграть полный матч. Это те футболисты, которые были травмированы. Это же касается и Комано. Всех я не перечислю. У Бека-Бека дисквалификация, и он вернется. Список большой. После перерыва ситуация будет намного лучше.

- По поводу Пабло и Мурило, какие у них травмы?

- Мурило выбыл на долгое время, у него был рецидив старой травмы, ему надо быть осторожным, чтобы снова не травмироваться. А у Пабло было мышечное повреждение, на следующей неделе все будет нормально, и он присоединится к команде.

«НЕ МОГУ НАЗВАТЬ УДАЛЕНИЕ ЛИТВИНОВА СПРАВЕДЛИВЫМ»

- Игра была непростой из-за того, в начале матча пришлось поменять состав, плюс заработали удаление. Пришлось много бегать. В первом тайме команда не очень чувствовала игру. Во втором тайме сыграли лучше, забили. Хотелось бы отметить удар Соболева головой. Это было бы 2:1. Первый тайм получился не очень, второй вышел очень хорошим, - рассказал Витория.

- Оцените удаление, почему «Спартак» в меньшинстве сыграл лучше, чем в полном составе?

- Мне удаление показалось не самым справедливым, но я принимаю это решение. Однако хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Ситуация с Литвиновым на первой минуте - арбитр не дает карточку «Локомотиву», но дает нам. Это не самое справедливое решение, особенно в дерби. Такая ситуация с карточками дисбаланисировала игру, потому что и мы, и «Локомотив» уже были уставшими. Говоря о втором вопросе, так получилось, что мы лучше занимали зоны и лучше следили за соперником. Разрабатывая эти моменты, у нас не получалось забить, потому что была другая тактика. Игрокам приходилось больше работать и не давать сопернику принимать какие-то решения.

- Насколько у Жиго серьезная травма, и как вам Кутепов, заменивший его сегодня?

- Травма Жиго была не очень серьезной, как мне показалось. Это отголосок момента игры в среду, когда он ударился об штангу. Он сказал, что почувствовал недомогание на разминке, и я его заменил. Кутепов оказался в сложной ситуации, потому что попал в состав накануне игры.

- Насколько тяжело было психологически подготовить команду к дерби после «Лестора», тем более на фоне слухов о замене тренера?

- Конечно, тяжело подготовиться, когда игры идут с такой интенсивностью. Несмотря на усталость, мы показали хороший футбол. Мне показалось, что это было правильное решение. А что касается отставки, я не привык доверять слухам. Жизнь тренера такова. Но главное - ни о чем не думать и работать, поэтому наши ребята показали хорошие тактические решения сегодня и в среду.

- С чем связана замена Кофрие? Почему решили перейти на игру в четыре защитника? У команды нет побед в последних шести играх. Вы спокойны на своем месте в «Спартаке»?

- У Кофрие была травма ноги, а Рассказов не до конца восстановился. Надо было сделать замену на Ларссона, потому что Макс стал показывать, что ему нехорошо. Все наши замены были для того, чтобы создать баланс в игре. Что касается второго вопроса, у меня есть контракт. Я люблю клуб. Нам надо работать. Если я окажусь вне клуба, будет много хороших историй, чтобы их рассказать.