Кто заказал Федуна? Анонимный телеграм-канал обвиняет блогеров в нападках на «Спартак» за деньги

Пока сборная России готовится к решающим матчам против Кипра и Хорватии, в спортивных телеграм-каналах разорвалась информационная бомба, никак с ней не связанная. В понедельник, 8 ноября, открылся новый канал «Открытая книга», посвященный следующей цели: «Мы хотим вывести на чистую воду тех, кто мешает футбольному клубу «Спартак» развиваться и достигать высоких результатов. Нам без разницы, где именно находятся эти люди - в самом клубе или за его пределами. Никто из них не останется без нашего пристального внимания».

Данный канал ведут анонимы, и все, что они представляют в качестве аргументации (а это пока «скрины» из переписки в почте), должно делиться на 100. Тем не менее, их публикации обращают на себя внимание не менее, чем сообщения Black Mirror о внутренней кухне «Спартака». В немалой степени потому, что этому самому «Спартаку» и посвящены, но только с прямо противоположной стороны.

Итак, о чем же сообщают авторы? В первые два дня их жертвами стали известные блогеры Михаил Борзыкин («Фабрика футбола») и Юрий Кузьмичев («У Кузьмича»). Вообще-то мы в дела коллег никогда не лезем, но тут случай особый, потому что «Открытая книга» обвиняет блогеров в том, что они «мочат» руководство «Спартака» в лице Леонида Федуна, Заремы Салиховой и Евгения Мележикова по заказу третьих лиц, чьи имена обещают раскрыть позднее.

Все утверждения строятся на якобы «скринах» личной переписки Борзыкина по почте. Доподлинно неизвестно, насколько эти «документы» соответствуют действительности, и мы должны помнить об этом при прочтении. Тем не менее, в них сказано, что некий собеседник по почте дает указания блогеру:

«Михаил, приветствую! На следующей неделе отрабатываем вот эти темы:

1. Ларссон и Соболев не соответствуют уровню команды.

2. Покупка Кофрие ошибочна и свидетельствует о некомпетентности руководства клуба…»

Ну, и так далее. Всего пять пунктов и в завершение пожелание «добавить еще что-то про Зарему». Полный скрин ниже.

Есть и другие «документы». Например, просьба отчитаться «за прошлую неделю не позднее 10:00 вторника», потому что «шеф» улетает и хочет «закрыть все висяки по бухгалтерии», на что «Борзыкин» (мы не знаем, действительно ли данное письмо существует, поэтому будем писать в кавычках) отвечает: «Отправляю даже раньше» и прилагает файл «Сентябрь 20-26 включительно», а затем отправляет дополненный файл Excel с еще двумя ссылками на материалы. Здесь важно отметить, что в ссылках указаны не только телеграм-каналы Борзыкина и Кузьмичева, но и «Дай ударить».

Отметим, что в данных скринах фигурирует реальный почтовый адрес mborzykin@yandex.ru, который действительно указан блогером на его Youtube-канале в разделе «Для коммерческих запросов».

С полным списком постов вы можете познакомиться и сами. От себя же добавлю вот что. Во-первых, реальность данных переписок ещё потребуется доказать или как-то подтвердить. Во-вторых, вне зависимости от их правдивости репутация правдоруба у блогера пошатнется, а уж если появятся соответствующие «пруфы», провала среди нейтральной аудитории ему не избежать. Впрочем, у «своей» публики он по-прежнему останется в фаворе, потому что объяснит ей, что все это происки «Федунов», а сам он – самый честный и независимый футбольный автор мнений в интернете.

В-третьих, если это заказ в отношении блогеров, то за ним может стоять только руководство «Спартака». До какой степени озверел Федун после бесконечных нападок в информационном поле, нам остается только гадать.

Но главное – это раздел «в-четвертых». Если все-таки данная информация соответствует действительности, то у руководителей «Спартака» появились реальные враги, о чем, например, свидетельствует задание «стравить Мележика с Заремой». И эти враги платят реальные деньги. Правда, совсем смешные – около 150 тысяч за сентябрь.

И этих врагов, вполне возможно, стоит искать в фан-клубах красно-белых. Об этом свидетельствует следующее сообщение: «Михаил, приветствую! У нас сегодня в первом тайме планируются кричалки. Пусть ваши ребята оперативно отработают в телеге. Ссылки ждем до 22:30».

Из этого сообщения следует (если все это правда, конечно).

Первое. У Борзыкина с заказчиками исключительно рабочие отношения: «Михаил», «пусть отработают», «ссылки ждем…».

Второе. «пусть отработают» – это даже не вопрос, а указание. Видимо, потому что эти рабочие отношения выстроены давно.

Третье. «У НАС планируются кричалки». То есть заказчик заранее знал, что будут скандировать фанаты. Откуда бы?

«Собеседник Борзыкина обладает удивительным даром предсказывать будущее. Другими словами, кто платит деньги - тот заказывает будущее. Журналист и блогер всегда готов помочь, если речь идет о денежных знаках», - резюмируют авторы телеграм-канала, приложив скрин соответствующего поста из ТК «Выездные заметки».

Отметим также, что «Открытая книга» набирает десятки подписчиков в час и предлагает «полный архив переписки М. Борзыкина», который «содержит 12 тысяч писем». Наверняка за деньги.

Впрочем, редакцию «Советский спорт» вся эта история интересует только в одном ракурсе – информационной войны вокруг одного из двух самых популярных клубов страны. Или так руководство отбивается от неугодных блогеров, или сами блогеры продались неизвестным заказчикам (их обещают назвать позже), наверняка работающим в фанатских структурах.

В этой связи стоит вспомнить, как осенью 2018 года из ниоткуда всплывали записи телефонных разговоров тогда еще капитана команды Дениса Глушакова, сливались сомнительные инсайды про Массимо Карреру и 25 млн на агентов и тому подобная информация, подрывающая репутацию клуба и его руководителей. Что, кстати, является уголовно наказуемым преступлением.

Возможно, в ближайшее время мы узнаем, сколько голов у дракона, уничтожающего клуб в информационном поле. Сами Борзыкин и Кузьмичев в своих телеграм-каналах предсказуемо убеждают читателей в том, что все это fake news. Борзыкин (47 тысяч подписчиков в телеграме) сообщил, что его юрист был в прокуратуре. Посмотрим, как эта история будет выглядеть в юридическом поле, а не на уровне слухов и баек.