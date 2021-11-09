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Игорь Черевченко: Расстаться с «Химками» было обоюдным решением, так как клуб сменил вектор развития

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в передаче «Футбол России» рассказал о причинах ухода из клуба, дальнейших планах и ожиданиях от ближайших матчей сборной России.
Игорь Черевченко: Расстаться с «Химками» было обоюдным решением, так как клуб сменил вектор развития
09 ноября 2021 10:38
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Химки»

- Почему в РПЛ и в «Химках» нет стабильности, и происходят такие качели? На предсезонном турнире все восхищались игрой «Химок», «Сочи», «Рубина». В итоге сейчас ваша бывшая команда в зоне вылета, да и «Рубин» не блещет.

- Согласен. Тренерский штаб, руководство часто меняется. Нет никакой стабильности, как в «Зените», например, где Семак работает четыре года. А насчет предсезонного турнира, он действительно был хороший. В нем принимали участие четыре команды. Мы его рассматривали в качестве подготовки к сезону. У нас не было задач победить в нем. Мы смотрели там игроков, которые приехали к нам в команду из-за рубежа, на что они способны.

- В вашей карьере складывается так, что первый сезон получается очень успешным, а второй более проблемным. Почему так происходит?

- Не согласен. Такого нет. Я читаю и смеюсь, когда такое пишут, что я кризисный менеджер. Мне, это неприятно. Например, если взять «Балтику», мы выбрались с низов таблицы и на следующий сезон практически попали в переходные матчи. Что касается команд после «Балтики», там были проблемы, что после сезона большая группа футболистов уходила из клуба, так как игроки были арендованы. Приходилось собирать команду заново, а времени было мало.

- Один из Telegram-каналов написал, что вы ушли из «Химок», так как был конфликт с одним из акционеров из-за того, что вы не хотели ставить сына этого человека в состав. Почему вы решили уйти из клуба?

- Это было обоюдное решение. Мы встретились с Анохиным после матча с «Динамо», и решили, что пора расставаться, потому что вектор развития меняется и акцент будет больше на молодых футболистов. Мы расстались в хороших отношениях.

- Вы сказали, что решили взять паузу и подождать до 1 января. Как вы собираетесь заполнить это время?

- Я от футбола не отошел. Смотрю каждый тур РПЛ. Мне это интересно. Смотрю иностранный чемпионат. Собираюсь поехать к нашим российским коллегам, потому что учиться никогда не поздно.

- В какие клубы поедете?

- В Санкт-Петербург. Пообщаюсь с Сергеем Семаком. Еще и на город посмотрю. Также интересно съездить к Шварцу, посмотреть, как у него развиваются молодые игроки и на тренировочный процесс.

- У нас продолжается реформа судейства. Спрашивают ли тренеров, что нужно, чтобы судейство соответствовало духу игры?

- Они приезжали и к нам перед началом чемпионата, показывали новые нюансы, которые были внесены. Мне не нравится ВАР. Когда смотришь чемпионаты Германии или Испании, там нет таких больших пауз, как у нас. А в РПЛ могут и по пять минут стоять и обсуждать. Это сбивает ритм игры. Надо доработать эти моменты.

- Вы наверняка смотрели Евро, Лигу чемпионов. Что вы видите такого, что можно применить в чемпионате и что мы не можем применить?

- В «Динамо» хотят привнести высокий прессинг. Это бросается в глаза. Но у нс не все команды могут себе это позволить, потому что качество игроков другое. Мне нравится, когда есть высокая оборона. У нас смотришь матч: отбор, пару передач поперек, вратарю. У нас часто бывает, когда владея мячом, мяч доходит до своего вратаря. Никогда этого не понимал.

- Многие берут курс на молодых игроков, чтобы развивать их и продавать. Как примеры «Динамо», «Химки», «Уфа». До какого уровня можно развить наших игроков, чтобы продавать за границу?

- Некоторые клубы могут себе позволить. Например, «Динамо», «Локомотив», где работают академии. Самый большой показатель футболиста, когда он не первый год играет, а когда на одном уровне пару лет проведет. Тогда можно говорить о том, что он состоялся. Понятно, что российские футболисты не востребованы в Европе, и уезжают единицы.

- В последнее время говорили, что вы, работая в «Химках», интересны «Ростову». Когда вы будете принимать решение о новом клубе, от чего будете отталкиваться?

- Летом было три конкретных предложения от команд РПЛ, но мы с тренерским штабом в «Химках» проделали громадную работу, и решили остаться. Что касается «Ростова», был интерес, наверное. Эмоционально я спокойный человек, все держу в себе, но иногда в раздевалках идет всплеск на футболистов. Мне нужна задача, которую надо выполнить. На тот момент все похоронили «Химки» с тремя очками. Мне говорили, что я подставляю свою тренерскую репутацию. А сейчас пойду только туда, где будет конкретная задача. Просто так мне неинтересно работать.

- Скоро сборная России сыграет с Кипром и с Хорватией. Какие у вас ожидания? Есть ли опасения, или уверенность в чем-то?

- Решающая игра будет с Хорватией. Опасений быть не должно – только уверенность у футболистов, что они могут это сделать. Футболистов не надо настраивать. У них должна быть мотивация. Никогда не поверю, что в зарубежной команде тренер настраивает игроков. Да, какие-то вещи надо подсказать. Для этого есть теория, перерыв. Выходить на поле они должны уже мотивированными.

источник: «Советский спорт»
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